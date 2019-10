🔴 Un ‘tsunami democràtic’ inunda Catalunya en respuesta a la sentencia

En directo las reacciones y las movilizaciones contra la sentencia del "procès"

Movilizaciones en Catalunya en respuesta a la sentencia del Supremo. Foto: La Directa

[21.55] El Tsumani Democràtic da por finalizada la movilización en el Prat y anunciará nuevas convocatorias a partir de este martes

[21.45] Pep Guardiola pone voz a un comunicado internacional de Tsunami Democràtic

[21.15] Multitudinarias movilizaciones en Barcelona y otras ciudades de los Països Catalans

[20.30] Aena eleva a 108 el número de vuelo cancelados por las protestas en el Prat

Desde el aeropuerto de Barcelona informa Albert Alexandre:

En la terminal 1 del aeropuerto de #barcelona, calma tensa. Pese al fuerte dispositivo policial de Mossos y Policia Nacional, la presencia de manifestantes es masiva. #SentenciaProces pic.twitter.com/p1MPqtFpHa — Albert Alexandre (@AlbertAlexan) 14 de octubre de 2019

[19.30] “No és justícia, és venjança”, carta conjunta de los y las presas catalanas

«No s’ha fet justícia. La sentència és la trista culminació d’una instrucció que no ha respectat les garanties processals pròpies de l’estat democràtic i de dret. Un procés judicial que no ha buscat justícia. L’Estat ha buscat venjança i càstig». Así comienza la carta firmada por los y las nueve presos políticos catalanes -Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Turull- encarcelados en Puig de les Basses, Mas d’Enric y Lledoners, y que ha sido difundida por Ómnium Cultural.

[19.20] 67 vuelos cancelados en el Prat

Aena ha informado de que ya son 67 vuelos cancelados en el aeropuerto del Prat por la protesta de Tsunami Democràtic. Algunas fuentes hablan de 8.000 personas manifestándose contra la sentencia del Supremo.

Será difícil contar cuántas personas han acudido al aeropuerto de #barcelona para denunciar la ausencia de democracia en la #SentenciaProces, pero ahora mismo las inmediaciones de la T2 presentan un aspecto inaudito. pic.twitter.com/KYGKPtQePz — Albert Alexandre (@AlbertAlexan) 14 de octubre de 2019

[19.00] Trece personas heridas en las protestas contra la sentencia

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a lo largo del día a 13 personas, 10 de ellas en la Terminal 1 del aeropuerto de El Prat, en las protestas convocadas contra la sentencia del procés. Fuentes del SEM han asegurado que ninguna de las personas atendidas revestía gravedad, aunque dos de las que han sido socorridas en la T1 han tenido que ser trasladadas a un centro hospitalario. Estas fuentes han añadido que, actualmente, se sigue asistiendo diversos casos.

[18.55] Tsunami Democràtic anuncia que «1.200 coches colapsan los accesos al aeropuerto de Barajas»

La plataforma Tsunami Democràtic ha llamado a «saturar los accesos» el madrileño Aeropuerto de Barajas, después de haber conseguido que miles de personas hayan colapsado las entradas al Aeropuerto de Barcelona-El Prat. El movimiento ha difundido un comunicado en el que dice que «a través de una acción sorpresa que ha comenzado hace pocos minutos, Tsunami Democràtic ha desplazado miles de vehículos en las inmediaciones del aeropuerto de Barajas-Adolfo Suárez con el objetivo de hacer llegar la movilización en repuesta a la sentencia a la capital de España». Tsunami Democràtic ha pedido que toda la ciudadanía de Madrid que se sienta «indignada» con la sentencia acudan a la convocatoria para reclamar una «solución política» al conflicto catalán que pase por «el diálogo y la negociación».

