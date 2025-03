El Aragón feminista planta cara al fascismo en las calles en otro 8M multitudinario

Manifestación conjunta en Teruel de Columna Feminista y Coordinadora de Organizaciones Feministas | Foto: Elena P. Barth

Demasiado lejos ha ido el fascismo. No el feminismo. Con este mensaje en sus redes sociales abría el 8 de marzo la periodista y activista Cristina Fallarás. Como es habitual, han sido muchos los comentarios violentos, misóginos y machistas los que ha recibido. Lo que demuestra, una vez más, el poder del movimiento feminista. Actualmente, el que tiene mayor capacidad para hacer frente a la ola reaccionaria internacional. Y eso es exactamente lo que ha hecho el feminismo aragonés este 8M. Plantar cara en las calles y plazas de casi medio centenar de ciudades y municipios.

Paraguas Feminista: "¡Frente al fascismo transfeminismo!"

Ni la lluvia, ni el "apagón" del Ayuntamiento de Zaragoza al mando del PP —que por segundo 8M consecutivo ha dejado a oscuras la plaza del Pilar, a pesar de que el movimiento feminista contaba con los permisos para un punto de luz– han podido ensombrecer la fuerza del Paraguas Feminista. Unas 20.000 personas han secundado la manifestación más multitudinaria de todas las celebradas este sábado en Aragón. Y lo han hecho bajo el lema "Por un mundo habitable para todes. ¡Frente al fascismo transfeminismo!". Por la mañana, una bicicletada con Las Bielas Salvajes con la que han visibilizado "los huecos de una red que no nos sostiene" abría una intensa jornada.

La manifestación del Paraguas Feminista, asamblea que agrupa a "las feministas, las racializadas, las negras, les no binaries, las putas, las bolleras y bisexuales, las trans, las pobres, las rurales, las jóvenes, las viejas, las obreras, las madres, las migrantes, las trabajadoras del hogar y todas las marginalizadas que resisten y las que persisten en construir un mundo mejor por y para todes", arrancaba pasadas las 18:00 horas desde el Paraninfo. En cabecera, las pancartas principales, una con el lema de este año y otra con la consigna de 2024 haciendo frente "a la tormenta colonial, capitalista y patriarcal". Por detrás, un bloque con personas de movilidad reducida, otro con las organizaciones y colectivos feministas, la batucada con otra pancarta en la que se leía "#SeAcabó: fuego al patriarcado", y al final el resto de personas de los diversos movimientos sociales, de partidos y sindicatos. Entre otros, había carteles en los que de leía: "Os ofende más una mujer libre que muerta".

🟣 Arranca la manifestación del #8M de Paraguas Feminista Zaragoza: "Somos las feministas, las racializadas, las negras, les no binaries, las putas, las bolleras y bisexuales, las trans, las pobres, las rurales, las jóvenes, las viejas, las obreras, las madres, las migrantes, las… pic.twitter.com/09zLfMjDHc — AraInfo (@arainfonoticias) March 8, 2025

Durante todo el recorrido —desde Independencia, Coso, calle Alfonso hasta plaza del Pilar— no han dejado de gritar, reivindicar y bailar, en un ambiente alegre pero muy combativo. Haciendo propia esa consigna: fiesta sí, lucha también. "Ista, ista, ista, Zaragoza feminista", "Ahora que estamos todas, ahora que sí nos veis, abajo el patriarcado que va a caer, arriba el feminismo que va a vencer", "Feminismo palante, machismo patrás", "La lucha será transfeminista o no será", "La lucha será antirracista o no será" o "Este techo de cristal quién lo va a limpiar". También han sonado el "Donde están, no se ven, las sanciones a Israel" o el "Viva Palestina libre", para no olvidar la lucha del pueblo palestino alzando la voz contra el genocidio en una protesta cargada de sororidad y solidaridad internacionalista en la que también han mostrado su apoyo al pueblo saharaui y al kurdo.

