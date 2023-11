Aragón se echó a la calle este 25N en un grito colectivo: "Se acabó"

Concentración en Zaragoza el 25N 2023 / Foto: Juan Gascón

52 mujeres han sido asesinadas en el Estado español en lo que llevamos de 2023. Son datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a fecha 18 de noviembre. Esto se traduce en: una mujer es asesinada por violencia machista cada seis días. Según feminicidio.net, las muertes ascienden hasta 93. Hasta hoy, esa ha sido la terrible cadencia de este año. Una horrible tendencia al alza, que nos lleva a cifras similares de hace una década. Desde 2003, cuando se empezaron a contabilizar los asesinatos machistas, 1.237 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.

"En Aragón, el día a día sigue siendo terrible para muchas mujeres", advierten desde el Aria d'a Muller del Sindicato Obrero Aragonés (SOA). En Uesca hace pocos días se ha denunciado una agresión sexual a una niña de 9 años o la ocurrida este verano en Perarrúa. "Las denuncias por violencia machista siguen aumentando en nuestro país, algo preocupante pero que también está relacionado con el mayor número de mujeres que deciden hacerlo", apuntan desde el sindicato. El Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) ha recibido 2.630 llamadas por casos de violencia machista en lo que va de año. Las llamadas al teléfono de emergencia 24 horas por casos de violencia contra las mujeres en Aragón han aumentado entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año, pasando de 2.239 el pasado año a un total de 2.630 en estos meses de 2023. La cifra total de llamadas atendidas ha sido de 3.223.

En concreto, la línea 900 504 405 del Instituto Aragonés de la Mujer ha experimentado un mayor incremento de peticiones en Teruel y las comarcas del sur con un 40% más de llamadas, un total de 217, de las que 168 eran por casos de violencia machista. En Uesca y las comarcas altoaragonesas, la atención en el servicio telefónico ha crecido un 36%, con 594 llamadas, de las que 502 fueron por violencia machista; y en Zaragoza y las comarcas centrales, repunta un 12%, con 2.412 llamadas, de las que 1.960 atendieron casos de violencia machista. En 1998, cuando se puso en marcha la línea 900, la media mensual de llamadas era de 80, mientras que ahora son unas 360 al mes. El 57,3% de las mujeres mayores de 16 años ha sufrido algún tipo de violencia machista.

"Tras el dolor y la rabia, una única pregunta: ¿Podía haberse evitado? La respuesta es también única: sí. Cada mujer asesinada, cada niño y cada niña que quedan huérfanos ponen en evidencia un fallo del sistema que todos quienes nos dedicamos a combatir la violencia machista debemos asumir como propio", ha afirmado la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona.

Actos en Aragón

Con estos escalofriantes datos, Aragón afrontó un nuevo 25N, el Día Internacional para la Eliminación de las Violencias Machistas. Una fecha que sirve de homenaje a las hermanas Mirabal, asesinadas un 25 de noviembre de 1960 por su activismo ante la política represiva del dictador Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Un 25N que también ha llegado marcado por la barbarie que está viviendo el pueblo palestino, especialmente en Gaza. "Un desastre humanitario que cae como un yunque sobre nosotras como mujeres" denunciaba Safa’, corresponsal de Televisión Palestina, en declaraciones a nuestra compañera Isabel Pérez, en un artículo publicado en AraInfo.

Durante toda la semana las instituciones aragonesas -desde el IAM a las diputaciones, comarcas y ayuntamientos pasando por la Universidad- han realizado diversos actos previos. También los colectivos feministas, como la charla coloquio de este jueves en Binéfar organizada por el Colectivo Feminista de La Llitera que, a última hora, tuvo que cambiar de lugar tras el veto del Gobierno municipal PP-Vox-PAR. Y es que el negacionismo de las violencias machistas sigue a la orden del día.

Pero los actos por el Día Internacional para la Eliminación de las Violencias Machistas se concentraron este sábado, 25N. Arrancaron a las 12.00 horas con sendas concentraciones en Alcanyiz (plaza España), convocada por Bajo Aragón Feminista, y Alagón (plaza España).

