Las mujeres se levantan por el derecho al aborto en Polonia

Polonia está protagonizando la mayor movilización social de Europa en estos momentos. Manifestaciones, protestas y una convocatoria de huelga el pasado miércoles están agitando las principales ciudades del país desde que el 22 de octubre el Tribunal Constitucional polaco, controlado por jueces afines al actual Gobierno ultraconservador Ley y Justicia, dio a conocer la decisión de prohibir el aborto en casos de anomalías y malformación fetal grave o enfermad irreversible.

Esta nueva medida limita todavía más una de las leyes de aborto más restrictivas de Europa, que a partir de ahora sólo permitirá la interrupción del embarazo en casos de violación, incesto o grave riesgo de salud para la madre. Según los datos ofrecidos por el propio Gobierno, de un total de 1100 abortos en 2019, el 97% se realizó bajo por el supuesto que el Tribunal Constitucional acaba de eliminar por considerar que “promueve la eugenesia”. Distintas organizaciones estiman que más de 200.000 mujeres polacas viajan al extranjero para abortar cada año.

“Esta es la primera vez que vemos a tantos jóvenes en las calles. Estamos ante una revolución de la juventud que cada día es más grande y más diversa”, explicó el pasado viernes en rueda de prensa la activista y portavoz de la organización que ha convocado la huelga, Marta Lempart. Su llamamiento a la movilización se identifica con un rayo rojo y eslóganes como 'El infierno de las mujeres', 'Mi cuerpo, mi decisión' o 'No voy a parir muerta', y afirma ser pacífico. Sin embargo, según denuncia, se están produciendo situaciones de violencia por parte de grupos de extrema derecha que han atacado a mujeres durante las marchas.

Para Ewa Wasiak, filóloga y maestra de Secundaria residente en la ciudad de Poznań, las últimas declaraciones del viceprimer ministro y líder del partido Ley y Justicia, Jarosław Kaczyński, han sido “verdaderamente aterradoras”. “Literalmente llamó a la gente que soporta al partido y a nacionalistas fanáticos a proteger las iglesias y los valores tradicionales del enemigo (que somos nosotras, las mujeres jóvenes). Llamó a hacer una guerra religiosa, una guerra civil de los fascistas contra las mujeres... recuperando los tiempos de la mayor propaganda de posguerra en el Bloque del Este”, explica. “Tengo miedo, esto ya no puede tener un fin pacífico. No con esta actitud y fanatismo”, añade esta profesora, que desde el primer día está participando tanto en redes sociales como en las manifestaciones contra la modificación de la ley de aborto.

Katarzyna Muras vive en España de forma estable desde hace tres años. Tras participar en distintos movimientos feministas en Polonia, actualmente es una de las promotoras de las concentraciones de apoyo organizadas en Barcelona y Madrid. “Estoy viviendo todas las protestas desde la distancia, contenta porque por fin la gente se ha organizado. Podemos ver a feministas con hinchas de fútbol, agricultores y taxistas, algo que nunca había pasado. Pero, aunque me alegre de la movilización social, estoy preocupada por el contexto de la Covid-19, parece que este Gobierno no tiene límites”, relata esta joven.

Porque la fecha elegida para llevar a cabo esta modificación de la ley, que ya intentó realizarse en abril pero fue pospuesta por el surgimiento del coronavirus, es también uno de los motivos de enfado: “Es absolutamente repugnante que el gobierno haya tomado esta decisión durante el peor momento de la pandemia, porque sabía perfectamente que íbamos a protestar. Esperaban que el miedo a la Covid nos detuviera, pero no. Nuestro sistema de salud ya es deficiente y ahora aún más, pero esto es responsabilidad del Gobierno, aunque hipócritamente esté intentando poner la responsabilidad en las mujeres manifestantes”, relata Ewa Wasiak. Polonia suma, a fecha de 29 de octubre, 319.000 contagiados y 5.149 fallecidos y acaba de superar los 20.000 positivos diarios, según datos publicados por la agencia Europa Press.

Amnistía Internacional lleva años denunciando que Polonia es uno de los dos únicos Estados miembros de la Unión Europea de los 27 que no permite el aborto a petición propia o por motivos sociales generales. Para esta organización, “desde su llegada al poder en 2015, el Gobierno de Ley y Justicia ha menoscabado la independencia del Tribunal Constitucional y su eficacia como herramienta de control del poder ejecutivo”. De hecho, tal y como indica Katarzyna Muras, esto solo ha sido la gota que ha colmado el vaso: “Los polacos estamos hartos de este Gobierno por su nepotismo, por destruir las estructuras democráticas del país, por despreciar a toda la gente que no es un hombre blanco heterosexual que les vota”.

La portavoz de la Huelga Nacional de Mujeres, Marta Lempart, reclamó este viernes la dimisión del Gobierno e hizo un llamamiento al resto de países europeos por considerar que los derechos de las mujeres son un asunto común. “No podemos ser ignorados por las instituciones europeas. Es arrogante no castigar a gobiernos como el nuestro. Echamos de menos a la comunidad internacional del lado de las personas polacas. Ellos quieren confrontar a los gobiernos. Europeos, ¿estáis con la gente o con el gobierno de turno?”, ha apelado Lempart.

Para la eurodiputada española María Eugenia Rodríguez Palop representante de Unidas Podemos, uno de los problemas de la Unión Europea en este sentido es que los procesos con los que cuenta para presionar a los estados miembros son muy largos y complejos y tienen un carácter más disuasorio que efectivo. Una de las vías que cree puede funcionar para evitar situaciones como la que se están viviendo en Polonia es condicionar los fondos económicos al cumplimiento del estado de derecho. “Actualmente, el estado de derecho es poco más que la separación de poderes; es urgente incorporar los derechos sociales y civiles (donde entrarían también los derechos sexuales y reproductivos, tal y como lo ha hecho el Tribunal europeo de derechos humanos)”, puntualiza.

Hoy por hoy, enfatiza la eurodiputada, “es fundamental ejercer presión política vía movilizaciones. Las feministas tendríamos que estar hoy manifestándonos en las calles de todo el mundo contra una sentencia que es una extralimitación. Los tribunales constitucionales están para proteger derechos fundamentales no para violarlos”. Mientras, las movilizaciones en Polonia no paran de crecer. “Ya que la Iglesia entró en nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestros dormitorios, ahora nosotras seguiremos exigiendo la restauración del derecho al aborto y la verdadera separación del Estado y la Iglesia”, siguen gritando las mujeres polacas en redes sociales y en las calles.

The protest against a total abortion ban. I never seen something like that. It is turning point for Poland! Women protesting on streets! @strajkkobiet #tojestwojna pic.twitter.com/hqR5oMftBb

— Bart Staszewski ᴸᴳᴮᵀ 🏳️‍🌈🇵🇱 (@BartStaszewski) October 30, 2020