1200 cotxes col•lapsen ara mateix els accessos a Barajas! pic.twitter.com/8jYI2XbGg3 — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) 14 de octubre de 2019

[18.50] Barcelona colapsada

Informa Albert Alexandre:

Los andenes y el tren de la L9 llenas de gente que se dirige al aeropuerto de #Barcelona. Los Mossos han cortado el servicio de metro entre la terminal 2 y la terminal 1, lugar en el que se concentra la mayoría de manifestantes. #SentenciaDelProces pic.twitter.com/Odr3PnH0BX — Albert Alexandre (@AlbertAlexan) 14 de octubre de 2019

La gente toma las calles de forma intuitiva para expresar su malestar por la sentencia del Tribunal Supremo. Barcelona está absolutamente colapsada. Fotos de #passeigdegracia #SentenciaProces #NoEsJusticiaEsVenganza pic.twitter.com/PEa7V34Wok — Albert Alexandre (@AlbertAlexan) 14 de octubre de 2019

[17.45] La policía española agrede a periodistas en el Prat

Violencia policial también contra periodistas. En este vídeo, contra la compañera de @ctxt_es https://t.co/N3Rt5W6aGz — Miquel Ramos (@Miquel_R) 14 de octubre de 2019

Agents de la Brimo agredeixen amb porres en dues ocasions a la periodista francesa @EliseGaz tot i dur el braçalet i cridar que era premsa. També l’han colpejat a l’ordinador @periodistes_cat @GrupBarnils @periodistescat pic.twitter.com/cI0qLNDsxV — Jordi Borràs (@jordiborras) 14 de octubre de 2019

[17.15] Miles de personas colapsan el aeropuerto del Prat

Miles de personas han respondido al llamamiento de Tsunami Democràtic para paralizar el aeropuerto de El Prat. Una llamada que ha conseguido el efecto que esperaban: Aena ha cancelado 24 vuelos por las protestas y Vueling, de momento, otros 15 vuelos.

En el Prat, las y los manifestantes que claman contra la sentencia se han encontrado con las cargas de los Mossos d’Esquadra y la Policía española que han usado sus porras, han lanzado salvas y empleado otro material antidisturbios para disolver las protestas.

[16.45] Interrumpido completamente el servicio ferroviario en Girona

El servicio ferroviario en Girona está completamente interrumpido después de que algunos manifestantes han cortado tanto la línea de tren convencional como la de alta velocidad (AVE) y, además, han pintado con mensajes de apoyo a la causa independentista uno de los convoyes, según confirma Renfe.

Por otra parte, manifestantes han cortado sobre las 16.45 la AP-7 a la altura de Girona. Al menos un millar de personas han entrado a pie a la autopista y han cortado ambos sentidos.

Decenas de efectivos de la Unidad de Intervención Policía (UIP), los antidisturbios, de la Policía española han comenzado a desplegarse en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, y en las vías del AVE en Girona, en apoyo de los Mossos d’Esquadra.

[16.35] Manifest de l’economia social i solidària davant la sentència del procés #ESSxllibertat

En el manifest, declarem que la publicació d’aquesta sentència suposa un greu retrocés democràtic en l’exercici dels drets i llibertats individuals i col•lectius i recordem que la llibertat d’expressió i de manifestació són drets bàsics.

🔔 Manifest de l'economia social i solidària davant la sentència del procés #ESSxllibertat 📣Animem a les persones i entitats de l'#ESS a adherir-vos al manifest i a sumar-vos a les mobilitzacions per la #SentenciaProces https://t.co/TDBZmscndj pic.twitter.com/JJGXtluUXe — Economia Solidària (@XES_cat) 14 de octubre de 2019

[16.15] Puigdemont: «La sentencia confirma una estrategia de represión y venganza»

El president en el exilio, Carles Puigdemont, ha comparecido en Bruselas para valorar la sentencia. Una sentencia que confirma «una estrategia de represión y venganza», ha dicho para añadir que «condena a más de dos millones de personas que hicieron posible el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017».

[15.45] Las defensas de los dirigentes independentistas recurrirán la sentencia ante «todas las instancias»

El abogado del president de Esquerra Republicana Oriol Junqueras, Andreu van den Eynde, ha dicho este lunes que recurrirán ante «todas las instancias» en el Estado español y Europa.

[14.15] Los Mossos cargan en el aeropuerto de El Prat

[13.58] Llarena reactiva la Euroorden contra Carles Puigdemont

El juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo ha reactivado la euroorden contra Carles Puigdemont para que las autoridades de Bélgica lo detengan por los delitos de «sedición» y «malversación» y lo entreguen a las autoridades españolas.