🟣 La manifestación del #8M de Paraguas Feminista, las más multitudinaria de este sábado en Aragón, recorre el centro de Zaragoza sin olvidarse de la lucha del pueblo palestino y alzando la voz contra el genocidio: https://t.co/ziVFjMv40j pic.twitter.com/1CVzFsqaE3 — AraInfo (@arainfonoticias) March 8, 2025

Poco antes de las 20:00 horas la manifestación llegaba a su última parada, la plaza del Pilar. Allí, por megafonía y prácticamente a oscuras, han tomado la palabra colectivos invitados por la organización, desde mujeres palestinas a Feministas por Nicaragua, una representante de Bajo Gallego feminista, una trabajadora del SAD, una activista del Sindicato de Inquilinas y una portavoz de Acción Socioeducativa Aragón. Eso ha sido después de la lectura del manifiesto de Paraguas Feminista. "Este 2025 nos encontramos en un momento convulso: el fascismo legitima la deshumanización de las personas y practica una exhibición de la injusticia y la impunidad. En todo el mundo aumenta una extrema derecha que ataca directamente la existencia de aquellas que ponen en cuestión este sistema capitalista, racista y patriarcal. Atacan a quienes se atreven a desafiar las lógicas de género, porque cuestionar las estrictas normas patriarcales que aún rigen nuestras vidas abre la puerta a cuestionar muchas más cosas, como la división sexual del trabajo que usan para precarizarnos o las relaciones familiares y su relación con la propiedad privada que mantiene en pie este sistema", han alertado.

En el manifiesto han recordado "a quienes huyen de la pobreza derivada del expolio y las crisis que provocan las dinámicas coloniales" para denunciar "las políticas migratorias de control de las personas" y reivindicar "acabar con los muros y las fronteras criminales". "Defendemos políticas que acojan a las personas y denunciamos las dictaduras" y "las políticas militaristas", han continuado para criticar este sistema que "solo se puede sustentar a base de explotación, opresión, violencia y destrucción". Así, han denunciado "la impunidad de las violencias machistas, misóginas y transfóbicas, la violencia vicaria contra los menores y sus madres, y todas las violencias contra los derechos de las y los menores". En este sentido, han animado a luchar "por construir una justicia distinta, no punitiva, feminista y restaurativa" y a los hombres "a ser partícipes de esta lucha, a romper con el cómplice silencio patriarcal y la masculinidad tradicional".

"Necesitamos unos servicios públicos de calidad", añadían en el manifiesto para reprobar al Ayuntamiento por eliminar las "zonas jóvenes, espacios de relación, crecimiento y desarrollo para la juventud y niñez". "Denunciamos los recortes en la educación pública, y la pésima comida que reciben nuestros niños y niñas en los comedores escolares. Denunciamos los recortes en la sanidad pública y la violencia obstétrica. Denunciamos el cierre de espacios comunitarios de articulación ciudadana en los barrios. Y apoyamos las reivindicaciones de las personas migrantes en centros de gestión privada financiadas por el Estado que protestan en Sabiñánigo, Épila y Zaragoza".

"Ni nuestros cuerpos, ni nuestras vidas, ni nuestra forma de follar se arrodillan ante el sistema patriarcal"

🟣 "¡Ni nuestros cuerpos, ni nuestras vidas, ni nuestra forma de follar se arrodillan ante el sistema patriarcal! Frente al fascismo, transfeminismo". Así finaliza el comunicado de Paraguas Feminista en la multitudinaria movilización del #8M en Zaragoza: https://t.co/ziVFjMvBPR pic.twitter.com/zxaagK7Ghs — AraInfo (@arainfonoticias) March 8, 2025

Del mismo modo, Paraguas Feminista ha mostrado su oposición a "la violencia institucional y la criminalización de la protesta" en un grito de apoyo a los seis antifascistas de Zaragoza y a las seis sindicalistas de La Suiza, exigiendo su "libertad y absolución". Y han advertido sobre "el neoliberalismo salvaje" que "practica un extractivismo asesino que destroza la tierra y a sus habitantes", por ello "luchamos por el derecho a la ciudad, a vivir y habitar sus plazas, sus parques, a un transporte público de calidad, a una movilidad sostenible, a una vivienda digna y accesible para todas" y "apostamos por otro modelo energético respetuoso con el territorio y con las personas, con el mundo rural, con nuestras montañas, valles y ríos". En este punto, han nombrado las luchas en defensa de los Pinares de Venecia, del Parque Bruil, la Canal Roya, el Maestrazgo y "todos nuestros montes".

