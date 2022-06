Ms Von Disko y Drizzyclare: “¿Me queréis por lo que hago o simplemente es la cuota de chicas?”

Ms Von Disko y Drizzyclare. Foto: Rocío Durán Hermosilla.

Hay una diferencia muy poderosa cuando alguien deja de esperar que la fiesta cambie y empieza a organizar la fiesta ella misma. Tener el poder de construir un espacio seguro, donde todas las cuerpas, todas las formas de moverse y de pisar la pista de baile sean válidas es algo más que político: es jodidamente divertido.

Este es el caso de Ms Von Disko y Drizzyclare que entre sus muchos proyectos ahora se han lanzado con Casa Spice en la Sala López y que llega con manifiesto incluido.

Candela, a.k.a Ms Von Disko, lleva más de una década en el panorama musical aragonés y es, junto a otros compañeros, la precursora de espacios ya emblemáticos en la ciudad como Face Down Ass Up y The Dollar.

Clara, a.k.a Drizzyclare, es postpandémica, y se nota. Tras ese parón en el que estaba prohibido bailar, ella empezó a asomar la cabeza por las cabinas de DJ y ahora está en todas partes. Dinos un garito y te diremos cuando es la próxima fecha en la que pincha. También está metida en el colectivo artístico Al Corte Prods y si quieres bailar, en ROCE.

Hemos hablado con ellas de la importancia de reclamar más diversidad en la pista de baile, de referentes y de su ausencia, de cómo es la noche zaragozana (te sorprenderá) y, sobre todo, de Casa Spice. Su fiesta, sus normas.

Hay muchas fiestas en Zaragoza, ¿por qué Casa Spice? ¿Qué la diferencia de otras fiestas?

Ms Von Disko: En primer lugar, queríamos hacernos una sesión Clara y yo a pachas. También ofrecer algo diferente. Hay muchas fiestas pero con esta temática no hay ninguna. En primer lugar, queremos más diversidad. Es todo muy abierto pero no hay un club enfocado a distintos géneros, orientaciones y diversidad sexual. En segundo lugar, queremos fomentar la participación de las mujeres en la música.

Drizzyclare: Ha habido un auge de muchas fiestas de diferentes promotores de fiestas en Zaragoza pero sigue pasando lo mismo: un line-up en el que mayoritariamente son todo hombres. Al final, no hay mucha diversidad aquí en Zaragoza, entonces queríamos hacer un punto aparte. No solo es una fiesta, queríamos crear un colectivo que sea participativo, que se puedan unir mujeres y personas dentro de la comunidad LGTBQ+, ya sea para aprender a pinchar, aprender a bailar, que se sientan más seguras y libres dentro de la fiesta y de la comunidad.

¿Cuál es el panorama musical de Aragón? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo lo vivís vosotras desde vuestra perspectiva?

DC: Sigue habiendo las mismas personas dentro de los line-up pero últimamente tienen ganas o parece que quieren tener a mujeres dentro del line-up, cosa que se agradece. Parece que va mejorando la cosa pero siguen faltando mujeres dentro de las fiestas, de los festivales.

MVD: Además en Aragón pasa una cosa que es que no hay casi chicas. Tú buscas y es muy complicado porque en otras ciudades... En el País Vasco hay un montón de DJ, o en Barcelona o Madrid. En otras comunidades no sé tanto pero aquí hay muy pocas. Es muy complicado poder hacer un line-up con DJ locales, las tienes que traer de fuera.

DC: Si no es en el País Vasco, que sí que se da mucho el quedarse ahí... Por ejemplo, Flaca y Brava sí que se fueron al final a Madrid pero han vuelto a Donosti. En Sevilla está Rawa Club, que son dos chicas, se ha unido también Dalila, Los Dominguito, que dan mucha participación a las mujeres dentro de sus fiestas, o B2Bebes. Parece que se está abriendo un poco a que no se quede solo en Madrid y Barcelona y se expanda dentro de España.

¿Por qué creéis que faltan mujeres en las cabinas aquí?

MVD: Es algo que me he preguntado yo siempre. La verdad que no lo sé. Igual falta representación también, igual la gente no se atreve a salir. No sé si es falta de interés o falta de oportunidades. Puede que las dos.

A nosotras hay una parte de una fiesta que nos preocupa mucho, que es el ambiente que genera cada DJ, cada sesión o cada evento. Muchas veces cuando se critica si una música es machista o no, se olvida esta parte, qué está sucediendo en la pista de baile...

MVD: Más que machistas son sexuales. La gente se escandaliza un poco pero es que estamos en el siglo XXI.