Apenas unas horas después de que el Tribunal Supremo notificase la sentencia en la que condena a penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve líderes del procés por sedición, el juez instructor de la causa Pablo Llarena ha decidido activar el mecanismo para solicitar la entrega del expresident, al que Alemania rechazó en su día extraditar por rebelión durante la instrucción del caso.

El juez ha tomado esta decisión a petición de la Fiscalía, que remitió un escrito al magistrado en este sentido el pasado jueves ante la inminencia de la sentencia.

En el mismo auto, Llarena deja sin efecto la suspensión como diputados que decretó contra Puigdemont y el exconseller Toni Comín, también exiliado en Bélgica, sustentada en que estaban procesados en firme por rebelión.

[13.57] Renfe suspende el servicio al aeropuerto de Barcelona tras el llamamiento de Tsunami Democràtic

#Sentència1O | Renfe atura la circulació de trens cap a l'aeroport de Barcelona https://t.co/1aEe1cKOIp — Directa (@La_Directa) 14 de octubre de 2019

[13.55] Se esperan movilizaciones masivas contra la sentencia del Tribunal Supremo para la tarde de este lunes

Tras conocerse la sentencia contra los y las presas independentistas se ha producido una movilización masiva en las principales ciudades catalanes que se espera que sea aún más masiva esta tarde. Òmnium Cultural ha convocado bajo el lema de Omplim Barcelona una manifestación a partir de las 20.00 horas. Al mismo tiempo, la organización Tsunami Democràtic ha hecho un llamamiento a través de Telegram para que las y los manifestantes se dirijan al aeropuerto. Los Mossos d’Esquadra están realizando controles en las carreteras para llegar al aeropuerto y han ordenado el cierre de la Línea de metro (L9) que lleva allí y Adif ha suspendido los trenes que van al Prat.

[13.50] La Comisión Internacional de Juristas denuncia: “La condena a los líderes catalanes vulnera los derechos humanos”

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), con sede en Ginebra, ha emitido un comunicado en que afirma que la condena impuesta a los líderes independentistas catalanes “por una amplia definición del delito de sedición, restringe excesivamente e ilegalmente los derechos de libertad de expresión, asamblea y asociación”.

“Estas condenas representan una grave interferencia en el ejercicio de la libertad de expresión, asociación y asamblea de los líderes catalanes. El recurso a la ley de sedición para restringir el ejercicio de estos derechos es innecesario, desproporcionado e injustificable” ha dicho Massimo Frigo, asesor legal de la CIJ en Europa y Asia Central.

[13.40] Izquierda Unida reclama la puesta en marcha de “medidas para solucionar la situación política en Catalunya”

En un comunicado, IU denuncia que la «judicialización de los sucesos políticos conocidos como el procés nunca debería haber ocurrido». «Es una muestra de la incapacidad que han tenido la mayoría de fuerzas políticas implicadas para abordar dialogada mente un problema que es estrictamente político, ni de orden público ni judicial. Cuarenta años después de aprobarse la Constitución de 1978, lo que esta sobre la mesa es el cuestionamiento del actual modelo constitucional: la monarquía parlamentaria y la organización territorial autonómica, entre otras cuestiones. Es necesario adaptar nuestro marco constitucional a las nuevas necesidades y exigencias de nuestro pueblo», subrayan.

IU afirma que «trabajará por una solución política que, sobre la base del diálogo, normalice la situación y haga posible un nuevo modelo territorial reflejo de la plurinacionalidad del Estado». Para ello, «es imprescindible que no existan personas privadas de su libertad o que hayan tenido que abandonar Catalunya por haber defendido o realizado políticas independentistas o por haber defendido democráticamente cualquier otra posición política».

[13.35] La prensa internacional destaca la dureza de la sentencia contra las y los presos independentistas

Las principales cabeceras internacionales han abierto hoy sus portales con la noticia de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra los y las presas independentistas. Así, desde The Guardian habla de “largas penas de prisión” mientras BBC ha titulado su noticia del siguiente modo: “España sentencia a los dirigentes independentistas catalanes a 13 años”. Desde Al Jazeera se habla de “líderes catalanes separatistas, condenados a prisión por su apuesta por la independencia”, y Le Monde titula “Nueve dirigentes catalanes condenados a penas de prisión”. Por su parte Russia Today considera que “El tribunal español encarcela a nueve líderes separatistas por rebelión mientras Puigdemont sigue en el exilio” y La Repubblica encabeza su noticia así: “Catalunya, veredicto sobre los independentistas: 13 años de prisión para Junqueras”.