Paraguas Feminista ha reivindicado "disfrutar de la vida con alegría, trabajar dignamente para vivir, y no vivir para trabajar" y se ha rebelado "contra este sistema capitalista que ataca las vidas de todas". "Si el feminismo es igualdad, es igualdad para todas, en las mejores condiciones, para las trabajadoras del hogar, para las trabajadoras de ayuda a domicilio en lucha, que realizan trabajos esenciales de cuidado de nuestros mayores, para las trabajadoras sexuales, para las mujeres jubiladas que han sacado adelante esta sociedad y el pago que tienen son pensiones insuficientes para vivir dignamente, para las migrantes, las racializadas, las gitanas, las mujeres con diversidad funcional, las locas, las presas, las jóvenes y todas las excluidas. Los derechos deben ser para todas", han dicho.

Por último, han defendido "vidas que merezcan ser vividas, en igualdad y equidad", reclamando "ser parte de una sociedad que asuma la responsabilidad compartida de sostener los cuidados con justicia" y "unas instituciones que cumplan con sus responsabilidades políticas del estado de bienestar para todas". Y se han definido como "cuerpos e identidades diversas y disidentes" que reivindican "la autogestión, la autoorganización, la autodefensa feminista, la solidaridad y la alegría como formas de resistencia y la lucha por el derecho a existir, a expresarnos, y a vivir libres y sin miedos". Ante todo esto, Paraguas Feminista ha respondido: "Ni nuestros cuerpos, ni nuestras vidas, ni nuestra forma de follar se arrodillan ante el sistema patriarcal. Frente al fascismo, transfeminismo".

Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza: "Hoy son nuestros derechos, mañana serán los vuestros"

También en Zaragoza la Coordinadora de Organizaciones Feministas —formada por distintas organizaciones sociales, partidos políticos y sindicatos— se ha movilizado este 8 de marzo. Lo ha hecho con el lema "Hoy son nuestros derechos, mañana serán los vuestros. Lucha feminista" y con una concentración a las 18:30 en Glorieta Sasera en la que han leído un comunicado. Media hora después, han salido en manifestación compartiendo el mismo recorrido que la de Paraguas Feminista. "La historia nos está mirando. Venimos de luchas pasadas que nos han permitido conquistar derechos fundamentales, pero sabemos que estos avances no están garantizados de manera permanente. Los derechos que no se luchan se pierden", han advertido en su manifiesto alertando que "nos encontramos en un contexto en el que el cuestionamiento de nuestros derechos se hace cada vez más evidente. La violencia machista sigue cobrándose vidas, la brecha salarial persiste y la sociedad patriarcal busca relegarnos nuevamente a un papel de sumisión; quieren volver a meternos en casa". Por ello, "hoy gritamos con firmeza y determinación, porque la lucha feminista es imprescindible y no nos detendremos hasta alcanzar una igualdad real y efectiva".

