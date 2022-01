Paisajes de Teruel critica la exclusión de las plataformas en el Pacto por la Energía: "Quieren ignorar las voces que disienten de Lambán"

Representantes de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel en la manifestación de Aliente en Madrid. Foto: Paisajes Teruel

Continúa la cascada de reacciones de las plataformas contra los megaproyectos energéticos a la iniciativa del Pacto por la Energía en Aragón, presentada este lunes por el presidente del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán. La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel ha mostrado su "profunda sorpresa" ante la presentación de este pacto del cual afirma "no tener ninguna constancia" a pesar de "llevar más de dos años planteando alternativas a la transición energética" y "alegando a los proyectos que se han ido presentando en este tiempo, la mayoría de los cuales han sido macroproyectos (fragmentados) que van a ocupar buena parte de los territorios" del sur de Aragón.

En la misma línea que la Plataforma en Defensa del Territorio de Cinco Villas, que este martes advertía no saber si este "cambio de postura" del Gobierno aragonés "es un lavado de imagen o una verdadera voluntad para evitar las afecciones que provocarán" los megaproyectos de renovables, Paisajes de Teruel subraya que la ciudadanía reclama estar representada en el Pacto por la Energía Aragonés a través de las plataformas constituidas, o con una larga trayectoria en la defensa de un modelo de autogestión energética que "no colisione con otros usos del territorio o su biodiversidad". Una ciudadanía que "apuesta por una moratoria provisional hasta tener una planificación territorial, lo que permitiría reiniciar una transición energética justa y eficaz a medio y largo plazo".

Así, sobre la presentación realizada por Lambán, la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel recuerda que "efectivamente, es necesario un ejercicio de reflexión sobre la implantación de las renovables y así se lleva solicitando en los últimos años". El portavoz de esta Plataforma, Javier Oquendo, ya compareció, en octubre de 2020, en las Cortes de Aragón pidiendo una moratoria que permitiera una planificación "bien diseñada" y una ordenación del territorio que "respetara todas las potencialidades del mismo, no apostando sólo y de forma masiva por la implantación de centrales de producción de energía", que "se estaba y sigue haciéndose, como reconoce el presidente Lambán, de una forma descontrolada". "Han tenido que pasar dos años insistiendo constantemente sobre este asunto, en diferentes foros, para que se admita y se proclame", critican.

"Que Aragón tenga un modelo energético propio es un deseo más que una realidad, pues está desarrollando el mismo modelo que otros territorios y ni siquiera se está a la cabeza en potencia instalada", añade la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, recordando que Castilla La Mancha, Castilla y León o Galiza "tienen más potencia que Aragón, una ventaja que no es para enorgullecerse, dado el modelo". A juicio de la Plataforma, "es precisamente el modelo de macroproyectos eólicos y fotovoltaicos el mismo que se está imponiendo en el resto de territorios" y, "probablemente, en la misma proporción". Si se apuesta por las comunidades energéticas "tampoco será algo singular de Aragón", pues hay varios territorios que "tienen un desarrollo e implantación mayor", como Nafarroa o País Valencià.

Satisface a la Plataforma que se hable de "democratizar el sistema de producción y consumo de energía", pues "es lo que las renovables podían aportar al sistema y se estaba desaprovechando". El modelo de autoconsumo y distribuido "es mucho más eficiente, democrático y empodera a las personas en una necesidad básica, como es la disponibilidad de energía, para alcanzar una adecuada calidad de vida". A su juicio, el modelo de grandes proyectos "perpetua el oligopolio y da alas a la especulación, a la vez que profundiza en la pobreza energética de las personas vulnerables".

La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel afirma que la transición está basada en la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias. "La eliminación de una de sus principales causas, el consumo de minerales fósiles es muy loable, pero no se puede hacer a costa de la biodiversidad y de la destrucción de hábitats de gran importancia para especies animales o vegetales. No tener en cuenta los dos factores sería absurdo", afirman. "Para enfrentarnos al cambio climático, además de la descarbonización, es fundamental el mantenimiento de los equilibrios ecológicos y el mantenimiento de los ecosistemas que las grandes centrales destruyen, como reconocen los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas", subrayan.

No obstante, Paisajes de Teruel agradece la "reflexión" que "ha conducido al representante del Gobierno de Aragón a comprender que no se puede potenciar un sector a costa de otros, que no se pueden industrializar los espacios naturales". Y, por contra, "se debe apostar por una agricultura, ganadería y turismo de calidad, pues estas actividades tienen en un medio natural bien conservado su razón de ser". "No es posible la promoción de un turismo de naturaleza en montes y espacios llenos de aerogeneradores o placas solares. Como bien dice Javier Lambán: no se pueden desarrollar las renovables a costa de otros sectores", indican desde la Plataforma. "Es reconfortante que por fin entiendan que las concentraciones parcelarias y los regadíos no se pueden hipotecar para poner placas solares en terrenos ya preparados y financiados para producción agrícola y todo ello nos anima a seguir defendiendo nuestras reivindicaciones y propuestas en un sentido positivo para el territorio de Aragón y el conjunto del Estado", añaden.

Por otro lado, la Plataforma manifiesta que, a pesar de que Javier Lambán ha dicho haber hablado con todos los interlocutores de esta transformación energética, ninguna administración se ha dirigido a los colectivos que llevan tiempo alertando de la peligrosidad de este proceso. "Colectivos que se sienten representados por las instituciones de Aragón, como no podía ser de otra forma, pero que también tienen personalidad jurídica y, por tanto, su propia representación", señalan. Por esto, sostienen que "no nos podemos sentir representados más que por nosotros mismos en asuntos que conduzcan a plantear y hablar de la transición energética. La FAMCP representa a los ayuntamientos, de los que nos sentimos ciudadanos, pero esto no impide, ni justifica nuestra exclusión en un proceso de diálogo, a menos que se quiera ignorar a las voces que disienten del punto de vista de Lambán". "Así se le va a transmitir al presidente, ofreciéndole nuestra colaboración y visión en el proceso de transición", aclaran.

En definitiva, desde la Plataforma en defensa de los Paisajes de Teruel, consideran que esta declaración es "un avance", pero "quedan muchos pasos y propuestas por debatir", en las que "deberían estar presentes, junto al resto de colectivos similares de Aragón, con la única intención de ayudar al desarrollo del modelo energético aragonés, como han venido haciendo durante estos dos años de trabajo". "Había incertidumbres que se van despejando y nos sentimos orgullosos de haber ayudado a ello. El modelo hay que pensarlo bien y así lo llevamos proclamando desde la puesta en marcha de la Plataforma", concluyen.

La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel es una de las que se han unido en Aragón para convocar la gran movilización del próximo 13 de marzo en Zaragoza bajo el lema "Renovables sí, pero no así".