[13.25] La ANC insta a la ciudadanía a movilizarse y afirma que persistirá en su intento de “conseguir la independencia”

La presidenta de la Assemblea Nacional Catalana ha comparecido delante de los medios de comunicación para rechazar la sentencia del Tribunal Supremo. Elisenda Paluzie ha afirmado que “vienen horas y días de movilizaciones” y ha pedido a la ciudadanía que participe para “ejercer vuestros derechos”. “Que no nos venza esta sentencia. Más que nunca debemos ejercer nuestros derechos. La ANC persistirá para conseguir la independencia”, ha dicho Paluzie.

Por su parte, Agusti Alcoberro, antiguo vicepresidente de la ANC ha señalado que “teníamos muchos motivos cuando se fundó la ANC y ahora tenemos muchos más. No podemos seguir en un estado que vulnera sus derechos fundamentales para mantener su sagrada unidad”. “La justica español funciona amparada en la unidad de la patria que pasa por encima de cualquier valor como pueda ser los derechos de la ciudadanía”, ha sentenciado.

[13.20] Ada Colau se solidariza con las y los presos independentistas y pide su libertad

La alcaldesa de Barcelona Ada Colau ha considerado que el día de hoy es un «día triste» y ha querido manifestar su “tristeza” ante la sentencia del Tribunal Supremo. “Hemos conocido una sentencia durísima que condena a líderes sociales y políticos y que se suma a dos años de prisión cruel preventiva”, ha afirmado Colau que también ha mostrado su “solidaridad con los presos y sus familias”. “En democracia las instituciones deben servir para resolver conflictos no para alagarlos”, ha considerado la alcaldesa que ha pedido que no se emplee el conflicto con fines electorales. “Quienes tenemos responsabilidades no podemos fallar a la gente que espera encontrar un camino de salida y por ello me comprometo a trabajar en la libertad, el diálogo y las salidas democráticas al conflicto”, ha dicho Colau. “Debemos trabajar para sacar a los lideres de la prisión. Solo con su libertad saldremos de esta situación”, ha sentenciado la política de izquierdas.

[13.15] EH Bildu denuncia que sentencias como la del procès o Altsasu son “la prueba más concluyente del carácter autoritario y antidemocrático del Estado español”

La Mesa Política de EH Bildu ha comparecido ante los medios para valorar la sentencia contra los dirigentes independentistas catalanes. En una declaración, leída por Mertxe Aizpurua (euskera) y Adolfo Araiz (castellano) denuncian que “esta sentencia, así como la recientemente hecha pública por ese mismo Tribunal en torno a los jóvenes de Altsasu, y otras muchas, no dejan de ser la prueba más concluyente de la naturaleza y carácter autoritario y antidemocrático del Estado español”. Una sentencia, que en opinión de EH Blidu “debe inscribirse en la lógica de la decisión adoptada por parte de los poderes del Estado de responder con la represión y el autoritarismo a la grave crisis política, económica y territorial que sufre el Régimen del 78”.

“Como venimos denunciando hace años, este Estado ha hecho del autoritarismo y la represión su única respuesta frente a las legítimas demandas nacionales de nuestros pueblos y aspiraciones de nuestros trabajadores y clases populares”, han añadido para afirmar que “a la guerra económica desplegada en Catalunya, o a la aplicación del 155 y la permanente amenaza de su uso le acompaña, ahora, una estrategia de carácter penal para todos aquellos que deseamos construir nuestro futuro desde el respeto a la libre voluntad de nuestros pueblos y sus ciudadanos”.

En opinión de EH Bildu, esta sentencia es “el cúlmen del precio que el Estado, con el poder judicial como mero instrumento político, ha fijado para quienes defendemos el derecho de autodeterminación de nuestros pueblos. Ésta es la respuesta de este Estado: guerra económica, 155 y cárcel”. En este sentido, se preguntan “¿Qué dirán ahora aquellos que afirmaban que todos los proyectos políticos eran posibles si se planteaban de manera pacífica y democrática?”.

