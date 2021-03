Más de 400 personas de la cultura, anónimas y colectivos firman para pedir la absolución de los seis antifascistas de Zaragoza

La Plataforma de Madres y Padres de los jóvenes condenados -cuatro de ellos a seis años de prisión- por participar en una protesta contra Vox, y la Coordinadora Antifascista impulsan la campaña por la absolución de los conocidos como 'Los seis de Zaragoza’. Desde que arrancó, el 28 de enero, no han dejado de recibir apoyos y de trabajar para que se conozca el caso. Este viernes, convocan nuevas movilizaciones.

Actores y actrices como Alberto San Juan, Miguel Rellán, Kiti Manver, Itziar Miranda, Sergio Peris-Mencheta, Nacho Rubio, Javier Veiga, Néstor Arnas, Mariano Anós, Salomé Jiménez, Ángela Conde o Javier Guzmán, los guionistas Gerald B. Filmore o Germán Roda, el escritor Antón Castro, el documentalista Javier Estella, músicos como Nacho Vegas, María Pérez Confussion, Manolo Kabezabolo, Mr. Pendejo, Pedro "El Chanka" o Sergio Ortas "Puritani", periodistas como Cristina Fallarás, Sergio C. Fanjul y Juan Carlos Garza, además de la redacción de AraInfo al completo, la profesora universitaria Rosa Magallón, y representantes institucionales, como las diputadas en las Cortes Itxaso Cabrera y Erika Sanz, el concejal Alberto Cubero o el eurodiputado Miguel Urban, junto a pintores, malabaristas, poetas, artistas plásticos, dramaturgos, sindicalistas y personas anónimas se han sumado a la ola de solidaridad con los seis jóvenes zaragozanos condenados por la Sección Sexta de la Audiencia de Zaragoza tras participar en una protesta contra Vox que terminó con cargas e incidentes. Cuatro de ellos a seis años de prisión -tres años por atentado y otros tres por desórdenes públicos-, y los otros dos -que eran menores cuando ocurrieron los hechos- a un año de libertad vigilada. Además, 11.000 euros de multa conjunta.

La campaña por la absolución de los ya conocidos como 'Los seis de Zaragoza' está impulsada por la recién creada Plataforma de Madres y Padres, formada por los familiares de los jóvenes condenados, y por la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Las movilizaciones arrancaron el pasado 28 de enero, pocos días después de conocerse la dura sentencia, con una manifestación que reunió a 300 personas en la capital aragonesa. Desde entonces, no han dejado de trabajar para que se conozca y difunda el caso. También se ha iniciado un crowdfunding para recibir donaciones de forma solidaria y poder afrontar los cuantiosos gastos. Este viernes, convocan una nueva movilización en Zaragoza, a las 19.00 horas en plaza del Portillo. En Uesca también hay movilización, el mismo día y a la misma hora, en plaza Zaragoza.

"Las grabaciones que se aportaron en el juicio donde se muestran los altercados no pudieron probar en ningún momento la presencia de los acusados", señala el manifiesto firmado por la Coordinadora Antifascista. Ante la falta de pruebas objetivas que permitieran identificar a los encausados como ejecutores reales de los hechos, el juez Carlos Lasala "utilizó como único criterio para condenarlos el testimonio de la policía, ignorando taxativamente los testimonios directamente opuestos aportados por la defensa de los encausados". De acuerdo con la propia sentencia, "la única prueba inculpatoria que ha servido para dictar sentencia ha sido el testimonio de los policías, dotándolos a los mismos del papel de juez y parte, víctima y verdugo", denuncian en el manifiesto que ya cuenta con el apoyo de más de 230 personas y 70 colectivos.

"La sentencia atenta contra los principios básicos de los derechos humanos"

Al mismo tiempo, la Plataforma de Madres y Padres para la Absolución de los seis de Zaragoza señala, en otro comunicado, que en "sede judicial ha quedado claro que son inocentes, no hay pruebas incriminatorias". Durante el juicio "no se han aportado pruebas que nos dejen en entredicho como madres y padres, más bien se pone en entredicho la presunción de inocencia", añaden para criticar que "se juzga el derecho mismo de manifestación en el que se fundamenta cualquier democracia plena, por lo tanto la sentencia atenta contra los principios básicos de los derechos humanos, y por desgracia no es la primera en este sentido". "¿Será la última?", se preguntan.

