Nos mienten sin pudor

Marga Deya. Foto: IU Aragón

El Consejo de Gobierno saca pecho de la subida de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (PACIMV) y del Complemento de la Pensión No Contributiva (PNC) ocultando los datos significativos.

El primero es que esta subida sigue caracterizándose por la racanería ya que la cuantía para la PNC y el IMV está en el año 2025 en 658 euros para una persona sola. Por lo que la subida que proponen, camuflándola en porcentaje, no llega ni a 50 euros de complemento para todas las personas destinatarias, algo menos de una propina.

Asimismo, el Gobierno de Aragón hincha las cifras incorporando a las personas pensionistas pero la realidad es que nuestra prestación complementaria llega solo al 25% de las personas que perciben el IMV, un porcentaje verdaderamente lamentable. Pero aún es peor cuando hablamos de las personas que reciben la prestación completa porque no entran en el IMV. En diciembre de 2024, 61 personas en todo Aragón. Vergonzoso.

Y no es que haya personas que no lo necesiten. En el último estudio que se hizo en Aragón sobre inclusión, el proyecto Aragón Incluye, se detectó que había un volumen de población relevante de la muestra, el 78% nada menos, que tenían una situación de vulnerabilidad económica acreditada y no tenían acceso a estas rentas de ingreso.

La implicación de Aragón en esta cuestión es lamentable porque sigue siendo una competencia propia autonómica, pero aquí tenemos la propina, porque no se le puede llamar cuantía, en el 0,7% de la renta media de los hogares de nuestro territorio, muy por debajo de la cuantía media por persona perceptora en el conjunto del Estado español que supone el 15,9% de la renta media por hogar en el estado.

Y es que se sigue ahorrando con la pobreza. En Aragón se ha reducido el presupuesto desde la implantación del IMV en un 96,8% y es ridículo ver que se saca pecho por ampliar el presupuesto, el mejor presupuesto de la historia, en menos de 500.000 euros con todo lo que está sin cubrir.

El PP aragonés culpa a España de todos sus males pero la realidad es que es España la que esta resolviendo está cuestión. En Aragón, en marzo de 2025 hay 16.636 nóminas del IMV que suponen un coste de 9,6 millones, mucho más de lo que el Departamento de Bienestar Social se gasta en un año para esta cuestión.