A juicio de EH Bildu, “el Estado español no es capaz de resolver los problemas en términos democráticos, no es capaz de respetar la plurinacionalidad del Estado, no es ni será capaz de entender que solo desde el respeto al derecho de autodeterminación será posible resolver el conflicto político que le enfrenta a los diferentes pueblos del Estado. Nada nuevo en el Reino de España”.

Desde EH Bildu han querido expresar su “inequívoco compromiso con las vías pacíficas y democráticas para alcanzar nuestros objetivos políticos” y su “compromiso con los valores republicanos, soberanistas y de izquierda”. “EH Bildu se reafirma en su compromiso de que más temprano que tarde también el pueblo vasco deberá decidir su futuro político sin más límite que la voluntad de su ciudadanía expresada libre, pacífica y democráticamente”, han subrayado.

Por último, han querido trasladar a “las y los independentistas condenados, a sus familiares y amigos, al pueblo hermano de Catalunya, que en estos duros momentos nuestro corazón está más cerca que nunca de sus anhelos y aspiraciones republicanas” y han llamado al pueblo vasco para que participe “en todas las movilizaciones que se convoquen para demostrar no solo su solidaridad con el pueblo catalán, sino para reivindicar también la libertad de todos los presos y la vuelta de los exiliados, y la defensa del derecho de autodeterminación de los pueblos”.

[13.00] Reacciones en Aragón: PSOE y las derechas aplauden la sentencia y la izquierda llama al diálogo

El secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, ha asegurado que “la sentencia del procès no va a traernos soluciones políticas”. Desde Podemos Aragón apuestan por “la templanza, el diálogo y la negociación como mecanismos para encontrar soluciones al conflicto territorial que sacude nuestro país”.

El presidente de CHA, José Luis Soro, considera que «o asumimos que ya ha terminado el tiempo de la judicializción y de poner las cosas difíciles a la otra parte o jamás encontraremos una solución». Por eso es partidario de «abrir el tiempo de la política y del diálogo».

El diputado de IU-Aragón, Álvaro Sanz, hace hincapié en el diálogo y la negociación, al tiempo que muestra su preocupación por que «una judicialización que vincula la movilización a la sedición y que se abra la puerta a la criminalización de la desobediencia civil».

Zaragoza en Común ha difundido una nota en la que expresa su «tristeza e indignación» ante una sentencia que «genera un precedente sumamente peligroso al vincular los derechos de reunión, manifestación y de libre expresión, así como la desobediencia civil, al un delito de tal gravedad como el de sedición». Asimismo, muestran su «solidaridad con las personas condenadas, cuya presencia en prisión no facilitará la resolución del conflicto en Catalunya, y con sus familias». Por último, manifiestan que «la judicialización de la política no es el camino para la solución, la concordia y la convivencia, y llamamos a todas las fuerzas políticas progresistas del Estado a centrarse en la vía del diálogo y las soluciones efectivas, reiterando nuestro compromiso en apoyar una solución dialogada y democrática al conflicto político».

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán (PSOE), ha afirmado en su cuenta de Twitter: «No son presos políticos. Son sediciosos y malversadores condenados a prisión por delinquir, tras un juicio ejemplar. El Estado de Derecho funciona. La Constitución se cumple».

El presidente del PAR y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha pedido a las instituciones catalanas que acaten la sentencia y “eviten medidas contra la convivencia en Catalunya”. “La ley está para cumplirla”, ha zanjado.

Por su parte, el alcalde Zaragoza, Jorge Azcón (PP), ha afirmado que “la Justicia ha hablado con absoluta claridad. España es un Estado de Derecho que se defiende con toda legitimidad de quienes se saltan las normas para intentar dinamitar el orden constitucional, la democracia y la convivencia. A quien delinque, aplíquese todo el peso de la ley”.

