Pilar sin folk: país sin historia, pueblo sin raíces

En los pasados Pilares el Gobierno de Azcón quiso borrar el "Somos" de Labordeta. En estos, ha decidido que no habrá música folk por primera vez en más de 40 años. "Un patrimonio común, que debería ser defendido por todos, es despreciado por una de las instituciones más importantes de Aragón", critican medio centenar de grupos en un manifiesto que denuncia la decisión de un Ayuntamiento de Zaragoza que no ama la cultura.

Imagen difundida en las redes sociales junto a la etiqueta #PilarSinFolk.

La música de tradición popular es siempre la más actual, porque cada año cobra vida en nuestros pueblos y ciudades, en sus celebraciones, y no sucumbe al vaivén de las modas. Es la música que une a las generaciones, pequeños, mayores y ancianos, porque remite a quienes fuimos y muestra el camino hacia quienes seremos. Su reinterpretación constante y en sonoridad multicolor desde los diferentes grupos folk nos enriquece como aragonesas y aragoneses y como ciudadanía del mundo.

Así comienza el manifiesto "Pilar sin folk" suscrito por medio centenar de grupos musicales. Un texto que denuncia la decisión del Gobierno municipal de Zaragoza (PP y Ciudadanos con el apoyo del ultraderechista Vox) de eliminar el escenario folk de las Fiestas del Pilar 2022. Un espacio que se ha mantenido desde finales de los años 70 del pasado siglo, con las primeras fiestas tras la dictadura, que demostraba que la música folk "sigue muy viva", y al que el público acudía para "escuchar y disfrutar de los grupos que han rescatado, divulgado y actualizado nuestras raíces musicales".

"La capital de Aragón no nos invita a la fiesta", denuncian en el manifiesto. "Después de los dos años tan duros que hemos pasado, donde las actuaciones musicales han sido suprimidas o reducidas, los músicos aragoneses que trabajan con la música de raíz, profesionales o no, no podremos actuar en las Fiestas del Pilar, para disgusto de tantos seguidores y aficionados que reclaman nuestra presencia", añaden.

El escenario folk permitió durante años compartir con grupos venidos de otros territorios y países "esas melodías que, desde la antigüedad, han sobrevolado fronteras geográficas, esos ritmos familiares o sorprendentes, que nos han hecho hermanarnos y crecer juntos como músicos y como seres humanos", recuerdan.

Por eso, afirman comprobar con tristeza "cómo un patrimonio común, que debería ser defendido por todos, independientemente de ideas y gustos, es despreciado por una de las instituciones más importantes de Aragón, el ayuntamiento de su capital". En estas fiestas "se mostrará, como es lógico, holgadamente la jota, una parte importante pero no exclusiva de ese patrimonio; pero ¿y el resto? Un pueblo sin raíces musicales profundas y renovadas no podrá desarrollar una música realmente original".

Los grupos firmantes no reclaman el centro de la ciudad, "simplemente sentimos que han robado las Fiestas del Pilar a muchos zaragozanos y aragoneses que llenábamos las plazas de la música folk desde hace decenas de años". Por último, agradecen a todas las personas que "nos habéis mostrado vuestro apoyo y vuestra repulsa a la actitud del Ayuntamiento". Y anuncian que seguirán con su trabajo "porque la vitalidad de la escena folk aragonesa puede superar estos obstáculos y muchos más".

"País sin historia, pueblo sin raíces, Carrasca que se secará", ha escrito en Twitter La Ronda de Boltaña, una de las bandas firmantes del manifiesto "Pilar sin folk", junto a A Cadiera Coixa, Araboas, Arafolk (Alberto Turón), Berluna, Biella Nuei, Bosnerau, Bufacalibos, Cachirulos XL, Capitán Mundo, Colectivo Chicotén, Compañía Miguel Ángel Berna, Cornamusa, Dulzaineros del Bajo Aragón, El Mantel de Noa, El Silbo Vulnerado, En Rolde, Ixera, Ixo Rai!, Joaquín Pardinilla Sexteto, La Chaminera, Lahiez, La Joven Pachanga, La Marca de Ifigenia, La Orquestina del Fabirol, La Quinta del Sordo, La Ringlera, La Sirga, La Truketa Folk Band, Los Músicos de La Solana, Lugh, Lurte, Miércoles de Ceniza, Muro Kvartet, O Carolan, Olga y Los Ministriles, Os Chotos, Os Fillos d’o Sobrarbe, Pasatrés, Percupasión, Trícolo Traco, Tryton Luna Folk, Vivere Memento, Zaraval y Zicután.

País sin historia, pueblo sin raíces,

Carrasca que se secará. #PilaresSinFolk

Un Ayuntamiento que no ama la cultura

La eliminación del escenario folk de la programación de Pilares 2022, se suma a otras polémicas y criticadas decisiones en torno a la cultura del Gobierno de Jorge Azcón y Sara Fernández desde que llegarán a la alcaldía en 2019. En su primer año al frente nos dejaron unas fiestas de más recortes, menos espacios y más caspa. Durante los meses duros de la pandemia, en 2020, la vicealcaldesa vetó a la música en directo, y dejó "sin gastar" 700.000 euros en cultura "en uno de los peores años para el sector".

El pasado año, en unos desastrosos "no Pilares", el Consistorio de las derechas intentó borrar del mapa el "Somos" de José Antonio Labordeta, el cántico con el que se ponía punto y final a nueve días de fiesta. Pero no lo lograron.

En la primavera de este año, tras una exigencia de su socio Vox, censuró la portada del disco 'O Zaguer Chilo'. Y como preludio a la supresión del folk, impidió a Ixo Rai! cerrar las fiestas por todo lo alto en el que será su último concierto. Así que la mítica banda ha alquilado la Sala Multiusos para este viernes, 7 de octubre, la víspera del pregón, en el que se prevé como uno de los eventos culturales más importantes del año en la capital aragonesa. Al día siguiente, serán nombrados Hijos Predilectos de Zaragoza.

Y todo esto sucede mientras "se propone la jota como Patrimonio Inmaterial, hace de 'pregonera' de las fiestas y se le concede el título hija predilecta a la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón (a propuesta de Vox)", criticaba Mila Dolz en un artículo publicado en AraInfo hace unos días.

