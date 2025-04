Una multitudinaria manifestación exige al Gobierno español la "libertad inmediata" de los seis antifascistas de Zaragoza

Foto: Iker G. Izagirre / AraInfo

El miércoles 16 de abril se cumplirá un año desde que ingresaron en prisión los dos primeros condenados del caso conocido como “los 6 de Zaragoza”. Por este motivo, una gran manifestación, convocada por la plataforma en apoyo a los jóvenes encarcelados, ha recorrido el centro de la capital de Aragón lanzando consignas durante todo el recorrido. La movilización, que ha sumado más de 3.000 personas, se ha iniciado a las doce del medio día en la Glorieta Sasera y ha finalizado ante la Delegación del Gobierno del Estado español en Aragón, en la plaza del Pilar, donde se han realizado varias intervenciones de palabra y la lectura del manifiesto.

"Ser antifascista no es un delito". Una gran manifestación recorre el centro de Zaragoza exigiendo @Libertad6Zgz y el fin de la Ley Mordaza. También presentes en la movilización otros casos represivos como el de @7deSomosaguas. Más en @arainfonoticias: https://t.co/hs7SEqGZWq pic.twitter.com/FAgLtF3dwJ — Iker G. Izagirre (@igoiz17) April 12, 2025

En el inicio de la manifestación, el portavoz de la plataforma, Pablo Rochela, ha realizado unas declaraciones a la prensa en las que ha afirmado que el encarcelamiento de los seis de Zaragoza “se ha producido por tres pilares necesarios: la policía, que detuvo aleatoriamente a los seis jóvenes horas después de que se produjeran los altercados en una manifestación en 2019, la judicatura, que les ha condenado sin pruebas y les ha aplicado penas máximas por cada delito que se les imputaba, y el gobierno, que no muestra voluntad política a pesar de que tiene la capacidad y la obligación de liberarlos, y que sigue sin eliminar las leyes que hacen que nuevos casos se produzcan”.

El de los seis de Zaragoza "no es un caso aislado". Palabras de @PabloRochela, portavoz de @Libertad6Zgz. En la rueda de prensa previa a la manifestación ya advirtió: "Pretenden acallar las movilizaciones sociales a través de castigos ejemplarizantes" pic.twitter.com/hEA4KKmsuU — Iker G. Izagirre (@igoiz17) April 12, 2025

“Hablamos de presos políticos”

“El único hecho probado en el juicio es que los condenados participaron en una manifestación, por lo que hablamos de presos políticos”, sentenciaba el portavoz. “La condena se realiza sin pruebas, y se basa únicamente en la palabra de la policía, que incurrió en varias contradicciones durante el juicio”, ha añadido.

En un informe publicado hace unos meses, la organización Amnistía Internacional ha puesto el foco en la vulneración de derechos en este juicio y ha alertado del aumento de la criminalización de la protesta. Rochela ha mencionado varios de ejemplos de procesos judiciales en sus declaraciones: activistas por la vivienda de la PAH de Zaragoza y Guadalajara, las seis sindicalistas de la pastelería La Suiza de Xixón y las siete estudiantes de Somosaguas.

La plataforma “Libertad 6 de Zaragoza” ha informado de que sigue sin tener noticias del indulto que solicitaron hace ya un año ante el Ministerio de Justicia acompañado de más de 10.000 firmas de personas y organizaciones. Pablo Rochela, en nombre de la plataforma, ha señalado al Gobierno estatal de coalición como “responsable de cada uno de los días en prisión, especialmente al presidente Pedro Sánchez y a la vicepresidenta Yolanda Díaz como máximos representantes de PSOE y Sumar, y a Pilar Alegría, ministra y secretaria general del PSOE de Aragón”. “Pero también a todos los diputados y diputadas que sostienen el gobierno, ya que tienen que lograr forzar la liberación si no quieren ser cómplices de esta injusticia”, ha zanjado.

En la rueda de prensa del pasado jueves, otra portavoz de la plataforma, Olga Belenguer, informó del sufrimiento que las familias están padeciendo con este caso, tanto a nivel emocional como económico, por la “cantidad enorme de gastos en prisión, además de las multas, que una familia de clase trabajadora apenas puede mantener”.

En este sentido, añadió un información sobre el delicado estado de salud mental de Imad, uno de los jóvenes en prisión. Belenguer comunicó que existe un informe pericial sobre su situación psiquiátrica y que los abogados de la plataforma han solicitado el tercer grado para que pueda ser sometido a un tratamiento específico fuera de la cárcel. Sin embargo, “Instituciones penitenciarias lo rechaza constantemente, lo que demuestra una alarmante falta de sensibilidad y de humanidad”.