Una hora más tarde, a las 13.00 horas hubo otra concentración en la plaza del Torico de Teruel convocada por el 8M. "Animamos a la ciudadanía turolense a sumarse a este acto reivindicativo para mostrar nuestro rechazo y repulsa contra el terrorismo machista", apuntaban desde la asamblea feminista. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Teruel, dirigido por Emma Buj (PP), sancionó con 500 euros de multa a tres feministas del 8M por colocar esquelas en memoria de las mujeres asesinadas por la violencia machista. A la misma hora, otra concentración ocupará el Paseo Cortes de Aragón de Calatayud.

✊ Concentración contra la violencia machista ✊ Animamos a la ciudadanía turolense a sumarse a este acto reivindicativo para mostrar nuestro rechazo y repulsa contra el terrorismo machista. 📅 Sábado 25 de noviembre.

🕗 13.00h.

📍 Plaza del Torico (Teruel). pic.twitter.com/kLxdAMCrxX — 8M Teruel (@Huelga8MTeruel) November 16, 2023

Las siguientes convocatorias se celebraron en la tarde del sábado, todas a las 19.00 horas. En Uesca (plaza Zaragoza) -convocada por el 8M-, en Exeya (frente al Ayuntamiento), en Monzón (plaza Mayor) -convocada por el Colectivo Feminista Cinca Medio que ha programado más actos para los próximos días-, y en Zaragoza (plaza España). Esta última, organizada por la Coordinadora de Organizaciones Feministas con el lema "Gritamos por las que han sido, y son, silenciadas".

Un año más la @COFZgz nos reunimos en la plaza de España el día 25 de noviembre a las 19.00 #diainternacionaldelaeliminacióndelaviolenciacontralamujer. Gritaremos por las que ya no pueden, te esperamos. #BastaYa pic.twitter.com/dKQScPOUc9 — C Org Feministas Zgz (@COFZgz) November 20, 2023

¡Fuego al patriarcado!

La última de las movilizaciones de este 25N llegó a las 19.30 horas con el 8M de Zaragoza. A esa hora, arrancó desde plaza España una manifestación con el lema "#SeAcabó: fuego al patriarcado, contra las violencias machistas", que recorrió el centro de la capital aragonesa para terminar en el Paraninfo. "Este año ponemos el enfoque en denunciar al Gobierno de Aragón (PP-Vox-PAR) por no haber puesto en marcha los centros de crisis 24 horas contra la violencia sexual que venían marcados por ley y que cuentan con financiación estatal". El local destinado a este centro en Zaragoza, en la calle Manifestación, "se mantiene cerrado, sin personal ni licitación de obras", apuntan desde la asamblea feminista que exigimos "su puesta en marcha, la implementación y dotación económica y humana".

En un comunicado, el 8M Zaragoza denuncia que "la casta política conservadora, elitista, capitalista, racista y sus cómplices niegan la evidencia del machismo, el patriarcado y sus violencias. Sin embargo, aumentan las denuncias por violencias machistas. Según datos oficiales en más de un 5% en el segundo trimestre de 2023". Los asesinatos machistas de 2023, 93 según feminicidio.net, 52 según datos oficiales, demuestran "una realidad alarmante". "Un 32% de estas mujeres vivían en el ámbito rural, 16 mujeres eran migrantes, 30 de ellas habían presentado denuncias… Esto deja en evidencia la ineficiencia de la ruta de justicia y seguridad para las mujeres víctimas de la violencia machista, y rompe la tendencia a la baja durante los últimos tres años", advierten desde el 8M.

"No hemos logrado desestructurar las bases que alimentan estas violencias", remarcan en el manifiesto. "Según la Fiscalía de Violencia de Género habría que sumar los feminicidios no consumados: al menos 29 mujeres han sufrido un intento de feminicidio en lo que va de 2023. Las agresiones sexuales son una pandemia que va en aumento, muchas de las víctimas son menores de edad, y los perpetradores son hombres de su entorno. Entre enero y marzo de este año se han denunciado 1.021 violaciones, lo que equivale a una agresión por penetración cada dos horas. El informe de Save the Children indica que entre 800.000 y 1.600.000 menores son víctimas de algún tipo de abuso sexual", añade el 8M zaragozano.

Con respecto a las medidas punitivas, desde el 8M Zaragoza declaran que "el código penal no es una herramienta que combate las violencias machistas, sino que es un instrumento jurídico que penaliza agresiones concretas". En este sentido, apuntan que "si bien es necesario el reconocimiento jurídico de estos delitos, queremos poner el foco en las causas estructurales de las violencias machistas y en la necesidad de cambios, también estructurales, para que estas desaparezcan: cambios educativos, culturales, económicos, sociales, de comprensión e implicación social y colectiva".