En la lectura del manifiesto han recordado que "las mujeres hemos sido históricamente el pilar de los trabajos de cuidados, una labor invisibilizada, no remunerada y socialmente menospreciada", por eso, consideran necesario "un reconocimiento real de estas tareas y una redistribución equitativa de las responsabilidades de cuidado entre el Estado, las empresas y la sociedad". En este sentido, han criticado que la brecha salarial "sigue siendo una realidad tangible" y que en Aragón las mujeres cobran 5.650 euros menos que los hombres, "una discriminación que se agrava aún más con la precarización de sectores altamente feminizados". También han reclamado que las sentencias judiciales reflejen "una verdadera justicia para todas las personas", pero "el sistema patriarcal en el que vivimos ha perpetuado sentencias que a menudo revictimizan a las mujeres". En este aspecto, han advertido que "la narrativa de las denuncias falsas ha sido utilizada para deslegitimar y criminalizar a las mujeres que se atreven a denunciar las violencias que viven". "Esta falacia está basada en la desinformación y busca desviar la atención del verdadero problema: la violencia machista estructural", han subrayado.

🟣 "No daremos ni un paso atrás. La lucha feminista es la lucha por un mundo más justo. Seguiremos en las calles por nosotras, por nuestras madres, por nuestras hijas y por todas las que vendrán". Reivindicación de la @COFZgz en el #8M: https://t.co/ziVFjMv40j pic.twitter.com/rV48pMJg4T — AraInfo (@arainfonoticias) March 8, 2025

Este 8 de marzo "nos unimos en una misma lucha contra todas las formas de opresión, violencia y explotación", han continuado leyendo. Y "dentro de esa lucha global", tampoco se han olvidado de las mujeres palestinas, que "enfrentan una doble resistencia: contra la ocupación y el genocidio perpetrado por el Estado sionista de 'Israel', y contra el patriarcado que atraviesa todas las sociedades". "No hay justicia para las mujeres si ignoramos el sufrimiento de nuestras hermanas palestinas. La lucha de las mujeres es internacionalista, y no habrá liberación real hasta que Palestina sea libre", han defendido.

Otras cuestiones que han abordado en su comunicado han sido "el sistema prostitucional y la trata con fines de explotación sexual", que, según han afirmado, "constituyen una de las formas más crueles de violencia machista". Así, han proclamado que no darán "ni un paso atrás". "La lucha feminista es la lucha por un mundo más justo, igualitario y libre de violencias", por ello han exigido "acciones concretas que transformen la sociedad y garanticen los derechos de todas las mujeres". "Seguiremos en las calles por nosotras, por nuestras madres, por nuestras hijas y por todas las que vendrán. Porque cuando se respetan los derechos de las mujeres, la sociedad entera avanza. El feminismo está donde siempre estuvo: en pie por la igualdad", han concluido.

Teruel: "La vergüenza debe cambiar de bando"

Teruel ha sido de las primeras ciudades aragonesas en movilizarse este 8M. Ha sido por la mañana, en "un día de lucha, de memoria y resistencia", como han reivindicado Columna Feminista y la Coordinadora de Organizaciones Feministas en un llamamiento conjunto a manifestarse. La marcha feminista ha reunido a 700 personas que han querido "visibilizar el 8M como la unión, la sororidad" porque "independientemente de nuestra procedencia o cultura, somos hermanas y debemos luchar por una sociedad donde ser mujer no te cueste la vida, mostrando, una vez más, que la vergüenza debe cambiar de bando".

La manifestación de Teruel ha arrancado a las 12:00 desde la Plaza del Torico para finalizar en el mismo lugar después de recorrer la Plaza San Juan, Óvalo, Yagüe de Salas, Plaza de la Catedral y la calle Muñoz Nogués. Este año ha habido varias novedades. Por un lado, la cabecera de la movilización ha tenido como protagonistas a personas con movilidad reducida. "Hemos querido recuperar lo que se hacía los primeros años, así ellas han marcado el ritmo de la manifestación", han explicado. Por otro lado, la Plaza San Juan se ha convertido en un punto de silencio, "un espacio simbólico y necesario para aquellas personas que han querido participar en la manifestación y por diversos motivos el ruido puede suponer un problema y un elemento de rechazo". Además, este punto de silencio ha servido como "metáfora de todas aquellas mujeres cuyas voces a menudo son silenciadas y de todas aquellas que no pueden estar físicamente presentes". Con este acto, han querido honrarlas. Una vez finalizada la marcha se han leído los dos manifiestos elaborados por cada colectivo convocante. "El movimiento feminista sigue vivo" expresando "el hartazgo de un sistema que sustenta la violencia estructural y que no reconoce nuestra opresión", han denunciado.

