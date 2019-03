El Parlamento de Londres rechaza un Brexit sin acuerdo y apoya la propuesta de May de pedir a la UE una prórroga de tres meses

La Cámara de los Comunes rechazó este miércoles, por cuatro votos de diferencia, dejar a la Unión Europea sin un acuerdo y ha respaldado una enmienda no vinculante que excluye esta posibilidad no solo el 29 de marzo, sino en cualquier momento. Este jueves aprobó una segunda enmienda, presentada por May, para que el Gobierno pida a la UE una prórroga de tres meses para el Brexit, que el bloque comunitario podría rechazar. El Sinn Féin ha acusado al Gobierno británico de participar en una "política de fantasía y presentar soluciones inviables".

May y Juncker.