“Manifestarse frente a los discursos de odio de la extrema derecha no es un delito, sino una obligación democrática”

Al final de la manifestación, varias personas han tomado la palabra. En primer lugar, María Bernad, portavoz de la plataforma, que ha leído un manifiesto en el que ha hecho un repaso del caso desde el inicio y cómo afecta a las familias, incidiendo en la injusticia que se está cometiendo y en la responsabilidad del gobierno español. Como cierre, ha enumerado las reivindicaciones de la plataforma “Libertad 6 de Zaragoza”: libertad inmediata de los seis de Zaragoza, derogación de la Ley Mordaza, reforma no punitiva del Código penal y fin a las infiltraciones policiales en colectivos sociales. Posteriormente, familiares y compañeras han leído dos cartas de los jóvenes en prisión Imad y Javitxu, que han agradecido todo el apoyo y solidaridad demostrado en este último año. En ellas, también animan a seguir movilizándose por su libertad, ya que “manifestarse frente a los discursos de odio de la extrema derecha no es un delito, sino una obligación democrática”.

Para finalizar, han intervenido varios representantes de otros activistas encausados en diversos procesos judiciales. Primero, un representante del grupo de apoyo a los antifascistas encausados de Pego, en Alacant, que estuvieron procesados judicialmente de 2020 a 2024 por hacer frente en dicha localidad a un grupo de neonazis que atacaron a varias personas. Posteriormente, ha sido el turno de la plataforma “Las 7 de Somosaguas”, un grupo de estudiantes que han sido llamadas a declarar judicialmente este lunes 14 de abril por una protesta en la universidad madrileña ante el reconocido líder ultraderechista Espinosa de los Monteros. Además, se ha recordado el caso de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Zaragoza, los procesos judiciales en los que están inmersos por acceder pacíficamente a oficinas de CaixaBank durante los meses previos a un desahucio de uno de sus integrantes. Y también, como en otras ocasiones, uno de los padres de Altsasu ha asistido en solidaridad con los seis jóvenes antifascistas de Zaragoza represaliados.

La movilización, que ha recorrido las principales calles de Zaragoza, ha estado encabezada por una pancarta principal con militantes de la plataforma, familiares y otras personas representantes de colectivos de apoyos de otros montajes policiales. Detrás, distintos bloques han dado color a la manifestación en la que no se ha dejado de gritar y lanzar consignas. Los lemas más coreados han sido: “Libertad seis de Zaragoza”, “Ser antifascista no es un delito”, “Que no tenemos miedo. Que si tenemos rabia”. “Zaragoza antifascista”, “La lucha es el único camino”, “PSOE - Sumar: stop complicidad”, y “Basta ya de montaje policial”.

"Muchas gracias por venir y no dejarnos nunca solos". Emoción y rabia en la lectura del comunicado de @Libertad6Zgz y de dos cartas enviadas desde la prisión de Zuera por los presos políticos Imad y @javitxuaijon que el 16 de abril cumplirán el primer año encarcelados pic.twitter.com/5lcBWAqO8c — Iker G. Izagirre (@igoiz17) April 12, 2025

La manifestación de este sábado es la culminación de unas semanas llenas de actividades y eventos en las que la plataforma ha querido continuar denunciando el caso. En primer lugar, se celebró una jornada musical solidaria en el CSO La Fábrika de Chocolate el pasado 22 de marzo. Unos días más tarde, el viernes 28 de marzo, una cadena humana desde la Delegación del Gobierno español en Aragón hasta la Audiencia de Zaragoza. Esa misma semana, el domingo 30 de marzo, se realizó la XXII edición de la anual Marcha contra la macrocárcel de Zuera, en la que hubo conciertos, charlas y programas de radio en los alrededores de la prisión.

La condena impuesta a los cuatro jóvenes en prisión de los seis de Zaragoza asciende a cuatro años y nueve meses de cárcel por manifestarse en enero de 2019 ante los discursos de odio lanzados durante un mitin del ultraderechista Vox. Una condena que llegó tras cinco años de proceso judicial culminado con la condena del Tribunal Supremo y que ha generado miles de muestras de solidaridad en forma de firmas en apoyo al indulto, aportaciones económicas, mensajes en redes sociales y participación en manifestaciones y concentraciones en todo Aragón y en todo el Estado español.

Todo sobre la campaña por la libertad de los seis de Zaragoza. Más información de la plataforma y del caso en libertad6dezaragoza.info.