DC: Aunque quizás las canciones que se pongan son muy explícitas, al final el público al que va dirigido, en ese momento el público al que has atraído, no da pie a que ocurran espacios inseguros. Al revés. Si nosotras lo que hacemos es traer a gente para crear espacios seguros, por escuchar una letra no vas a ir a cometer un delito. La verdad que no me sale (risas).

MVD: Algo que a mí me hace gracia es que las letras son bastante heavy a veces pero ves la pista y están perreando chica con chica o chico con chico.

DC: Y si no, a una mala, tenemos el protocolo y el manifiesto y, en caso de que ocurra, no es tu sitio, no es tu fiesta y ‘ciao’.

MVD: Rápidamente se les saca y fuera.

Claro, en cuanto se generan espacios que son acogedores y seguros, no caben ese tipo de actos.

MVD: En todas las fiestas que llevo nunca nos ha pasado. Ni en Face Down ni en ningún lado. La gente tiene clarísimo que esas cosas no caben.

DC: Siempre hay algún perdido que de repente aparece.

MVD: Sí pero porque no saben ni dónde van. Pero esos, fuera.

DC: No está de más recordarlo siempre por si acaso, y nunca vamos a estar seguras ni tanto dentro de Sororitrap ni nosotras, que vaya a ser un espacio seguro porque los que se encargan de ello son los de la sala y tampoco van a preocuparse para que ocurra. Nosotras nos intentamos asegurar de que ocurra, activamos al protocolo, pero hasta que no tengamos espacios totales a nuestro cargo, complicado.

El panorama de musical es un panorama muy masculinizado y falto de muchos referentes de mujeres, a veces no porque no existan si no porque han sido borrados de la historia, ¿cómo fue atreveros a meteros en este mundo?

DC: Yo me he atrevido gracias a ella (risas). Precisamente hacía cursos solo para chicas de DJ, a mí me despertó la curiosidad, con lo que me gusta la música y siempre he estado curioseando por todo, es encontrar esa herramienta que me ha dado Candela para poder pinchar me abrió un mundo. Agradezco que se puedan hacer esas cosas todavía. A ver si surgen más cosas en ese sentido.

MVD: Creo recordar que cuando era pequeña sí que tenía referentes de productoras. Me gusta mucho Miss Kittin cuando era adolescente. Empecé pinchando Drum and bass y sí que había mujeres, había una que se llamaba Robyn Chaos que no sé qué ha sido de ella. Me acuerdo que la vi en un festival en Valencia y pensé que yo quería hacer eso. A nivel estatal, no recuerdo casi ninguna pero sí a nivel internacional, me encantan. Empecé a verlas y pensé que quería ir detrás.

¿Cuáles nombraríais como vuestras referentes? Tanto internacionales como estatales.

DC: Yo tengo referencias bastante actuales porque empecé pinchando hace un año. Sí que me fijaba mucho en Chica Gang, cuando estaba dentro del colectivo Flaca, Rocío y Albal. De Donosti, Brava me flipa mucho. Tienes que ver el set, verla a ella, para disfrutar también, entra dentro de la experiencia verla a ella. Hace poco ha salido Drea y a nivel internacional Rosa Pistola, Jyoty; dentro del colectivo Boko, que están dentro Mina y Juba, me gustan mucho.

MVD: Yo los referentes que he tenido no han sido tanto DJ ni productoras, aunque productora alguna, eran más cantantes. Yo toda mi infancia me la pasé escuchando Lauryn Hill; obviamente Beyoncé, toda esta gente que las veía como muy endiosadas, no porque sean muy guapas, sino por todo el poder que conlleva su personaje. También productoras de electro y últimamente estoy escuchando mucho a una chica que se llama Tayhana, la productora de "CUUUUuuuuuute" de Rosalía.

Tiene un montón de temas, ha trabajado con un montón de gente. Ahora mismo también Arca, para mí número uno. Más productoras que DJ. Me llama más la atención, como yo no sé producir pues me parece la leche. También el hip-hop me gustaba mucho, porque al ser un campo completamente masculino cuando veía a alguna pinchar, hacer scratches o así, me quedaba muerta.

Hace poco se hizo viral un meme con los mejores raperos del mundo y salía Lauryn Hill, que era la que lo cumplía todo. Se hizo muy viral porque hubo un montón de machirulos que decían que no era rapera...

DC: Distinguen entre raperos y mujeres raperas. Ok.

MVD: No sé qué les pasa. Está "mejor productor" y "mejor productora".

DC: Claro, en inglés es "Best producer" y "Best female producer". ¿Por qué hay que decir que sea mujer, si también entra en producer?

No sé si os pasa a vosotras pero parece que cuando pincha un hombre es para todo el mundo pero cuando en el cartel solo hay mujeres entonces, es una “fiesta para chicas”, ¿os ha pasado esto?

