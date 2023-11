Bomberos de Deir Al-Balah en la Franja de Gaza | Foto: @RaufBahaa

La semana pasada AraInfo se hizo eco de la campaña solidaria lanzada por cuatro bomberos de Zaragoza con el pueblo palestino y de la inmediata respuesta desde el parque de Bomberos de Deir Al-Balah, en la zona central de la Franja de Gaza. A raíz de estas publicaciones, han llegado decenas de mensajes a este Diario Libre d'Aragón, entre ellos el de la denuncia colectiva que hicieron el pasado 31 de octubre las y los bomberos navarros. En su mensaje, nos pidieron que hiciéramos llegar a Gaza el video que publicaron "para que sientan otro apoyo y que sepan que no nos olvidamos del pueblo palestino".

La respuesta desde Gaza no ha tardado en llegar. "Pedimos a todas las personas con conciencia viva que hagan gestos y que apoyen al servicio de Defensa Civil de Gaza". Es el nuevo mensaje del capitán Rami Al-Aidi, del parque de Bomberos de Deir Al-Balah. "Nos falta de todo, incluso lo más sencillo, necesitamos material moderno para poder salvar el máximo posible de vidas. Hay personas que pasan más de 48 horas hasta que lleguemos a ellas. Si tuviéramos material nuevo podríamos salvar esas vidas", alerta el capitán de Bomberos.

"Desde el centro de la Franja de Gaza donde vivimos días de destrucción, de genocidio, de destrozar edificios y campos agrícolas, agradecemos a los colegas de Navarra por su postura y solidaridad con el pueblo palestino en la Franja de Gaza y Cisjordania. Todo nuestro agradecimiento y respeto a todas las personas que apoyan la justa causa palestina. Muchas Gracias Navarra", añade el capitán Rami Al-Aidi.

Al-Aidi vuelve a denunciar que "todo el material que tiene la Defensa Civil desde 2007 es material desgastado y antiguo. Desde el bloqueo hace casi dos décadas no hemos renovado el material. Hemos agotado y consumado el material, así que os puedo decir que a parte de los camiones estamos a cero. Pero nuestro personal está determinado y trabajamos en condiciones adversas para intentar salvar la vida de un niño o un anciano. Creo que el mundo ha visto las imágenes de nuestros equipos de bomberos, de rescate y primeros auxilios trabajando sin material, excavando con las manos o con material primitivo para salvar vidas por debajo de los escombros".

Bahaa Shahra Rauf pregunta a los bomberos palestinos si se quejan por los largos turnos de trabajo. "Trabajamos 24 horas al día. En los primeros días me fui con el equipo de primeros auxilios a la zona del este del campo de refugiados Al-Bureiy. Entre los muertos encontré mi hijo. Lo he portado y luego lo he enterrado. Ahora llevamos, no sé, 47 o 48 días, dormí en mi casa dos o tres noches, 4 o 5 horas solo cada vez. La situación es tremenda, es más grande que permitirme parar por la tristeza de la muerte de mi hijo", relata el bombero Ali Gaddumeh.

"La última misión fue rescatar a gente debajo de los escombros de su casa. Necesitábamos excavadora, pero no podíamos traerla porque no hay gasoil. Ni siquiera hay gasoil para los generadores. La gente nos gritaba entre los escombros y no podíamos hacer nada. Nos pusimos a excavar con las manos, usando almádenas (martillos pesados) y cizallas. Es lo que hay. Hemos salvado a algunos, pero a otros no. Se murieron. No pudimos salvarles. Siguen debajo de los escombros y no podemos hacer nada. No tenemos ni electricidad ni material ni gasoil. No tenemos nada para romper el hormigón. Tampoco tenemos aparatos de teledetección. El material que tenemos es primitivo. ¡Es lo que hay!", añade Bara Abu Lebda, otro bombero.

Muhammad Shishniya, responsable de logística en el parque de bomberos de Deir Al-Balah, cuenta a AraInfo que desde antes de la ofensiva de Israel que comenzó el pasado 7 de octubre, "estábamos haciendo llamamientos para ayudar con la escasez critica de material y maquinaria". "Necesitamos urgentemente vehículos especiales para el rescate, y para la extinción de fuego con el material pertinente. Nos faltan aparatos de teledetección para agilizar la localización de gente debajo de los escombros. Con grandísima dificultad intentamos localizar a las personas debajo de las casas destruidas. Necesitamos urgentemente espuma antincendios, camiones cisternas y grúas hidráulicas". "Agradecemos a todos los pueblos libres que apoyan al pueblo palestino, y especialmente a nuestros colegas bomberos", concluye.

