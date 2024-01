"Basta de parches": el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza exige "una vivienda para Miriam"

Acción en Zaragoza en junio de 2020, en plena pandemia, para denunciar el inicio de la actividad judicial sin moratoria de desahucios | Foto: @PlandeChoqueSo1

En un comunicado, el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza señala que "mientras peleamos por lograr de nuevo la suspensión del desahucio de Miriam por vía judicial, y sin la certeza de que con la renovación del mal llamado 'decreto antidesahucios' pueda volver a suspenderse, hemos venido presionando a las administraciones -DGA y Ayuntamientos de Cuarte y Zaragoza- para que cumplan de una vez la ley y concedan a Miriam una vivienda alternativa".

En este sentido, el Sindicato exige que DGA, Ayuntamiento de Zaragoza y Ayuntamiento de Cuarte "cumplan de una vez con la ley que obliga a las administraciones a disponer de alternativa habitacional para casos de desahucio en personas vulnerables".

¿Decreto antidesahucios? ¡Basta de parches! ¡exigimos una vivienda para Miriam! pic.twitter.com/gJz27yxT2g — Sindicato de Inquilinas Zaragoza (@InquilinasZgz) January 4, 2024

"Un decreto que no paraliza los desahucios y solo alarga el problema"

Desde el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza afirman que "el mal llamado 'decreto antidesahucios", que el Ejecutivo español decidió prorrogar los últimos días de 2023, dentro de su denominado "escudo social", "ni prohibe los desahucios ni mucho menos soluciona el problema". "¿Cómo se explican si no los 60 desahucios diarios que han ocurrido en el Estado español en el último trimestre? Lo hemos dicho antes en prensa, lo hemos repetido en nuestras redes y lo repetimos cada semana en nuestras asambleas", añaden en el comunicado.

"Incluso en los casos en que el decreto paraliza el desahucio, como en caso de Miriam, lo hace temporalmente (hasta el 11 de enero), y solamente empuja el problema adelante en el tiempo. Una vez pasa el tiempo de la suspensión, ¿qué? De nuevo el miedo. De nuevo enfrentarnos a la realidad: no hay alternativa habitacional, porque apenas hay vivienda pública en Aragón, consecuencia de la falta de intención política seria en crear un parque público de vivienda", denuncian en la nota.

Incumplimiento de la ley por parte de la Administración

En esta línea, para el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza "se hace evidente la falta de voluntad política, tantas veces excusada tras una supuesta incapacidad, pero que responde únicamente al propio interés político en que la vivienda continúe siendo un negocio".

"Ojalá este incumplimiento de la ley fuese algo puntual, pero no. Desde que empezamos a luchar por el derecho a la vivienda y unos alquileres dignos hace casi cinco años, nos hemos reunido en innumerables ocasiones tanto con DGA como con el Ayuntamiento reclamando esto mismo: que cumplan la ley, y que dispongan de un parque de vivienda pública lo suficientemente grande como para poder hacerlo", continúa el comunicado.

El Sindicato afea que "no puede ser que año tras año, la Administración se escude en que no hay vivienda pública suficiente para garantizar esta alternativa que marca la ley". Y se pregunta: "¿Pero cómo va a haber alternativa si no se crea este parque? ¿Cómo van a ser capaces de cumplir la ley, si los intereses de la Administración están con los de los especuladores y rentistas?".

En el caso concreto de Miriam, "mujer trabajadora aunque precaria, que vive de alquiler en Cuarte de Huerva", el Sindicato subraya que "si no logramos de nuevo suspender el desahucio, pelearemos en la calle, como siempre, para que Miriam pueda seguir en su vivienda".