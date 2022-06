La comunidad migrante y antirracista clama contra la masacre en Melilla: "No son muertes, son asesinatos"

Representantes de Marea Migrante en la concentración de Zaragoza contra la masacre de Melilla. Foto: Iker G. Izagirre (AraInfo)

La brutal y violenta respuesta de las autoridades marroquíes al intento de este viernes de unas 2.000 personas de cruzar la valla para llegar a Melilla ha dejado 37 muertes, según ha denunciado la ONG Caminando Fronteras. Helena Maleno, portavoz de la organización, asegura que es muy probable que el número de personas muertas aumente en las próximas horas. Las imágenes de decenas de personas migrantes hacinadas en el suelo, heridas y golpeadas, abandonadas sin asistencia médica, por las fuerzas de seguridad de Marruecos cerca de la valla de Melilla, hablan por sí solas.

Sin embargo, para el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue un "asalto" a la valla de Melilla "bien resuelto". Así lo llegó a afirmar este sábado en una infame declaración pública haciendo referencia a la actuación de las fuerzas policiales marroquíes y españolas que se saldó con decenas de personas muertas. "Un extraordinario trabajo" del Gobierno de Marruecos, zanjó el presidente español para exculpar a Rabat y responsabilizar de las muertes a las mafias. Una declaraciones que vienen al hilo de su cambio unilateral de postura traicionando al Pueblo saharaui.

"La política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez ya era indistinguible en la práctica de la que aplicaría la extrema derecha. Ahora ya es indistinguible hasta en el discurso", denunció el periodista Moha Gerehou en un tuit, tras escuchar las palabras del presidente español. En una entrevista con AraInfo, hace ahora dos años, ya dejó un titular contundente: "El racismo no necesita de la verdad para difundirse". Por su parte, la propia Maleno, dijo: "Sánchez justifica la tragedia de Melilla con los mismos argumentos que usó [el viernes] el partido político al que pertenece el presidente de Marruecos. Se les ve muy bien coordinados".

En respuesta a la masacre de Melilla, ciudades como Zaragoza, Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Granada, Cádiz, Bilbo, Palma, Girona o Valladolid han sido escenario este domingo de concentraciones convocadas por colectivos migrantes, antirracistas y en favor de la regularización de las personas en situación irregular. En las movilizaciones han vuelto a denunciar las políticas migratorias españolas y de la Unión Europea, el racismo institucional, y han exigido responsabilidades políticas por estos gravísimos hechos.

"¿Las vidas migrantes importan? ¿Las vidas negras importan? No son muertes, son asesinatos". Así ha comenzado la protesta en Zaragoza de Marea Migrante, con la lectura del comunicado 'Violencia y muerte en la valla de Melilla' difundido por el movimiento estatal que promueve la campaña "Regularización Ya" en voces de diversas personas de la comunidad migrante de la capital aragonesa.

"No nos entra en un comunicado toda la rabia y la impotencia de ver cómo las vidas migrantes, las vidas negras, los cuerpos racializados en las fronteras, pueden sufrir toda la violencia de los Estados responsables de la falta de vías seguras para acceder a la Europa fortaleza, y llamas a estas actuaciones criminales 'acuerdos de cooperación", añade el manifiesto.

Movilización en Zaragoza para denunciar la #MasacreEnMelilla. Colectivos migrantes y antirracistas se han concentrado en decenas de ciudades para exigir responsabilidades políticas y denunciar #NoSonMuertesSonAsesinatos.

Lo contamos en @arainfonoticias: https://t.co/ULVC7RWpYz pic.twitter.com/TngOOF3Xhj — Iker G. Izagirre (@igoiz17) June 26, 2022

"Cómo puede un Gobierno que se precie de mantener un mínimo estándar democrático, carecer de toda humanidad a la hora de felicitar estas actuaciones", han denunciado en la concentración de Zaragoza en alusión directa a las palabras de Pedro Sánchez. "Cómo puede financiar estas organizaciones armadas policiales del supuesto 'país seguro' vecino [Marruecos], del que sabemos que cuando abre su grifo a la migración, como dicen ellos, se convierten en 'chantajistas' pero cuando utilizan toda la fuerza brutal contra las comunidades migrantes se convierten en 'un ejemplo de cooperación internacional", incide el manifiesto.

Desde la concentración, Marea Migrante ha recordado que "entre los muchos hermanos que intentaron cruzar en Melilla, había solicitantes de asilo y refugio, personas que huyen del expolio y de los daños gravísimos ocasionados por el norte global en sus territorios". "Las personas migrantes que lograron cruzar estaban rodeadas por la Policía y la Guardia Civil, que les empujaban con cargas hacia lado marroquí", han añadido.

Lo ocurrido este viernes en Melilla "no es un hecho aislado", no son "como los llama la prensa oficial 'asaltos o invasión', son tragedias anunciadas, planificadas por el sistema de control migratorio y de expulsión de fronteras. Es Frontex y los ejércitos que libran una guerra contra la migración, donde las víctimas son siempre del bando que no tiene armas, ni radares", han subrayado en la movilización de Zaragoza para añadir: "No podemos dejar de llamar a las cosas por su nombre, esto es racismo institucional. Se llama colonialismo, no acabó hace 500 años, se perpetúa en estas violencias y cuando se financian y avalan estas actuaciones represivas. Eso es crear mafias y la Ley de Extranjería es trata".

En la protesta de Zaragoza, Marea Migrante también ha llamado la atención sobre el doble rasero del Estado español y la Unión Europea. "Jamás hubieran actuado así con las personas refugiadas de Ucrania, porque a ellas, las consideran 'suyas'. Lo hacen con la población negra, racializada, musulmana, la misma que dejan abandonada, incumpliendo ratificaciones internaciones de protección. Entregando el Sahara al control marroquí, repartiéndose el continente africano como un pastel para enriquecer el 'estado de bienestar europeo".

"El estado de ocupación marroquí ha perpetrado un nuevo crimen contra la humanidad"

Por su parte, la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) ha calificado de "tragedia y crimen contra la comunidad" lo sucedido en Melilla, atribuyéndolo a "la brutalidad marroquí". "El estado de ocupación marroquí ha perpetrado un nuevo crimen contra la humanidad, y por esta terrible proeza, lamentablemente recibe los elogios y el reconocimiento del presidente del Gobierno español. Es inaceptable que un responsable europeo, que en sus fronteras se comete un crimen de esta magnitud, celebre la violación de los derechos humanos y la brutalidad contra ciudadanos africanos", ha denunciado el portavoz del Gobierno saharaui, Hamada Selma.

La ONG Amnistía Internacional ya ha confirmado que la masacre de Melilla, provocada por "la violencia desproporcionada de las fuerzas de seguridad marroquíes", constituye "una violación de los derechos humanos". Además, ha recibido informaciones y visionado imágenes que indican que, una vez más, las autoridades del Estado español han llevado a cabo devoluciones en caliente. Por su parte, Público informa de que "agentes marroquíes cruzaron la valla de Melilla y golpearon a migrantes en suelo español para devolverlos en caliente".