Precisamente, este lunes, la Comisión de Venecia del Consejo Europeo ha instado al Gobierno español a modificar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y "evaluar en profundidad" el funcionamiento práctico de la ley y su impacto en los derechos humanos por su "potencial represivo". Según recoge ElDiario.es, el dictamen de la Comisión de Venecia se centra en la normativa sobre el poder que se confiere a la policía, las identificaciones individuales, las severas sanciones previstas por la Ley, los controles y registros de personas en lugares públicos o la vigilancia de manifestaciones espontáneas, entre otros aspectos.

El comunicado de la Plataforma de Madres y Padres "nace desde el amor incondicional hacia nuestros hijos y del orgullo de saber que defienden sus principios de libertad", pero también "desde el temor y la impotencia frente a una condena injusta, desde la rabia porque han sido condenados sólo por participar en una manifestación, de la que se retiraron pacíficamente y fueron más tarde detenidos de forma aleatoria". Nace "desde el dolor y la indignación" que produce una sentencia "que aplica el máximo condenatorio de dos penas hasta sumar una barbaridad: seis años de prisión para cuatro de ellos, y multas que ascienden a 11.000 euros, más un año de libertad vigilada, para los otros dos encausados". Este comunicado, respaldado hasta ahora por más de 120 firmas, es "un alegato por la libertad de nuestros hijos, un comunicado de adhesión que solicita el apoyo de personas y colectivos que entiendan esta condena como injusta", porque "hoy son los seis de Zaragoza" pero "mañana podrían ser vuestros hijos e hijas".

Este miércoles, a dos días de la nueva movilización que se prevé masiva, la Plataforma de Madres y Padres para la Absolución de los seis de Zaragoza ha convocado una rueda de prensa para informar del caso, a las 18.30 horas, en el Centro de Prensa de Zaragoza (calle Cinco de Marzo, 9).

El apoyo a la campaña por la absolución de los seis de Zaragoza también cuenta con el respaldo de 70 colectivos y organizaciones sociales, sindicales y políticas, una ola solidaria que se extiende desde Aragón a otros rincones de Europa. Una lista de apoyos que no para de crecer.

Entre las entidades que secundan la petición por la libertad de los seis jóvenes zaragozanos se encuentran: La Aurora; JCE(m-l); CUT; Lucha Internacionalista; Estudiantes en Movimiento; Zaragoza en Común; Anticapitalistas; Iniciativa Comunista; UJCE; Purna; Solidaridad Antifascista; CSO Kike Mur; CGT Aragón-La Rioja; CNT Zaragoza; CRT; ARMHA; Amnistía Animal; Red de Apoyo de Torrero; AV Torrero-Venecia; PCE Aragón; Stop Desahucios Zaragoza; Asamblea 8M Zaragoza; Apoyo Mutuo Aragón; Plataforma Apoyo al Rif; Red Andaluza de Apoyo al Hirak; Librería La Pantera Rossa; Frente Cívico Cinco Villas; Coordinadora Baladre; Coordinadora Antifascista de Zamora; Ilumina Senegal; Asociación Vecinal Madalena; Asociación Cultural Barrio Verde; Asociación Cultural El Cantero de Torrero; IU Aragón; Podemos Aragón; Acción Social Sindical Internacionalista (ASSI); Puyalón de Cuchas; Impulso Libertario; PAH; Asamblea Estudiantes de Teruel; CSA A Ixena Teruel; Red Apoyo de San José; Fridays For Future Zaragoza; Bloque Antifaixista de Uesca; Youth For Climate de Ruan; CDR Badalona; Rebeldía Aragón; Colectivo Peruanxs en Madrid; Munay Formación Antirracista y decolonial; Intersindical Alternativa de Catalunya; Red Solidaria Actur y Parque Goya; CGT Confederal; CATA; MHUEL; Feministas Actur-Goya; Barbastro en Común; Somontano en Común; Rebeldía Aragón; La Algara; Asamblea Aragonesa para la Democracia y Soberanía. Rasmia; RedPensarUZ; CNT Huesca; CNT Teruel; Asamblea Anarcofeminista de Zaragoza; NPA Catalogne Nord; Avv Arrebato; Sindicato Obrero Aragonés (SOA); y Feministas Aragón por Nicaragua.