🔴 DIRECTO | Biden amplía su ventaja sobre un Trump que agita el fantasma del fraude electoral

Foto: NYT

* Actualiza la noticia pinchando aquí

🔴 Directo:

[23.55] Trump se autoproclama ganador en Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte, cuyos resultados aún no se conocen

Donald Trump se ha autoproclamado, en Twitter, ganador de las elecciones en los estados de Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte, cuyos resultados aún se desconocen.

En cuanto a Michigan, ha señalado en otro mensaje incendiario que también lo reclamarán si "ha habido un gran número de votos emitidos en secreto, como se ha informado ampliamente". La red social Twitter ha etiquetado los mensajes de Trump como potencialmente engañosos.

El equipo legal de Trump ha presentado demandas en Pensilvania y Michigan para intentar detener el recuento de votos en los dos estados. Además, su campaña ha solicitado "inmediatamente" un recuento en Wisconsin.

Mientras, Biden se encuentra más cerca de lograr los 270 votos electorales necesarios para ganar la Presidencia de Estados Unidos que Trump. Aún quedan varios estados, además de los citados, que no han comunicado los resultados de las elecciones: Alaska, Arizona y Nevada.

[23.15] Biden: "Cuando finalice el recuento, creemos que seremos los ganadores"

El candidato demócrata ha asegurado que, cuando termine el recuento, será el ganador de las elecciones de Estados Unidos, al tiempo que ha pedido unidad a las y los estadounidenses. "No estoy aquí para declarar que hemos ganado. Pero estoy aquí para informar que cuando finalice el recuento, creemos que seremos los ganadores", ha señalado Joe Biden en una intervención desde el Chase Center de Wilmington (Delaware), en la que ha añadido: "No somos enemigos. Lo que nos hace estadounidenses es mucho más fuerte que cualquier cosa que nos pueda separar". "Confío en que saldremos victoriosos, pero esta no será mi victoria o nuestra victoria. Será una victoria para el pueblo estadounidense, para nuestra democracia, para Estados Unidos. Nadie nos va a quitar nuestra democracia, ni ahora ni nunca", ha subrayado.

[22.55] Biden se lleva Wisconsin y Michigan amplía su ventaja sobre Trump

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se ha hecho con el estado de Wisconsin, uno de los territorios clave para ganar las elecciones de Estados Unidos, y ha ampliado la ventaja que mantiene sobre el actual presidente, Donald Trump, según las previsiones de New York Times y CNN. El actual mandatario ya ha anunciado que pedirá un nuevo recuento en Wisconsin.

Biden, que con la victoria en Wisconsin ha aumentado sus posibilidades de resultar elegido, aventaja a Trump por unos 20.000 votos, según la cadena de televisión CNN, que también da Míchigan al que fuera el 'número dos' del expresidente Barack Obama. En el otro estado del llamado Cinturón del Óxido (Rust Belt), Biden se habría hecho con otros 16 votos electorales.

Hasta el momento, Biden ha recabado entre 248 y 264 votos electorales -según distintos pronósticos- de los 270 que necesita para proclamarse vencedor de los comicios, mientras que Trump contabiliza 214. Sin embargo, aún quedan varios territorios significativos en los que no está claro el candidato ganador: Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte y Nevada.

Los estados sin repartir piden calma para terminar el recuento

Por su parte, los estados sin repartir entre Trump o Biden han pedido calma para poder completar el recuento. La secretaria de Estado de Pensilvania, Kathy Boockvar, no ha descartado la posibilidad de que el estado tenga que iniciar un recuento automático de los votos una vez se hayan terminado de contar, aludiendo a que no cree "que sea inevitable". Varios expertos pronostican que el recuento de votos podría alargarse hasta el próximo viernes.

[21.30] La participación más alta desde 1900

La participación en estas elecciones ha sido la más alta en 120 años. Según las estimaciones actualizadas por el independiente US Election Project, al menos el 66,7% de las y los estadounidenses con derecho a voto han participado en las elecciones, la tasa más alta desde 1900, cuando ese índice fue del 73,7%.

Casi 160 millones de los casi 238 millones de estadounidenses con derecho a voto acudieron a las urnas o enviaron su voto por correo, un auge notable respecto a los casi 139 millones de sufragios que se emitieron en las últimas elecciones presidenciales, en 2016.

[17.55] La campaña de Biden asegura que en cuestión de horas podrá declarar la victoria

La campaña del candidato presidencial del Partido Demócrata, Joe Biden, ha asegurado que este miércoles por la tarde podrá declarar la victoria porque sus datos internos apuntan a que ha conquistado Wisconsin, Nevada, Michigan y Pensilvania, estados donde aún no hay un resultado final, y no se esperan hasta el jueves o viernes. "Joe Biden está en la senda para ganar estas elecciones y él será el próximo presidente de EEUU. Creemos que tenemos por delante un camino claro para la victoria. Para esta tarde, esperamos que el exvicepresidente tenga suficiente ventaja en algunos estados para superar los 270 electores", dijo en una comparecencia ante la prensa la jefa de campaña de Biden, Jen O'Malley Dillon.

