El lado oscuro del gobierno PP-Vox: “Falta de claridad, contradicciones o agendas ocultas”

Foto: Tommy van Kessel unsplash

Desde la Plataforma por unos Comedores Escolares Públicos de Calidad en Aragón afirman que “es verdad que ha habido gestos, pero todos se han quedado en la foto: una partida presupuestaria de 250.000 euros que no se usa, una licitación caída del gobierno anterior, y el actual (PP-Vox-PAR) no recoge ninguna propuesta por lo que parece que no saldrán a principio del curso que viene, y cuando lo hagan serán sin mejoras sustanciales que sepamos, colegios que quieren construir cocinas sin permiso, ayuntamientos que pagarían la construcción de cocinas sin que se les dé el visto bueno, colegios que sólo quieren un cambio administrativo de línea fría a caliente pero no se les recibe, colegios que quieren autogestión y que tampoco se les recibe”, relatan.

En campaña el PP anunciaba “la línea caliente como solución, la mejora de los comedores como un objetivo, una firma con la plataforma y el resto de partidos como reflejo de voluntad. Durante este año también se han firmado PNLs, mociones y todo para visibilizar que se apoya a la plataforma y se quiere trabajar por mejorar comedores, y sin embargo no ha habido ni una sola reunión ni de presentación y menos aún reunión de trabajo”.

“Ha habido modificaciones presupuestarias para crear nuevas partidas (250.000 euros) que ahora la Dirección General de Educación no quiere usar, mientras dice que no tiene dinero. PNLs con más firmas de todos los partidos que reflejan voluntades que no llevan a ninguna acción más allá de sacarse una foto y ocupar alguna portada informativa, y ni una sola reunión con la consejera o la Dirección General de Educación. La plataforma no ha podido reunirse, ni a sacarse la foto ni trabajar con nadie de este gobierno, mas allá de mensajes o conversaciones informales con la portavoz en las Cortes, Susana Gaspar”, enfatizan.

Entre tanto, los pliegos del Ayuntamiento de Zaragoza “han caído, lo que implica que las familias seguimos con la ley de la jungla en los comedores y sin mecanismos de control. Los precios de la alimentación han subido como cualquier consumidor puede ver en su cesta de la compra, y esto crea la tormenta perfecta para la precariedad que afecta a miles de alumnos y alumnas, principalmente de la escuela pública y de Zaragoza”, subrayan desde la Plataforma por unos Comedores Escolares Públicos de Calidad en Aragón.

“Nadie del Departamento de Educación de la DGA asume las propuestas de mejora”

“Nadie desde Educación ha querido recoger las propuestas de mejora para las licitaciones que se podrían incluir. Nadie garantiza que saquen las licitaciones antes de que empiece el próximo curso. Nadie se reúne con los colegios y/o con sus asociaciones que piden cambios que se pueden hacer en este impase y que no cuestan dinero”, enfatizan.

El Ayuntamiento de Cuarte “quiere construirle cocina a un colegio que ha tenido serios problemas de gestión con la empresa. Cuestiones graves de salud debido al uso de sustancias prohibidas y abusos de falta de calidad, ante lo cual el Ayuntamiento decide facilitar la construcción de la cocina, pero el Servicio de Educación no le da el visto bueno para hacerlo. No hay escusa, simplemente no se les atiende y no se construye la cocina”, detallan.

El colegio Valdespartera 3 “también ha sido ignorado en su solicitud de autogestión, y ahora que no hay pliegos, no hay escusa. Simplemente no se responde y se deja que la precariedad siga su curso en las escuelas públicas. Pudiendo pasar a formar parte de los ejemplos de referencia como los autogestionados en Zaragoza que, por ejemplo, pueden llevar ternasco de Aragón en su menú gracias a la iniciativa de la IGP, o llevar alimentos de la marca huerta de Zaragoza gracias a UAGA y la Plataforma en defensa de la Huerta de Zaragoza, decidimos que arbitrariamente y en contra de lo firmado y lo públicamente expresado, se queden fuera de la autogestión que habían solicitado en forma al gobierno anterior y tampoco dio solución”.