[12.49] Jon Iñarritu de EH Bildu considera que la sentencia es una “barbaridad” y un “aviso para navegantes” 🗣️ @JonInarritu sobre la sentencia: «Es una barbaridad. En lugar de resolver el problema político han preferido dar un castigo ejemplarizante, un aviso a navegantes. Este intento de humillación no va a hacer más que agravar el conflicto» https://t.co/GJ1TP8oBxv — Iker G. Izagirre (@igoiz17) 14 de octubre de 2019 [12.35] Pedro Sánchez considera que la sentencia pone fin al independentismo y garantiza el “íntegro cumplimiento” El presidente del Estado Español ha hablado de una etapa nueva tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los presos independentistas. Sánchez ha afirmado que el Gobierno acata con “absoluto respeto la sentencia” y ha añadido que el “proceso judicial ha sido ejemplar y ha tenido plenas garantías democráticas”. El político del PSOE ha reconocido la “labor independiente del Tribunal Supremo que ha dado un ejemplo de autonomía y independencia”. Para Sánchez la sentencia es “el resultado del estado social y de derecho en España”. Asimismo el presidente ha afirmado que “el autogobierno catalán es de los más avanzados del mundo” y que este autogobierno “fue atropellado por el independentismo catalán”. “El independentismo ha fracasado. Se abre una etapa nueva. El gobierno de España se mantendrá atento y asegurará el respeto a la ley con firmeza democrática y con proporcionalidad respondiendo a las transgresiones que puedan suceder”, ha dicho Sánchez en lo que puede interpretarse como un aviso a cualquier reacción popular o política que pudiera darse desde el independentismo. Pedro Sánchez ha hablado en diversas ocasiones de “etapa nueva” para reconstruir “la convivencia en Catalunya”. “La convivencia de Catalunya está en juego, no la integridad territorial de nuestro país”, ha señalado el presidente español. “A partir de hoy podemos iniciar una etapa nueva en la que la vuelta a la concordia sea el pilar fundamental. Dejamos de lado los extremismos. Podemos construir una patria comuna que es Europa”, ha sentenciado Sánchez. Asimismo, ha garantizado el “íntegro cumplimiento” de la sentencia dictada este lunes por el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas.