Así, el movimiento feminista de Zaragoza denuncia "la violencia vicaria, que es la violencia machista contra las mujeres haciendo daño, o asesinando a sus hijas e hijos", y grita: "Basta de seguir torturando psicológicamente a las mujeres a través de la tortura y el chantaje". Del mismo modo, critican "la impunidad de la que goza el clero". El informe reciente del defensor del pueblo sobre abusos sexuales cometidos por miembros de la iglesia durante décadas, "aún, por cierto, en total impunidad, arroja la cifra de 440.000 víctimas".

También denuncian que, en el último año, "el ruido patriarcal en torno a las polémicas sobre las condenas por violencia sexual ha ocultado las cuestiones realmente importantes, esas que son necesarias para prevenir estas violencias y sus reparaciones". "Denunciamos la creciente tendencia a reducir recursos y espacios para abordar y

eliminar la violencia machista de forma transversal. Denunciamos, las constantes formas de revictimización del sistema judicial, como por ejemplo, hacerlas repetir una y otra vez su historia para que las denuncias lleven su curso. Denunciamos, la latente cosificación de los cuerpos y de la sexualidad de las mujeres en riesgo de exclusión social: gitanas, racializadas, migradas, negras, precarias, LGBTIQ+, estigmatizadas, marginadas, revictimizadas e invisibilizadas", añade el manifiesto del 8M.

Las feministas quieren "educación sexual feminista, incluyendo contenidos sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en materia de prevención; campañas sociales de concienciación y de difusión de los derechos que tienen quienes sufren violencias machistas; atención integral a las víctimas de violencias machistas: atención psicológica, jurídica y social, recursos habitacionales o apoyo económico cuando sea necesario; acompañamiento, recuperación y reparación, pues las víctimas de violencias machistas tienen derecho a ser escuchadas y a participar en las decisiones sobre sus itinerarios; formación feminista obligatoria contra las violencias machistas para todos los agentes: sanitarios, personal de justicia, de trabajo social y de cuerpos del estado entre otros; y cumplimiento de leyes y acuerdos para la erradicación de la violencia machista en todas sus formas, derechos a vivir una vida libre de violencias".

"El fin de las violencias machistas es una responsabilidad social", subraya el 8M Zaragoza. Para ello, "es necesaria la implicación de toda la sociedad para acabar con ellas de forma transversal: se han de tomar medidas en materia de antirracismo, anticolonialismo, anticapitalismo, derechos LGBTI+, fin de la violencia institucional y todo el elenco que ya conocemos quienes queremos la igualdad", inciden. "Nos temen, desacreditan, criminalizan y quieren silenciar nuestros avances porque el patriarcado pierde privilegios cuando la lucha feminista avanza y se multiplica. Erradiquemos las violencias machistas: ¡Queremos vidas dignas y libres de violencias para todes! ¡Vivas y libres nos queremos!", continúan en el manifiesto.

Así, este 25N, los colectivos feministas hacen suyo el #SeAcabó de María Jiménez y de las campeonas del mundial de fútbol. "Les agradecemos su lucha contra los abusos laborales y sexuales para todas las mujeres aprovechando la gran visibilidad. Gracias por vuestro clamor, porque se hace eco en todas las luchas feministas. Decimos #SeAcabó acompañando vuestro grito. Hoy queremos meter un gran gol al patriarcado y demostrar que nosotras también jugamos y seremos campeonas, libres, dueñas de nuestros cuerpos. ¡Queremos al patriarcado fuera de juego! ¡Acabemos con las violencias machistas! ¡Fuego al patriarcado!", concluye el comunicado del 8M de Zaragoza no sin antes condenar "la violencia militar, capitalista y patriarcal del genocidio que Israel está cometiendo sobre el pueblo palestino", y denuncian "la complicidad y pasividad de la Unión Europea con esta masacre sin fin que se prolonga en las décadas sin solución a la vista".

Fuentes teñidas en Zaragoza

Algunas fuentes de Zaragoza han amanecido en la mañana del 25N teñidas de rojo por la sangre de las mujeres asesinadas por violencia machista.