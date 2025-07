Un Orgullo masivo, diverso y reivindicativo inunda las calles aragonesas

Pancarta de cabecera de la marcha del Orgullo en Zaragoza este sábado. | Foto: Pablo Híjar, AraInfo

Miles de personas han participado en las movilizaciones del día del Orgullo en Aragón y lo han hecho sobreponiéndose a la alerta por calor difundida por la autoridades. Una jornada reivindicativa que ha contado con manifestaciones en Zaragoza, Uesca y Teruel, mostrando toda la diversidad y potencia del colectivo LGTBIQ+. Además de muchas otras claves, la enorme marcha del Orgullo en Budapest, desafiando con éxito la prohibición de Viktor Orbán, ha sobrevolado las conciencias y los manifiestos de muchas de las citas aragonesas.

Multitudinaria manifestación en Zaragoza

La manifestación convocada por la Asamblea 28J ha reunido a una multitud que ha desbordado las previsiones de la propia organización. Portavoces de la misma mostraban su satisfacción por la gran presencia de gente a pesar del calor. La capital aragonesa vivió un día tórrido con altas temperaturas.

La marcha la abría una pancarta con el lema de la convocatoria "Sin orgullo no hay democracia" y detrás una marea multicolor no dejó de reivindicar derechos frente a la ola reaccionaria que recorre Europa. Esta marea realizó un amplio recorrido que partió de la Plaza Aragón, descendió por el Paseo Independencia para adentrarse en la calle Alfonso y, recorriendo la calle Espoz y Mina, conectar con la calle Don Jaime y de ahí, haciendo un bucle, concluir en la Plaza de España.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AraInfo | Diario Libre d'Aragón (@arainfodiariolibre)

Sólo es orgullo cuando estamos todas

Allí un potente equipo de sonido daba la bienvenida a las personas que se manifestaron. Tras un rato de música y más consignas, se procedió a la lectura del manifiesto que sería el colofón de la marcha convocada por la Asamblea 28J. "Lesbianas, gais, trans, bisexuales, asexuales, intersex y todas las personas que desbordamos la norma cisheteropatriarcal. celebramos el Orgullo de ser quienes somos: no lo que algunos quieren que seamos. Porque ninguna letra quedará fuera de nuestras siglas: sólo es orgullo cuando estamos todas", así arrancaba el speech.

El manifiesto realizó un repaso por los recortes e incumplimientos legales del Partido Popular hacia el colectivo LGTBIQ+. Nombraron el adelgazamiento de los servicios que "intentan paliar los daños de la discriminación", el incumplimiento legal que supone bloquear "el plan para la educación en diversidad", acusaron al ejecutivo aragonés de ignorar "las necesidades de salud de las personas trans" y por último señalaron que "el Partido Popular en Aragón nos hace perder el tiempo y la paciencia en observatorios LGTBI". En concordancia con lo relatado quisieron recordar que "los derechos no caen del cielo: son fruto del incansable esfuerzo de organizaciones y personas que conquistaron los cambios sociales y las leyes que hoy se incumplen".

"Pero no somos daños colaterales: somos un objetivo directo de la guerra contra los Derechos Humanos, como lo son las mujeres, como lo son las personas racializadas, las migrantes, las pobres, las desahuciadas, las que no tienen los cuerpos que dictan las normas de los supremacistas", prosiguieron. Y esta guerra se libra "en un mundo donde se normaliza el fascismo para que ningún derecho esté garantizado". En un amplio repaso señalaron que "es una guerra contra la infancia que pasa hambre en Gaza, contra la comunidad LGTBI perseguida en Hungría o Rusia, contra las que naufragan en el mediterráneo, contra las trans deportadas en Estados Unidos, contra las gitanas sin luz en la Cañada Real, contra las madres lesbianas en Italia, contra los derechos laborales de la gente trabajadora y la protección de su diversidad… contra la gente común de todo el planeta abrasada por el cambio climático", concluyeron haciendo un repaso a algunas de las situaciones más aberrantes que enfrentan los pueblos del mundo.