[12.20] En Comú Podem expresa su tristeza ante lo que considera una sentencia injusta Jessica Albiac y Jaume Asens de En Comú Podem, filial de Unidas Podemos en Catalunya, han comparecido ante los medios de comunicación para valorar la sentencia del Tribunal Supremo. Asens ha criticado la “vinculación en la sentencia entre la sedición y los derechos de reunión o de opinión”. Asimismo, el diputado ha rechazado la judicialización de la política iniciada por el PP y que el PSOE no se ha atrevido a revertir”. Asens ha considerado que “la libertad de los presos es una condición indispensable” para reconstruir la situación en Catalunya y ha expresado el compromiso de su formación para encontrar “una solución democrática al conflicto que vive Catalunya”. Albiac ha expresado su malestar y ha considerado que “hoy es un dia triste para Catalunya y para la resta del estado, porque la sentencia es injusta”. [12.05] Pablo Iglesias pide «respeto a la sentencia» y afirma que hay que «reconstruir los puentes de una sociedad catalana dividida» El líder de Unidas Podemos en un hilo Twitter ha valorado la sentencia del Tribunal Supremo contra los presos independentistas. En el pide «responsabilidad» y «diálogo». Estamos conociendo el contenido de una de las sentencias judiciales más importantes de nuestra historia reciente. Lo comento es este HILO 👇🏼 #SentenciaProces — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 14 de octubre de 2019 [12.03] Reacción del coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón Unas penas sumamente desproporcionadas para los dirigentes independentistas, cuya presencia en prisión no facilitará la resolución del conflicto en Cataluña. Hace falta diálogo, negociación y un proyecto de España que seduzca también en Cataluña. — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) 14 de octubre de 2019 [12.00] Quim Torra pide una reunión urgente con el rey español y Pedro Sánchez ante la gravedad de la sentencia “Catalunya vive una hora grave”, ha explicado contundente Quim Torra en la Generalitat en una comparecencia del Govern de Catalunya en pleno. “Rechazamos las sentencias por injustas y antidemocráticas y por ser un juicio político. Hoy más que nunca estamos con las familias de los condenados por el Tribunal Supremo”, ha afirmado el president de la Generalitat. “Hacer un referéndum no es delito ni está contemplado de este modo por el código penal y por ello se han vulnerado los derechos de los acusados y de todos los catalanes a los que representaba”, ha dicho Torra para añadir que “la acusación y la sentencia son extensivas a millones de catalanes”. El president también ha señalado que el Estado español está viviendo “un proceso de recentralización” y ha aseverado que “el uso del código penal en este caso es herencia de la dictadura”. “Reiteramos nuestro compromiso a avanzar hacia la República Catalana, ya que la negativa al dialogo del Estado no nos detendrá a la hora de avanzar hacia la independencia”, ha afirmado Torra. Por último el político independentista ha pedido una reunión urgente con Pedro Sánchez y el rey español. [11.45] Jordi Cuixart anima a no desfallecer y considera que “la respuesta a la sentencia solo puede ser la reincidencia” En la concentración que está llevando a cabo Òmnium delante de su sede se ha podido escuchar un audio de voz de Jordi Cuixart a raíz de la sentencia, en la cual el líder de Òmnium Cultural en la cárcel ha afirmado que “la respuesta a la sentencia solo puede ser la reincidencia”. “Solo podemos luchar juntos, con la determinación y desde la lucha no violenta”, ha añadido Cuixart. “No nos confrontaran con el resto de los pueblos de España”, ha sentenciado el líder independentista. Por su parte Marcel Mauri, actual presidente de la organización independentista, ha señalado que “en un juicio político la sentencia la deciden las calles”. “Cambian las cosas, porque el Estado español ha decidido suspender los derechos civiles y nacionales de nuestro país”, ha considerado Mauri. [11.37] El periodista Hibai Arbide Aza critica la disparidad de criterios entre la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio del 1-O y en el caso del 23-F “La mayoría de los 33 procesados por el golpe de estado del 23F fueron condenados a penas menores que los políticos del Procés. En España es más grave convocar un referéndum que sacar tanques y entrar disparando en el Congreso”, ha afirmado en Twitter el periodista Hibai Arbide Aza que ha comparado las sentencias individuales en cada uno de los casos: La mayoría de los 33 procesados por el golpe de estado del 23F fueron condenados a penas menores que los políticos del Procés. En España es más grave convocar un referéndum que sacar tanques y entrar disparando en el Congreso. — · Hibai Arbide Aza · (@Hibai_) 14 de octubre de 2019 [11.30] Gabriel Rufián de ERC considera la sentencia una “salvajada” y pide una respuesta en las urnas el 10 de noviembre Esquerra Republicana de Catalunya ha expresado su incredulidad ante la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del independentismo. “Ni venceréis ni convenceréis”, ha afirmado la diputada del Parlament de Catalunya Marta Vilalta refiriéndose a los poderes fácticos del Estado Español. “La inmensa mayoría de la población de Catalunya comparte la misma idea: la sentencia es una salvajada”, ha señalado Gabriel Rufián. “La de esta mañana es la mayor agresión judicial a Catalunya desde el juicio a Lluís Company en 1940”, ha dicho el político en el Congreso de los Diputados. El mismo líder de ERC ha considerado que la respuesta en la calle debe ser “cívica y pacífica, y en las urnas”. “Si su venganza ha sido una sentencia, la nuestra será una urna”, ha sentenciado Rufián. [11.15] FC Barcelona: “La prisión no es