MVD: A mí me ha pasado de todo. De llamarme porque quieren una chica y ya digo radicalmente que no, no voy. Al principio aún me la colaban pero ahora ya no.

DC: A mí me la han colado de momento (risas). Este año me la han colado pero bueno, no pasa nada. A veces nos dicen: "Es que nos faltan chicas en el line-up". Pero, entonces, ¿me queréis o no? ¿Me queréis por lo que hago o simplemente es la cuota de chicas y ya? Todavía no me han hecho lo de llamarme para el 8M o con el Orgullo.

MVD: A mí me lo han hecho un montón de veces.

El año que viene, no te preocupes (risas).

MVD: Yo hace tiempo ya dije que pararan.

DC: ¡No me hagáis trabajar en mi día! (risas).

MVD: Antes pasaba mucho. "Una semana de solo chicas, os damos una oportunidad". Pues gracias.

Las tías que nos dedicamos a la música tenemos un historial plagado de anécdotas de tíos que nos explican cosas. Ven una mujer y creen que necesita ayuda por alguna razón. Y también, de gente del público que se sobrepasa, ¿Qué herramientas utilizáis vosotras para gestionar estas movidas?

MVD: Yo llevo casi 15 años pinchando y gracias a Dios no me pasa en todas las salas pero lo de ayudarme a montar el equipo, me sigue pasando. Gente que no es técnico de sonido, alguien del bar se ofrece a ayudarme. Pues no. Además, cuando voy con mi compañero, Alberto, me lo dicen a mí y a él no.

DC: A mí este sábado me pasó que estábamos pinchando cuatro chicas y el técnico de sonido nos decía de dónde teníamos que subir la música, que no lo hiciéramos del monitor. No se oía nada en la sala y empezamos a subir el volumen, sin tocar la parte del limitador de la sala, y sin querer dejó de sonar la música, y el técnico se pensaba que era el limitador. Vino y me dijo que con condescendencia: "¿Ves? Ya te lo estaba diciendo". Y le contesté qué era exactamente lo que había fallado y empezó a sonar otra vez. "Ya, bueno, pero aún así...", me contestó.

MVD: En estas cosas en los cursos incido mucho, porque como ya sé lo que va a pasar, tienen que salir de ahí con todos los tecnicismos bien hechos, para que no venga uno y os dé una lección. Se la damos nosotras.

Es otra capa de trabajo. Es tu trabajo como DJ y, demás, aguantadora de señores.

DC: Que es normal que alguna vez tengamos alguna duda y nadie es perfecto pero es la manera en la que se refieren a ti con condescendencia, como si fuéramos tontas.

MVD: A mí me han llegado a decir: "Para ser chica, no lo haces mal". Literalmente. ¿Cómo no les da vergüenza?

¿Qué planes tenéis para Casa Spice? ¿Cuál es la marca de la casa que la diferencia de otras fiestas?

MVD: El "plan" es crear talleres para mujeres, personas del colectivos LGTBQ+, etc. Estamos en proceso. Ese es el objetivo principal y luego ir moviendo la fiesta.

DC: Que no solo serán de DJ, sino que también podamos colaborar, por ejemplo, con colectivos o con gente que trabaja dentro del mundo de la noche, que no sea sólo música sino también baile, y que se pueda colaborar y que tengamos dentro de la fiesta varias temáticas.

Pincháis en diversas ciudades, ¿creéis que hay mucho cambio de capitales grandes a ciudades más pequeñas? ¿Cómo responde el público según el sitio?

MVD: Yo no veo mucha diferencia. Hay sitios a los que voy con sesiones más preparadas y luego, no. Al final, les gusta Bad Gyal, que a mí me encanta pero...

DC: A no ser que sea un sitio, tipo Razzmatazz, que te dan libertad total y el público va a terminar de responder bien... No sé si es porque aquí en Zaragoza saben de qué palo vamos y la gente que va lo sabe. En ciudades donde no nos conocen tanto tienes que ir más predispuesta a poner más comercial o hacia lo que tira actualmente porque si no va a estar difícil la cosa.

MVD: No voy a decir el sitio pero hay muchos clubs muy conocidos en España y muy modernos, que cualquier club de aquí le da mil patadas en cultura musical. Me atrevería a decir que Zaragoza es una de las ciudades más modernas a nivel musical.

DC: La gente es muy receptiva a lo que ponen. Sobre todo, gente que viene de fuera, que es muy experimental, se atreven a hacer cosas más experimentales y la gente lo disfruta igual.

MVD: Y en otras ciudades no pueden ponerlo. Parecemos un poco provincianos pero no.