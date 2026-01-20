La huelga educativa arranca en Aragón con un seguimiento cercano al 50% y al grito: “Dinero público para la pública”

“Jornada de histórica”. Así ha calificado CGT la primera de las tres jornadas de paros convocados en colegios e institutos públicos. Miles de personas se han movilizado en Zaragoza, Teruel, Calatayud, Uesca, Graus, Utrillas o Samianigo contra la privatización de la enseñanza y el desvío de fondos públicos a la concertada.

Concentración a las puertas de la sede del Gobierno de Aragón en el primer día de huelga educativa.

Bajo el lema “Dinero público para la pública”, la primera de las tres jornadas de huelga educativa ha comenzado a primera hora de la mañana de este martes con caceroladas en numerosos centros educativos, una forma de protesta con la que la comunidad educativa ha querido visibilizar desde el inicio del día el rechazo a las políticas del Gobierno de Aragón.

CGT, sindicato convocante de la huelga, ha situado el seguimiento de los paros de este martes en torno al 50% del profesorado de la enseñanza pública no universitaria, una cifra que califican de “histórica y sin precedentes” en la reciente historia de la escuela pública aragonesa. La comunidad educativa exige al Ejecutivo de Jorge Azcón (PP - PAR) que deniegue las solicitudes de conciertos en Bachillerato y paralice las subvenciones a empresas privadas para el primer ciclo de Educación Infantil.

Multitudinaria protesta en el Pignatelli

⭕️ HUELGA EDUCATIVA | Abarrotada la concentración por la educación pública en el Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón: más de 1.000 personas, dos carriles cortados y la movilización desbordando el espacio: https://t.co/KsRO9SgIEm pic.twitter.com/PEDmfIVJDX — AraInfo (@arainfonoticias) January 20, 2026

En Zaragoza, miles de docentes y personas de la comunidad educativa se han concentrado ante el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. Desde allí, el portavoz de CGT, José Luis Ruiz, ha señalado que la movilización tiene como objetivo “exigir que los más de veinte millones de euros que Azcón quiere destinar a seguir privatizando la enseñanza se inviertan en solucionar los problemas derivados de la infradotación económica de la escuela pública”. Desde el sindicato recuerdan que Aragón destina a educación apenas un 3,6% de su PIB, casi un 25% menos que la media estatal, situada en el 4,6%.

Ruiz ha denunciado que, mientras el Departamento de Educación alega de forma sistemática que “no hay dinero” para mejorar las condiciones laborales, reforzar plantillas o mantener instalaciones, “sí hay recursos para privatizar”. En este sentido, CGT considera innecesaria la concertación del Bachillerato, al existir 2.300 plazas vacantes en la pública, y califica de “malgasto” los siete millones de euros previstos para este fin, a los que se suman más de trece millones destinados a subvencionar guarderías privadas. Según el sindicato, con esa cantidad podrían acometerse mejoras estructurales como la instalación de cocinas propias en los centros con comedor, la mejora de la accesibilidad, la climatización de los edificios, la renaturalización de patios o la contratación de más profesorado y personal no docente.

En cuanto al seguimiento de la huelga, CGT estima que los paros han sido secundados por el 45,8% del profesorado, cifra que asciende al 47,6% en la provincia de Zaragoza, pese a lo que califican de servicios mínimos “abusivos”. Desde el sindicato subrayan que en numerosos centros el seguimiento ha sido del 100% y atribuyen la alta participación al “hartazgo generalizado” ante la dejación del Departamento de Educación.

⭕️ HUELGA EDUCATIVA | "Dinero público para la pública". Este lema se repite en las distintas movilizaciones en Aragón en el primero de los tres días de paros, como la celebrada en Calatayud. Más información: https://t.co/2Soxyq4c6B pic.twitter.com/7wUNm0IPVe — AraInfo (@arainfonoticias) January 20, 2026

La jornada ha tenido también un carácter descentralizado, con movilizaciones en distintos puntos del territorio aragonés. A las 10:00 horas se ha celebrado una concentración en la plaza Mayor de Graus; en Teruel, una manifestación ha partido a las 12:00 desde la plaza del Torico; a la misma hora, en Calatayud, se ha desarrollado una concentración en el paseo Cortes de Aragón; en Uesca, ha habido concentración a las 12:00 y habrá otra a las 18:00 horas en la plaza Cervantes; en Utrillas, la protesta ha tenido lugar a las 17:00 en el CP Villa Utrillas; y en Samianigo, se ha convocado una concentración a las 18:00 en la plaza del Ayuntamiento.

CGT ha anunciado que las movilizaciones continuarán este miércoles en la zona de Ranillas en Zaragoza, donde se ubica el Departamento de Educación, con el objetivo de que la consejera y el secretario general técnico “escuchen a la comunidad educativa”. El sindicato confía en que la participación aumente en las próximas jornadas de huelga.

En total, más de 17.000 personas, entre personal docente y no docente, están llamadas a la huelga en todo Aragón. Aunque a nivel sindical la convocatoria corresponde únicamente a CGT, la huelga cuenta con el apoyo de SOA y CNT, así como de más de treinta organizaciones sociales, vecinales y políticas, entre ellas Marea Verde Aragón, AEDIPA, FABZ, MHUEL, asociaciones vecinales, numerosas AMPAs y AFAs, además de IU, Zaragoza en Común, Podemos y CHA. Además, Contracorriente ha convocado huelga estudiantil para los mismos días.

Calendario de movilizaciones

Miércoles 21 de enero

A las 9:00 horas habrá un café-debate en la sede de CGT Aragón - La Rioja en Zaragoza, sita en paseo Echegaray 170. Posteriormente, a las 10:30 horas, se iniciará una bicifestación, saliendo también desde CGT, que llegará hasta las puertas de la Consejería de Educación, en avenida Ranillas. Allí, a las 12:00 horas tendrá lugar una concentración.

En la plaza de la Constitución de Castilló de Sos tendrá lugar una concentración a las 11:00 horas. En Calamocha habrá concentración en plaza del Peirón a las 12:00 horas. En Alcorisa, se celebrará un taller de pancartas a las 10:30 horas seguido de una concentración a las 12:00.

A las 12:00 horas en el paseo Cortes de Aragón de Calatayúd se celebrará un concierto reivindicativo. Y también a las 12:00 horas, en Uesca se producirá una concentración en la plaza Cervantes.

En Chaca repetirán concentración, una a las 12:00 horas y otra a las 18:00 horas, ambas en la plaza del Ayuntamiento. En Tarazona, a las 18:00 horas, habrá una manifestación desde la plaza San Francisco.

Jueves 22 de enero

Andorra acogerá la primera movilización del día, una concentración en el IES Pablo Serrano, en la calle Hermanas Zapata, a las 10:30 horas.

Aún por la mañana, en Zaragoza tendrá lugar una manifestación con el estudiantado que partirá a las 11:00 horas desde la plaza San Francisco.

A las 12:00 horas en el paseo Cortes de Aragón de Calatayúd hay convocada una cadena humana. A las 13:00 horas se celebrará una concentración en la plaza España de Alcanyiz.

Finalmente, por la tarde, a las 18:00 horas, tendrá lugar la manifestación final que pondrá el broche a las tres jornadas de lucha de la comunidad educativa, y que partirá desde la plaza de España en Zaragoza. En Balbastro también habrá movilización, a las 19:00 horas desde la plaza del Mercado de Barbastro.