‘Las siete de Somosaguas’ citadas a declarar este lunes 14 de abril

Foto: Las 7 de Somosaguas

Este lunes, 14 de abril, las siete de Somosaguas tendrán que declarar ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón. En una instrucción que está desarrollándose con mucha premura, las personas procesas han tenido conocimiento de que "la Brigada de Información de la Policía Nacional invitó a Iván Espinosa de los Monteros a sumarse a la causa como acusación y el ex diputado de Vox ha dicho que sí".

Por tanto, no solo es la policía, sino que este reconocido líder ultraderechista, que no ha dejado de reivindicar su discurso racista, machista, homófobo, franquista y contra la izquierda, ejercerá también de acusación particular contra las 7 de Somosaguas, en su mayoría militantes del Sindicato de Estudiantes y de Contracorriente.

"Es evidente que estamos sufriendo una ofensiva represiva contra el movimiento estudiantil. El hecho de que los campus se llenen de antidisturbios cada vez que ejercemos nuestro legítimo derecho a la protesta pacífica, y que cuando nos concentramos ante la presencia de líderes ultraderechistas suframos la acción combinada de sus provocaciones y de las denuncias policiales, no es casualidad", denuncian en el comunicado de prensa remitido a AraInfo.

"Vivimos una agresión profunda contra los derechos y libertades democráticas. El caso de las siete de Somosaguas es un ejemplo muy representativo, pero no el único. Los 6 jóvenes de Zaragoza encarcelados desde hace más de un año por participar en una manifestación contra Vox, el encarcelamiento desde hace cuatro años de Pablo Hasél, las condenas a prisión de las 6 sindicalistas de la Suiza, la infiltración policial en organizaciones sociales y del movimiento estudiantil, la persecución al movimiento independentista catalán, y muchos ejemplos más, prueban la involución antidemocrática que se está desarrollando ante nuestros ojos", prosiguen.

Las siete de Somosaguas han sido acusadas de desórdenes públicos, coacciones y delito de odio. Una investigación policial de casi 100 páginas, redactada a partir de materiales suministrados por medios de comunicación de ultraderecha, ha sido la base para formular esta acusación. Para ellas "es realmente llamativa la coordinación en las actuaciones de todos los actores implicados. La ultraderecha señala, y los recursos de la policía y la judicatura se activan rápidamente para encausar", en este caso, a las activistas estudiantiles del campus madrileño.

"Somos conscientes de que estamos ante una operación de calado contra el conjunto del movimiento estudiantil, que busca amordazar a las estudiantes que luchan contra el avance de la extrema derecha, que se movilizan contra los recortes salvajes a la enseñanza pública, y que están haciendo frente a las políticas privatizadoras de Ayuso y sus aliados, justamente en vísperas de una huelga general educativa el 28 y 29 de abril", reflexionan.

"Sabemos perfectamente que no hemos cometido ningún delito y que tenemos derecho a movilizarnos contra quienes justifican los crímenes del franquismo, lanzan mensajes racistas incendiarios contra la población inmigrante, o colocan una diana al movimiento feminista y LGTBI", defienden las siete de Somosaguas en su comunicado.

Anuncian que el día 14 acudirán a declarar y se defenderán "con todos los medios legales" a su alcance. "Pero somos muy conscientes de que para enfrentar esta agresión necesitamos de la solidaridad activa de miles de personas, de las decenas de organizaciones y colectivos que ya estáis en marcha ofreciéndonos toda vuestra solidaridad", añaden.

El comunicado lo terminan dando "las gracias de corazón" a todas las personas solidarias con la causa y a las que piden que continúen "difundiendo nuestro manifiesto de apoyo, que lo compartáis para que seamos decenas de miles los que lo firmemos, que participéis en la caja de resistencia que vamos a poner en marcha, y que acudáis a las acciones y actos que vamos a organizar en las próximas semanas y meses".

Este lunes han convocado una concentración para acompañar a las siete de Somosaguas en su declarción. La cita será a las 10:30 en el juzgado número 1 de Pozuelo de Alarcón, Vía de las dos Castillas 33.