A su juicio esta "es la carrera destructiva en la que compiten y se utilizan los Partidos Populares y los Vox del mundo". "Pero no lo van a conseguir", afirmaron desde el orgullo. "Porque aprendimos de muchas luchas y porque nunca terminaremos de aprender de los éxitos del barrio de al lado, de nuestra drag king favorita o de les ingenieres de África, el bordador sirio o la poeta inuit. Porque somos el Buñuel cuando lo desmantelan, la Kike Mur cuando la amenazan, o la Zaragoza que no se vende cuando el ayuntamiento intenta arrasar su cultura y privatizarla entera", clamaron a voz en grito.

El discurso cerró exhortando a celebrar "el Orgullo de ser Humanidad: porque el Orgullo no se vende, se defiende" y concluyeron con el lema de la movilización: "Porque sin Orgullo no hay democracia".

Orgullo Crítico

Desde la Plaza del Portillo cientos de personas participaron en el Orgullo Crítico. Una pancarta con el lema "Obreras desviadas, siempre organizadas" abría la marcha que recorrería el popular barrio del Gancho. Las banderas LGTBIQ+ se fundían con otras muchas rojas y palestinas en esta convocatoria que realizaría distintas paradas en las que se lanzaron sendos discursos por parte de la organización.

El primer speech se producía en la misma Plaza del Portillo y arrancaba así: "Camaradas y compañeres, un año más, las cuirs nos reunimos este 28 de junio para manifestarnos contra la opresión de género, para manifestarnos contra las violencias que vivimos día tras día, para poner fin esa norma cisheterosexual que nos oprime a todes". Para el Orgullo Crítico esta conmemoración "ha sido históricamente un día de lucha para señalar y combatir al intento por parte del sistema de que exista una norma cisheterosexual, ya sea por medio de la represión, la violencia o de beneficios para quien obedece. Pero, a pesar de la fecha, desde el Orgullo Crítico también sabemos que este disciplinamiento de género no es algo aislado, sino una expresión más de otras tantas violencias sufridas por la clase trabajadora".

El caso de ‘Los seis de Zaragoza’ estuvo presente en esta primera lectura y sobrevoló mediante consignas durante todo el corrido. "La lucha cuir, hoy más que nunca, no se puede entender sin la lucha antifascista", afirmaron. La siguiente parada la realizaron en la Plaza Santo Domingo, frente al antiguo CSC Luis Buñuel, donde reclamaron los espacios autogestionados y comunitarios. La siguiente parada tuvo la vivienda en el punto de mira. Entre críticas a la insuficiencia de la Ley de Vivienda estatal, recordaron la próxima convocatoria del Sindicato de Inquilinas para el lunes, 7 de julio, a las 9:00 en la calle Mayoral 15 con el objetivo de "parar el desahucio de Samanta y sus hijos". También fue recordado el proceso judicial contra integrantes de la PAH Zaragoza y señalaron que "las cuirs de la clase trabajadora estamos con el movimiento de la vivienda".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AraInfo | Diario Libre d'Aragón (@arainfodiariolibre)

La última parada, antes de confluir con la manifestación convocada por la Asamblea 28J, la realizaron frente a una sucursal del Banco Santander. En esta parada quisieron denunciar el "pinkwashing del Estado de Israel", como también de las grandes multinacionales y el sector financiero. Durante este speech reflexionaron sobre el rearme, las guerras y el genocidio en Palestina.

También quisieron dedicar unas palabras a "Bobi", su "amigue y compañere" trans que se quitó la vida el pasado mes de abril. "Te queremos mucho y nunca te olvidaremos", concluían.

"No podemos conformarnos con las migajas que nos ofrece el sistema. Un sistema que reprime no solo a las disidentes de género, sino a cualquier tipo de disidencia y al conjunto de las trabajadoras", afirmaron en uno de los últimos pasajes de sus numerosas alocuciones a lo largo del recorrido. Cerraron la marcha gritando: "Viva la lucha cuir, viva la lucha antifascista, viva la lucha de la clase trabajadora, viva Palestina libre".