La jornada del 8M turolense ha comenzado con un taller de pancartas y cafetada en el CSA A Ixena y ha terminado, también en este espacio, con un concierto con artistas turolenses de diversas disciplinas musicales. Y la víspera, el Pub Flanagan's sirvió de escenario para inaugurar la Tertulia Feminista “A la fresca”, un nuevo espacio de encuentro y diálogo para mujeres y personas disidentes promovido por Columna Feminista. Por otro lado, la Coordinadora de Organizaciones Feministas continúa con las actividades de "Marzo Feminista".

Asamblea 8M Uesca: "Feminismo o barbarie"

La lluvia tampoco ha podido eclipsar la movilización feminista de la Asamblea 8M de Uesca. Bajo el lema "Feminismo o barbarie", cientos de personas, "feministas, antirracistas, antifascistas, transfeministas", han tomado las calles para gritar contra "la barbarie de la violencia y la represión" y "por la desaparición de todas las violencias machistas, por el derecho a vivir unas vidas seguras y sin miedo". Y es que, tal y como han reivindicado, "todos los días y en especial el 8 de marzo, reclamamos avanzar en la eliminación de las desigualdades, para garantizar unas vidas buenas, con salarios dignos libres de brechas, sin violencias, con acceso a viviendas dignas y asequibles, espacios seguros dentro y fuera del hogar, una sanidad y una educación públicas y gratuitas que nos cuiden y eduquen con calidad, y unos servicios sociales públicos que garanticen una vejez lo más autónoma posible, activa y comunitaria".

En la manifestación, la Asamblea 8M Uesca ha reclamado "políticas comprometidas de verdad con la igualdad, que encaren con determinación la respuesta reaccionaria de la alianza ultraderechista que supone una amenaza para la vida de las mujeres, las personas LGTBIQA+, las migrantes, las personas con discapacidad y todas quienes defendemos una sociedad diversa y plural". Por eso, "debemos agarrarnos fuerte a la idea de no dar por sentados los derechos conquistados por otras mujeres, que pusieron sus cuerpos, y hasta la vida antes que nosotras". "Sigamos luchando para mantenerlos y ampliarlos por las que fueron, por las que somos y por las que serán", han remarcado en la lectura de un comunicado en el que han hablado de violencias, de cuidados y maternidad, de salud mental, derechos laborales, conflictos armados y personas refugiadas y de memoria democrática y feminista.

Otra treintena de movilizaciones feministas en Aragón

🟣 "8 de marzo. Valientes. Libres. Diversas". Lema de la manifestación feminista que este #8M ha recorrido las calles de Calatayud: https://t.co/ziVFjMv40j pic.twitter.com/ixJTTQGC2D — AraInfo (@arainfonoticias) March 8, 2025

Estas han sido las movilizaciones más numerosas de este 8M en Aragón, jornada en la que el sindicato SOA también había convocado huelga general. Pero no han sido las únicas. A lo largo del sábado se han sucedido las concentraciones, manifestaciones y otro tipo de encuentros en Calatayud, Mequinensa, Magallón, Pedrola, Fuentes de Ebro, Aladrén, Benabarre, Alagón, Calamocha, Monzón, Chaca, Caspe, Ayerbe, Valmuel, Sádaba, Benás, Boquiñeni, Exeya, Balbastro, Alpartir, Castejón de Sos, Torrellas, Massalió, Alcorisa, Cariñena y María de Huerva. Unos actos reivindicativos que, en su mayoría, arrancaron este viernes con la huelga estudiantil feminista y la 'Noche morada', y continúan hasta el domingo en diversos puntos de Aragón como en Selgua, Cella, Boltaña, Alcañiz, La Muela o Villanúa.

Más sobre el 8M en este enlace.