Biden suma ya más votos de los que logró Obama en las elecciones de 2008

Según Fox News, Biden ha recabado ya más votos de los que logró Barack Obama en las elecciones de 2008, en las que obtuvo su primera victoria electoral, superando así el récord establecido por este. Biden sumaría ya más de 69,77 millones de votos frente a los 69,49 que obtuvo Obama en sus primeras elecciones. A su vez Trump cuenta con 67,16 millones de votos, según el mismo canal de televisión.

[17.15] Trump agita de nuevo el fantasma del fraude electoral y Biden replica que no parará "hasta que se cuenten todos los votos"

Trump ha vuelto a agitar el fantasma del fraude electoral y ha asegurado que la supuesta ventaja que tenía en algunos estados clave ha ido "desapareciendo mágicamente" con el paso de las horas por el recuento de "vertederos de votos sorpresa". Por su parte, el candidato del Partido Demócrata ha prometido que su campaña no parará "hasta que se cuenten todos los votos", después de que el actual presidente haya planteado paralizar el recuento por supuestas irregularidades en el proceso.

Victoria de Biden en Arizona

La victoria de Biden en Arizona, un estado que ganó Trump en 2016, le ha dado un balón de oxígeno y podría alcanzar los 270 votos en el Colegio Electoral incluso sin Pensilvania, uno de los estados bisagra en estas elecciones al que los expertos consideran como la llave a la Casa Blanca ya que otorga 20 votos. Para ello, según varios especialistas, necesitaría la victoria en Michigan y Wisconsin -los pronósticos dan la victoria a Biden por los pelos-, así como en Nevada. Pase lo que pase, Trump ha conseguido ampliar su base de votantes y la polarización de una sociedad rota continuará tras los comicios.

Bernie Sanders advirtió hace días del peligro de Trump

Bernie Sanders ya vaticinó lo que podía pasar. El excandidato demócrata aseguró hace más de 10 días que Trump podría autodeclararse ganador de las elecciones sin esperar al voto por correo para luego hablar de “fraude”. Te lo cuentan en La Marea. Una estrategia que ya contaba en 1941 Orson Welles en su "Ciudadano Kane".

[14.30] Biden y Trump mantienen las opciones de victoria con el resultado de estados clave aún sin determinar

Tanto el presidente, Donald Trump, como el candidato demócrata, Joe Biden, aún mantienen intactas sus opciones de alzarse con la victoria con un buen puñado de estados aún sin dirimir debido al retraso en el recuento ante el elevado número de votos emitidos por correo y de forma anticipada para estas elecciones. Hasta el momento, Biden habría obtenido 238 electores -algunos medios le dan 227- frente a los 213 de Trump. Para ganar necesitan 270.

Trump se lleva Florida con el respaldo de la comunidad cubana y venezolana

Trump ha logrado en Florida una de las victorias más simbólicas de la noche electoral, en parte por el respaldo entre la comunidad latina, especialmente la de origen cubano anticastrista y venezolano antichavista. Sin embargo, las probabilidades de Trump en Wisconsin, Michigan y Pensilvania "se están evaporando a medida que se cuentan las papeletas de votación por correo fuertemente demócratas", según afirma el analista de Inside Elections, Ryan Matsumoto. Biden lidera ahora en Wisconsin con 49,2% frente al 49,0% de Trump. El actual mandatario encabeza, de momento, Michigan (49,8% a 48,5%) y Pensilvania (55,1% al 43,6%). En Nevada y Pensilvania, este último estado clave, han parado el recuento hasta este jueves (15.oo horas en Aragón).

[10.54]Â Biden obtiene por el momento el 49,8% del voto popular, frente al 48,6% de Trump

Los resultados provisionales dan a Biden, por el momento, el 49,8% de los votos, el conocido como voto popular, frente al 48,6% de Trump, aunque lo clave en estas elecciones son los votos electorales.

[10.45] Alexandria Ocasio-Cortez: "Contad los votos. Respetad los resultados"

La campaña del candidato demócrata, Joe Biden, acusa al presidente Donald Trump de intentar "invalidar" los votos de "millones de estadounidenses" con sus denuncias de "fraude", y asegura que está preparada para un litigio. "La declaración esta noche del presidente, que intenta detener el recuento de votos debidamente emitidos, fue indignante, sin precedentes e incorrecta", ha dicho en un comunicado la jefa de campaña de Biden, Jen O'Malley Dillon.

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez ha criticado la "declaración de victoria prematura" de Donald Trump, a la que ha calificado de "ilegítima, peligrosa y autoritaria". "Contad los votos. Respetad los resultados", ha agregado la congresista de origen puertorriqueño, que representa a distritos de El Bronx y Queens en Nueva York y que este martes ha sido reelegida.