la solución” El FC Barcelona ha emitido un comunicado de repulsa a la sentencia del Tribunal Supremo en el que señala que “la prisión no es la solución”. “Del mismo modo que la prisión preventiva no ayudó a resolver el conflicto, tampoco lo hará prisión dictada hoy, porque la cárcel no es la solución. La resolución del conflicto que vive Catalunya pasa, exclusivamente, por el diálogo político. Por eso, ahora más que nunca, el club pide a todos los responsables políticos que lideren un proceso de diálogo y negociación para resolver este conflicto”, apunta el comunicado. [11.00] Tsunami Democràtic llama a la “movilización inmediata” y a la desobediencia civil no violenta La organización civil Tsunami Democràtic ha hecho público un comunicado en la que rechaza la sentencia del 1-O y en el que ha informado que dará instrucciones a la 13 horas sobre las movilizaciones que hay que llevar a cabo para protestar contra la sentencia del Tribunal Supremo. Tsunami Democràtic ha llamado a la ciudadanía a la “movilización inmediata” y a la desobediencia civil no violenta. La organización ha dejado entrever que las movilizaciones podrían alargarse y por ello ha hecho un llamamiento ha llevar ropa para la lluvia, comida y batería en el teléfono móvil para pasar “algunas horas fuera de casa”. [10.45] Junts per Catalunya lamenta la sentencia del Tribunal Supremo y asume la independencia como única vía posible Laura Borràs, diputada de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, y Eduard Pujol, diputado en el Parlament de Catalunya por el mismo partido, han comparecido ante los medios para expresar su malestar con la sentencia contra los presos políticos independentistas. “Es una sentencia que condena Catalunya”, ha afirmado Pujol. Por su parte Borràs ha señalado que la sentencia vulnera al menos ocho artículos de los derechos humanos. Según la política de JxCAT el escrito del tribunal vulnera el derecho a expresión, pensamiento, reunión, participación política, discriminación a la libertad entre otro. “Si por poner urnas la respuesta son 100 años de prisión, la respuesta solo puede ser más urnas y más políticas”, ha considerado Borràs. “Le dije a Pedro Sánchez que el único camino es la independencia. Contra la sentencia independencia”. [10.45] Las protestas exigiendo la libertad de las y los presos políticos se extienden por Catalunya a pocas horas de conocer la sentencia del Tribunal Supremo Numerosos puntos tanto de Barcelona como de las principales ciudades catalanes están viviendo manifestaciones de rechazo ante la sentencia contra el independentismo. El primero punto de las protestas ha sido la sede de Omnium Cultural, pero rápidamente se han sumado otros colectivos que están expresando su malestar en las calles. En las universidades a primera hora el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans y el Sindicato de Estudiantes han parado clases. Todas las columnas estudiantiles se reunirán a las 13 horas en una concentración en plaza Catalunya en Barcelona. [10.30] ERC publica una carta de Oriol Junqueras en la que el líder independentista asume que no hay otra opción que huir de un “estado que persigue demócratas” El líder de Esquerra Republicana de Catalunya ha publicado una carta a través de la página web del partido independentista al que pertenece en la que considera que el “Estado español ha hecho fallida” y en la que considera que los poderes españoles han ejercido la “venganza porque no entiende de justicia, de política ni de procesos democráticos”. Junqueres ha señalado que hay que “olvidarse de venganzas” para convertir “la injusticia en energía, en coraje y en fuerza democrática”. [10.00] Puigdemont pide «reaccionar como nunca» tras la sentencia del procés: «100 años de prisión en total. Una barbaridad» Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica, ha calificado de «barbaridad» las penas impuestas por el Tribunal Supremo a los líderes del procés y ha llamado a «reaccionar como nunca». «Ahora más que nunca, a vuestro lado y al lado de vuestras familias. Toca reaccionar como nunca. Por el futuro de nuestros hijos e hijas. Por la democracia. Por Europa. Por Catalunya». [9.45] Cuixart: «Amnistía, democracia y autodeterminación» Jordi Cuixart ha respondido a la sentencia del Tribunal Supremo que le condena a 9 años de cárcel reclamando “amnistía, democracia y autodeterminación”. El president de Òmnium Cultural ha reivindicado “ho tornarem a fer”. Cuixart, como Jordi Sánchez (expresidente de la ANC), ha sido condenado por el delito de sedición.

[9.35] El Supremo condena a 99,5 años a los dirigentes independentistas

El tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena ha dado a conocer este lunes sentencia del juicio contra el independentismo, de 493 páginas, y como se esperaba, después de la filtración del 12 de octubre, condena por «sedición» a las y los nueve dirigentes en prisión en una sentencia muy dura.

Estas son las condenas:

Oriol Junqueras: 13 años de cárcel e inhabilitación absoluta por delitos de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.

Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa: 12 años de cárcel e inhabilitación absoluta por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.

Carme Forcadell: 11 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta por delito de sedición

Joaquim Forn y Josep Rull: 10 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta por un delito de sedición.

Jordi Sànchez y Jordi Cuixart: 9 años de prisión e inhabilitación absoluta por un delito de sedición.

Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santiago Vila: 10 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial por un delito de desobediencia. Absueltos de un delito de malversación.