Uesca celebró el Orgullo con diversión, cultura y reivindicación

La jornada, promovida por la Asociación 28J de Uesca, arrancó por la mañana en Teatro Griego del Parque con un programa "para disfrutar en familia". Allí se dieron cita la artista Lucía Naval ofreciendo un monólogo o la sexóloga Minerva Galed para protagonizar la charla ‘Entendiendo la diversidad sexual’. También se pudo disfrutar de juegos inclusivos y esta primera cita concluiría con un "vermú comunitario". El lema de este año ha sido ‘Por el derecho a vivir en paz’.

Por la tarde el epicentro del Orgullo oscense se trasladó a la Plaza Concepción Arenal. Allí se realizó un taller para hacer "mini pancartas" y también sirvió de cita para acudir en compañía a la manifestación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AraInfo | Diario Libre d'Aragón (@arainfodiariolibre)

El momento cumbre del 28 de junio en Uesca sería la manifestación que, convocada a las 20:00, recorrió las calles de la ciudad para "reivindicar derechos, libertad e igualdad". Esta año la marcha ha tenido como novedad un "bloque silencioso" pensado para personas que "necesiten un espacio con bajos estímulos sensoriales".

Ya por la noche llegaría el turno de un "bingo musical" realizado en La Catalítica y a partir de la medianoche el local se transformó en una "pista de baile para el fiestón del Orgullo".

Teruel con Orgullo

La ciudad de Teruel se llenaba de actividades, este sábado 28 de junio, como reivindicación de la existencia y resistencia del colectivo LGTBIQA+. Desde las 10 de la mañana se han reunido varias personas en la Fuente Torán, para crear colectivamente diferentes pancartas y para reconstruir un banco con la bandera LGTBIQA+. Este banco había sido ya vandalizado en diciembre del año pasado y en Mayo de 2025 se atacó de nuevo rompiéndolo por completo. El Ayuntamiento de Teruel respondió unos días antes del Orgullo pintando un nuevo banco con la bandera en una zona videovigilada, pero a las pocas horas fue pintarrajeado de nuevo con una cruz de color rojo.

Precisamente desde ese mismo emplazamiento, la Fuente Torán, comenzaría la manifestación turolense. Una batucada ha acompañado el recorrido por las calles de Teruel hasta la Plaza del Torico. A pesar del calor no ha faltado la gente y más de un centenar de personas seguían la colorida manifestación cantando a coro cánticos como "Disidente y rural, resistencia radical", "Ser bisexual no es una fase" o "Gobierne quien gobierne, el orgullo no se vende".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AraInfo | Diario Libre d'Aragón (@arainfodiariolibre)

A mitad de camino de ha hecho una parada en la que se ha leído un texto que asemejaba la historia de Los Amantes de Teruel y su lucha por besarse, con la lucha del colectivo. Este acto contó con la participación de Sagrario Belenguer, figura muy querida en Teruel por su papel en las Bodas de Isabel de Segura.

Finalmente el colectivo Café con Bollos, quien organiza la jornada, ha leído un manifiesto en el que destacaban que "frente a su odio organizado, sus pactos, su censura, su homofobia, su transfobia, su racismo, nosotras hacemos Orgullo. Respondemos con visibilidad, con ternura y con fuerza colectiva. Respondemos con amor y con dignidad". Concluyeron reivindicando que "este Orgullo es bollero, marica, bi, intersex, trans, no binarie, cuir, transfeminista, antirracista y rural. En este Orgullo cabemos todes."

Acto "performativo" frente a Vox

En una nota de prensa remitida a AraInfo, el colectivo Café con Bollos ha informado que durante la manifestación, "uno de los momentos más significativos del día" fue "un acto performativo justo bajo los balcones de la sede de Vox, partido que se ha caracterizado por atacar reiteradamente los derechos de la comunidad LGBTIQ+".