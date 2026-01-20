Azcón quiere perdonar a Florentino Pérez 17 millones de euros por la construcción de su centro de datos a cuenta de La Puebla de Alfindén

Para cubrir el impago del ICIO, el consistorio necesitaría el cobro durante 61 años de IAE e IBI, aunque ACS aspira a bonificaciones de hasta el 90% en estos impuestos durante cinco ejercicios. Villamayor de Galligo también dejaría de recaudar más de 2 millones de euros.

La alfombra roja de Azcón a grandes tecnológicas, fondos de inversión y multinacionales, a costa de ayuntamientos aragoneses, ha llegado a la Puebla de Alfindén. Si finalmente sale adelante el Plan de Interés General (PIGA) inicial del centro de datos de ACS en esta localidad, el consistorio podría perder la recaudación de más de 17 millones de euros por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). La constructora de Florentino Pérez, lejos de contentarse con este regalo, incluso ha calculado las bonificaciones de impuestos municipales, como el IAE y el IBI, del 95% y del 90%, respectivamente, durante cinco ejercicios.

AraInfo ha podido investigar estas cifras porque actualmente está en proceso de información pública la aprobación inicial del PIGA del centro de datos de ACS en La Puebla de Alfindén. Las construcción de las infraestructuras para la puesta en marcha de esta nube también afectaría a territorio de Villamayor de Galligo, que dejaría de ingresar por el ICIO una cifra superior a los dos millones de euros.

Según el informe de sostenibilidad económica y estudio económico financiero de ACS, el presupuesto total de construcción en la Puebla de Alfindén alcanzaría la cifra de 858.187.219,69 de euros, al que se aplicaría la tasa de 4% fijada en la ordenanza sobre ICIO. Sin embargo, este mismo reglamento, en su artículo 7, recoge la posibilidad de una bonificación del 50% por actuaciones de fomento de empleo. Si se diera este hecho, finalmente la cifra que dejaría de recaudar las arcas municipales ascendería a 17.163.744,39 de euros.

Azcón siempre ha tratado de ocultar este agujero negro para los ayuntamientos aragoneses sobredimensionando el cobro de otras dos recaudaciones municipales menores, el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI). Según cifras de ACS, La Puebla de Alfindén cobraría al año 14.262,30 euros por el primero, y 264.580,78 euros por el segundo. Así, en el mejor de los casos, el consistorio necesitaría de 61 años y medio de cobro de estas dos tasas para paliar el astronómico impago del ICIO.

Y es que la constructora es insaciable en cuanto a eludir impuestos municipales. En su mismo estudio económico, calcula la posibilidad de conseguir una bonificación del 95% durante cinco años del IAE. De esta forma, durante este periodo, el consistorio pasaría a recaudar anualmente 713,12 euros en lugar de los 14.262,30 euros anteriormente citados. Para ello debería pedir al Pleno de la Corporación la declaración de especial interés o utilidad municipal como recoge el apartado E) del artículo 2 de la Ordenanza fiscal del IAE.

Por otra parte, la bonificación del 90% del IBI calculada por ACS en su informe es aún más sangrante para las arcas municipales. La constructora cita el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal del IBI que permitiría este importante ahorro a la promotora durante cinco ejercicios. Así, recoge en sus tablas de cálculo que durante el período 2028-2030, en lugar de pagar anualmente 264.580,78 euros solo tributaría 26.458,70 euros. Al igual que la reducción de IAE, la multinacional de Florentino Pérez reconoce en su documento que este ahorro tendría lugar en “caso de que el Pleno de la Corporación, previa solicitud del sujeto pasivo, acuerde dicha declaración por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros”.

Villamayor de Galligo acumularía nuevos impagos por ICIO

La memoria justificativa aportada por ACS en su PIGA también incluye infraestructuras necesarias que deben construirse en suelo del término municipal de Villamayor de Galligo. Concretamente, expresa la construcción de una subestación eléctrica remota junto a la SET Peñaflor, una línea eléctrica subterránea para el transporte de la energía necesaria entre la SET Peñaflor 400 kV y la nueva subestación remota, así como parte de otra línea eléctrica subterránea necesaria para ‘enchufar’ el centro de datos de La Puebla de Alfindén.

Según el informe de sostenibilidad de la multinacional de Florentino Pérez, la construcción de estas instalaciones tendría un costo toal de 57.638.575,15 millones de eruos. Si a esta cifra le aplicamos la tasa del 3,8% que marca la Ordenanza del ICIO de Villamayor de Galligo, el consistorio debería recaudar 2.191.975,85 millones de euros. En este caso, no cabría bonificación alguna ya que la promotora de ACS no se va a implantar en esta localidad.

Este nuevo impago al consistorio de Villamayor de Galligo habría que sumarlo al de 34 millones de euros de ICIO por parte de Microsoft en la construcción de su centro de datos, que desveló recientemente AraInfo. Dadas las reiteradas declaraciones de Jorge Azcón de ofrecer estas regalías a las promotoras de centros de datos, a este ayuntamiento zaragozano le queda la vía judicial para reclamar estas cifras millonarias. Este frente legal es el iniciado por Villanueva de Galligo para recaudar el ICIO por la expansión de los centros de datos de Amazon.