[10.05] S arah McBride se convierte en la primera senadora estatal transgénero de la historia de EEUU

La candidata demócrata Sarah McBride se ha convertido en la primera senadora estatal transgénero de la historia de Estados Unidos tras lograr un escaño en la Cámara Alta del estado de Delaware.

[9.40] 270 electores, la llave de la Casa Blanca: Biden 227 / Trump 213

Tal y como se esperaba, a estas horas no hay nada definitivo en la carrera a la Casa Blanca. Con los datos de los estados ya confirmados, el candidato demócrata Joe Biden lleva ventaja sobre Donald Trump: 227 electores frente a 213. La victoria de un candidato llega cuando alcance los 270 electores. Entre los estados clave o 'estados bisagra', Biden se ha adjudicado los 11 electores de Arizona, así como el único elector del primer distrito de Maine. Sin embargo, Biden aún no ha arrebatado a Trump los escaños claves para sacarle de Washington. De hecho, el actual mandatario ha recortado la desventaja, tras confirmarse su victoria en otros estados clave como Ohio (18), Florida (29) y Texas (38). La clave ahora se centra en Pensilvania, Michigan y Wisconsin, donde el recuento podría tardar aún días.

ℹ️ El sistema electoral, las encuestas y los 'estados bisagra'

[8.55] Trump asegura que es el ganador pero al mismo tiempo denuncia "fraude" en su contra

La táctica esperada, la del manual de Steve Bannon. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado que ha ganado las elecciones a pesar de que continúa el recuento en varios estados clave -Pensilvania, Michigan y Wisconsin- y faltan millones de votos por contabilizar. Al mismo tiempo, ha denunciado que se ha producido "un importante fraude" en los comicios y que se plantea recurrir los resultados ante el Tribunal Supremo. "Este es un fraude al pueblo estadounidense. Nos estábamos preparando para ganar estas elecciones. Francamente, hemos ganado estas elecciones", ha dicho Trump desde la Casa Blanca. El mandatario estadounidense ha dicho que, como él ya había vaticinado, tendrá que recurrir los resultados ante el Tribunal Supremo y ha asegurado que "todas las votaciones tienen que terminar". "En lo que a mí concierne, nosotros ya hemos ganado", ha proclamado.

[8.35]Â Biden cree estar en el "buen camino" para ganar las elecciones y pide "paciencia"

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho en un discurso durante la noche electoral que cree estar en el "buen camino" de ganar las elecciones y ha pedido "paciencia" a sus seguidores hasta que se cuenten todos los votos.

[8.25] Biden y Trump coinciden en sentir "buenas sensaciones"

🔴#Elecciones2020 [8:25h] | Donald Trump: "Los resultados de esta noche están siendo fenomenales y estamos listos para celebrar un éxito" | Joe Biden: "buenas sensaciones en Arizona, buenas noticias desde Minnesota, y estamos en el partido en Georgia"https://t.co/uph7lC1jc4 — AraInfo (@arainfonoticias) November 4, 2020

[2.24] Objetivo 270 electores

🔴 De momento, según las proyecciones de @nytimes, Biden adelanta a Trump en el recuento con 85 electores frente a 55 de Trump. El @washingtonpost da 44 a Biden y 18 a Trump. El objetivo es llegar a los 270 electores que dan la victoria https://t.co/uph7lC1jc4 #Elecciones2020 — AraInfo (@arainfonoticias) November 4, 2020

[1.59] Primeras proyecciones

🔴 Las primeras proyecciones de los primeros estados en juego de la noche electoral en Estados Unidos conceden a Donald Trump la victoria en Indiana y Kentucky, mientras que su rival demócrata, Joe Biden, ganaría el estado de Vermont #Elecciones2020 https://t.co/uph7lC1jc4 — AraInfo (@arainfonoticias) November 4, 2020

[00.57] Más de 100 millones de personas ya han votado por adelantado o por correo

La participación anticipada y el voto por correo marcan registros históricos: más de 100 millones de personas ya han votado, lo que equivale a dos tercios de la participación en las elecciones de 2016 y a aproximadamente el 43% de las y los votantes registrados a nivel estatal. Esto será otro reto para el recuento.

#EleccionesEEUU La participación anticipada y el voto por correo marcan registros históricos: más de 100 millones de personas ya han votado, lo que equivale a 2/3 de la participación en 2016 y a aproximadamente el 43% de las y los votantes registrados https://t.co/uph7lC1jc4 — AraInfo (@arainfonoticias) November 3, 2020

👉 La previa

#ALTAVOZ Donald Trump: de Batman a Joker https://t.co/uqGigGhj35 💭 Por Miguel Ángel Sanz Loroño, Doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza y profesor de filosofía en Cádiz#EleccionesEEUU — AraInfo (@arainfonoticias) November 4, 2020

#ALTAVOZ Que entre el diablo y escoja entre Trump y Biden: https://t.co/qgECCpomZH 💭 Por Rodrigo Bernardo Ortega, analista político en América Latina#EleccionesEEUU pic.twitter.com/VSwYRjynQm — AraInfo (@arainfonoticias) November 4, 2020