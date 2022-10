Manifestarse no es delito: la campaña por la absolución de los seis de Zaragoza se amplifica

Camiseta de la campaña por la absolución de los seis de Zaragoza.

Manifestarse no es delito. Enfrentarse a quienes siembran odio y miedo no es delito. Ser antifascista no es delito. Estos mensajes son los pilares de la campaña por la absolución de los seis de Zaragoza. Una campaña que tras dos años en marcha sigue multiplicándose con un claro objetivo: la libertad de los seis jóvenes condenados. Condenados injustamente, sin pruebas incriminatorias, a unas penas absolutamente desproporcionadas: siete años de prisión y 3.000 euros de multa para los cuatro mayores de edad, y otros 11.000 euros para los dos menores, por participar en una protesta ciudadana en rechazo al discurso reaccionario del partido de ultraderecha Vox.

En estos dos años denunciando el caso han sido numerosas las voces de personas del mundo de la política y de la cultura junto a miles de ciudadanas y ciudadanos que se han alzado ante esta escandalosa situación. Tras visitar las Cortes de Aragón, el Congreso de Madrid y el Parlamento Europeo, la campaña por la absolución de los seis de Zaragoza da ahora un paso más. Se constituye como plataforma estatal e inicia una serie de actos para seguir visibilizando sus demandas por diferentes ciudades, realizar encuentros con agentes públicos y poner en marchas varias iniciativas institucionales.

Los motivos de esta campaña según sus organizadores son "en primer lugar, defender los derechos y libertades de la mayoría en un momento donde vemos como las voces e ideas autoritarias avanzan en todo el mundo; y en segundo lugar, denunciar como se condena a unos jóvenes de manera totalmente injusta, fruto de un montaje policial". "Entendemos que se juzga el derecho mismo de manifestación en el que se fundamenta cualquier democracia. Por lo tanto, la sentencia atenta contra los principios básicos de los derechos humanos y, por desgracia, no es la primera en este sentido. Pero, ¿Será la última?", se preguntan desde la plataforma.

València es el escenario elegido para el primer acto de esta campaña estatal. La cita, el miércoles 26 de octubre a las 18.30 horas en Ca Revolta, contará con la presencia de Javitxu, uno los seis jóvenes zaragozanos condenados, y de Ricardo Romero -más conocido como 'El Nega'- uno de los cantantes e integrantes del grupo de rap Los Chicos del Maíz. Posteriormente se celebrarán actos en Xixón, Zamora, Barcelona y Burgos, en noviembre y diciembre, a los que se unirán muchas otras ciudades. Para informar de todas las actividades de la campaña, desde la plataforma han puesto en marcha una web propia absolucion6dezaragoza.info, además de abrir cuentas en Twitter e Instagram. A través de esta web también se puede colaborar de diversas formas, incluso haciendo donaciones para hacer frente a todos los gastos.

Con mucho esfuerzo e implicación, las personas y colectivos que vienen demandando la absolución han conseguido que durante todo este tórrido verano, y lo que llevamos de otoño, se hable de los seis de Zaragoza. Así, antes miles de personas hemos visto a artistas de la música vestidos con la camiseta con la imagen de la campaña. Desde los Zoo en Pirineos Sur, a Manu Chao en Os Monegros, pasando por Kase.O, Nacho Vegas, Kaos Urbano en México y Los Chikos del Maíz en Puerto de Sagunt, hasta numerosas bandas en estos Pilares, como Tremenda Jauría, Bladimir Ros, Femeral Brothers, Ángelus Apátrida, Artistas del Gremio, Las Novias, Los Cracks del 29, Fletes de China Chana e Ixo Rai! en su fiesta de "la fin" difundida por la televisión aragonesa. Una ola de solidaridad a la que también se han subido otras reconocidas personas de la cultura, como el dibujante Carlos Azagra, la artista e investigadora Lucía Egaña, el poeta Rogelio López Cuenca, el editor Pedro G. Romero, y del activismo político y social, como Pablo Iglesias, Teresa Rodríguez y Miguel Urban (Anticapitalistas), Mireia Vehí (CUP), Itxaso Cabrera (Podemos), Alberto Cubero (ZeC / PCE), el abogado laboralista Fernando Burillo, el militante chileno de Solidaridad Pablo Abufom, o el escritor y revolucionario argentino Daniel Pereyra.

Y es que todo el mundo debería pedir la absolución de los seis de Zaragoza. Los seis fueron condenados por manifestarse en enero de 2019 contra la extrema derecha. Una protesta que terminó siendo disuelta con cargas policiales. Los seis fueron detenidos horas después en diferentes puntos de la ciudad. Tras esto, llegó el proceso judicial. Unos juicios "marcados por las incongruencias policiales y el rechazo de numerosas pruebas y testigos que acreditaban la inocencia de los seis acusados", recuerdan desde la plataforma. El juez de la Audiencia de Zaragoza, Carlos Lasala Albasini, miembro de una conocida familia en los tribunales aragoneses, condenó a los cuatro mayores de edad a la pena máxima contemplada, seis años de prisión -tres por desórdenes y tres por desobediencia-. Posteriormente, el TSJA endureció aún más el castigo con otro año de cárcel a cada uno, añadiendo el delito de lesiones.

Los seis de Zaragoza no pueden ir a la cárcel. Los seis de Zaragoza "son inocentes porque no hay pruebas objetivas. Y no las hay, porque son inocentes". "Tenemos que seguir, no queda otra. El fascismo nos quiere con miedo, el miedo se identifica con el silencio", ha repetido en diversas ocasiones Francho Aijón, padre de Javitxu. Tres años después de los hechos, las familias siguen esperando a que el Tribunal Supremo acepte su recurso, "única opción para evitar que nuestros hijos entren en la cárcel".

Mientras tanto, como dicen Los Chikos del Maíz en "Nómadas", seguiremos cantando "porque el grito no es bastante. Cantamos para sentir el alivio. Cantamos para derrotar al miedo". Un tema redondo, en el que también recuerdan la lucha de los seis de Zaragoza, incluido en el segundo adelanto de su inminente disco 'Yes, Future' con el que "os prometimos esperanza y esperanza traemos. Porque todos, en algún momento, somos o hemos sido nómadas. Respira frente al espejo: el futuro es nuestro".

Todo sobre la campaña por la absolución de los seis de Zaragoza.