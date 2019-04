Más de 1.300.000 votos independentistas, de izquierdas y antifascistas, obtienen 19 escaños en el parlamento español

La coalición Ahora Repúblicas (ERC, EH Bildu, Puyalón, Andecha Astur, BNG y Ahora Canarias) ha ganado las elecciones en Catalunya -ERC- y ha obtenido un magnífico resultado en Euskal Herria -EH Bildu-, con resultados mucho menores en otros territorios. "Enhorabuena habéis ganado a vuestros carceleros”, ha apuntado Rufián recordando a los presos y exiliados. Otegi por su parte ha lanzado un mensaje al trifachito: "No pudieron, no pueden y no podrán con las ansias de libertad".

Tamaño A A A

Celebraciones de ERC y EH Bildu y un apoderado de Puyalón.