“Pero es que eso no es todo, mientras dicen que están trabajando, y cosas como estas no se resuelven, no están cumpliendo con lo que en campaña formaban parte de sus objetivos y soluciones para los comedores escolares: las líneas calientes. Cambios como la solicitud del CEIP Catalina de Aragón para pasar de línea fría a línea caliente. El propio PP dice querer promover la línea caliente, lo hizo en su programa y lo reitera en sus intervenciones. Sin embargo, cuando un colegio solicita el cambio se le niega”, reiteran.

En el caso del Catalina de Aragón “se da la rocambolesca situación de que la empresa que les trae la comida precocinada, Serunion, lo hace desde su cocina en Lleida cada 20 días. Pero esa misma empresa, Serunion, entrega comida recién hecha en el día (línea caliente) a una escuela infantil y a un centro de día cercano de las cocinas centrales que utiliza en el Colegio Cristo Rey donde cocinan para ese colegio y entregan la comida a estos lugares que están tan cercanos como el propio colegio Catalina de Aragón. Sin embargo, el alumnado del Catalina de Aragón no puede tener al menos, comida hecha en el día con esa línea caliente, porque desde el Servicio de Educación en Zaragoza, no se les incluye en la línea caliente y a nadie se le ha ocurrido tampoco hacerlo por iniciativa propia desde el Departamento”, continúan explicando.

“Tampoco se le permite al colegio de Sietamo, CRA Monte Aragón, tener una solución similar, porque aunque a este cole si le han atendido el Servicio de Educación de Uesca, a ellos les dicen que no se puede plantear una línea caliente. Sin embargo, no ponen en cuestión los modelos de línea caliente desde la concertada que ellos si permiten para dar servicio a la escuela infantil de Chaca gestionada por el Ayuntamiento y que tiene cocina propia. A esta escuela se le sirve la comida transportada (línea caliente) por la empresa que utiliza las cocinas centrales de un colegio concertado cercano”, continúan explicando con indignación desde la Plataforma por unos Comedores Escolares Públicos de Calidad en Aragón.

“Con este panorama, ¿dónde queda la construcción de cocina para más de 44 colegios que lo han solicitado? Algunos de ellos que incluso tienen permisos y todo listo, pero que ¡oh, sorpresa!, tampoco llegan ni a cuenta gotas ni en espejismos. Por estos motivos, las familias están preparándose para aceptar que este Gobierno (PP-Vox-PAR) no quiere cuidar a las familias de la escuela pública, y tampoco quieren resolver las carencias del sistema de gestión de los comedores puesto que no quieren ni reunirse para trabajar”, relatan conteniendo su indignación.

Por todo ello, las familias del Colegio Josefa Amar y Borbón de Zaragoza han decidido “hacer campaña divulgativa para que las familias conozcan toda la problemática y más importante aún, probar lo que es una comida recién hecha comparado con lo que tienen sus hijos e hijas todos los días en el comedor de su colegio”.

Desde la Asociación de Familias (AFA) del Colegio público de infantil y primaria Josefa Amar y Borbón informan que el 9 de junio de 11 a 17 horas van a realizar “una fiesta de final de curso con tintes reivindicativos, donde reclamaremos junto con la Plataforma de comedores escolares públicos de Aragón que sea efectivo el compromiso que los políticos firmaron en el colegio María Moliner en marzo del 2023”.

Las principales reivindicaciones “en nuestro colegio son una comida saludable y una cocina in situ. Las niñas y los niños jugarán con alimentos saludables y vendrán a acompañarnos personajes de Star Wars que nos apoyarán en la lucha contra las fuerzas oscuras de la comida basura”.

“Para terminar la fiesta comeremos una paella recién cocinada. Reivindicando nuestro deseo de que las y los niños puedan comer comida de calidad y saludable, cocinada en una cocina in-situ todos los días del año escolar. Nos encantaría que pudieran unirse a nuestra fiesta y darle repercusión a esta reivindicación tan importante para nosotras”, explican, concluyendo con somardería y un: “¡Que la fuerza os acompañe!”.