La Plataforma 28J llama a manifestarse en Zaragoza porque "sin orgullo no hay democracia"

Manifestación del Orgullo 2024 de Zaragoza | Foto: Iker G. Izagirre (AraInfo)

La manifestación del Orgullo LGTBQI+ en Zaragoza recorrerá este sábado el centro de la ciudad bajo el lema "Sin Orgullo no hay democracia". Convocada por la Plataforma 28J, que aglutina a veinte entidades sociales, sindicales, vecinales y políticas —Chrysallis, Cierzo, Elaios, Magenta, Somos, Towanda, FABZ, SOS Racismo, OM SIDA, CGT, CCOO, OSTA, UGT, CHA, IU, Movimiento Sumar, PCE, Podemos, PSOE y ZeC— arrancará a las 20:00 horas desde Plaza Aragón con un cambio de recorrido.

Según detallaron este miércoles en rueda de prensa, la movilización del Orgullo empezará en la parte peatonal de Plaza Aragón, junto a Capitanía, recorrerá Independencia hasta Plaza España, Coso, C/ Alfonso hasta Espoz y Mina, Don Jaime y vuelta a Plaza España, donde terminará ante DPZ, que este año facilita escenario para la lectura del manifiesto y las actuaciones que lo acompañarán.

La Plataforma 28J advierte que "en Aragón, como en el Estado, en Europa o en las Américas se vive una peligrosa espiral". "Las ultraderechas (Vox aquí, Trump en USA, pero también Meloni en Italia, Orban en Hungría o Milei en Argentina) señalan a la comunidad LGTBQI, como a la población migrante o a quienes hablan idiomas o profesan religiones que no les gustan, o al movimiento feminista o ecologista como culpables de todos los males sociales. Y las derechas como el Partido Popular no sólo están cediendo, sino que están alimentando ese discurso y lo están aprovechando para ir reduciendo o desmantelando todos los recursos y políticas que deben asegurar la inclusión y la igualdad de derechos de las personas. En unas comunidades esto está siendo más descarado o brusco, y en otras se hace mas disimuladamente, pero queremos dejar claro que este proceso empeorará si no se movilizan las comunidades directamente afectadas y todas las personas que creen que no existe democracia si hay personas excluidas, aunque permanezcan las leyes que en teoría las protegen", remarcaron en la comparecencia de este miércoles.

Las personas representantes de la Plataforma 28J denunciaron que el gobierno del Partido Popular en Aragón, al mando de Jorge Azcón y de la mano de Vox y el PAR, "recorta los servicios que intentan paliar los daños de la discriminación y las LGTBIfobias". "El servicio de atención psicológica lleva mas de medio año en precario, y hace años se dejó de cubrir todo el año", criticaron. Asimismo señalaron que "incumple el artículo 19 de la misma ley al bloquear el plan para la educación en diversidad". "Hace ya año y medio que ante la inacción del Gobierno de Aragón las entidades LGTBI presentamos una batería completa de medidas que suplieran su inexistencia: ni se han aplicado ni se nos ha dado ninguna explicación ni previsión de arranque de un plan que acumula seis años de retraso", advirtieron.

Además, señalan al Gobierno Azcón por "ignorar las necesidades de salud de las personas trans". "No se desarrollan los protocolos sanitarios, no se informa correctamente para que cada persona pueda valorar las opciones disponibles, se sigue permitiendo la patologización y la falta de respeto al género o al nombre deseado por las personas atendidas", subrayaron para añadir: "Nos hace perder el tiempo y la paciencia en observatorios LGTBI sin ningún resultado. Hemos pasado de que los observatorios semestrales LGTBI y Trans —que ya eran poco eficientes— pasen a ser anuales, y a que se ignoren sistemáticamente las carencias que detectamos, para las que se dan largas continuas". Tampoco se han olvidado del Ayuntamiento de Zaragoza, al mando de los mismos sujetos, PP y Vox: "Ya no existe ninguna actuación específica dirigida a la diversidad afectiva y sexual".

La Plataforma28j valora que "nada de esto es casual", sino que "responde a una carrera del PP de reducir o invisibilizar toda actuación por la que pueda perder votos de la parte más ultra del electorado que se disputa con Vox". Y además, sostienen que al Partido Popular "le es útil para continuar su propia agenda de reducir o privatizar lo público". "Esta competición por contentar a los ultras y esta normalización de su discurso de odio tiene consecuencias: los datos tanto de FELGTB como del Ministerio de Igualdad o de las instituciones europeas indican un aumento alarmante de las agresiones y las discriminaciones. Tan extremo que ya no puede justificarse pensando que ahora las personas afectadas son más conscientes de haber sido agredidas. Esto precisa de una acción clara y sostenida en la educación, en la cultura, en los medios y en las redes. Y para todo eso es precisa la movilización de la gente, que pare los pies a estos discursos en la calle, en el trabajo o en el bar, pero que también tenga muy claro quienes son los responsables políticos directos de esta deriva", incidieron.

Las representantes de la Plataforma 28J defendieron que estas agresiones "no son daños colaterales". "Somos un objetivo directo de la guerra contra los derechos humanos, como lo son las mujeres, como lo son las personas racializadas, las migrantes, las pobres, las que no tienen los cuerpos que dictan las normas de los supremacistas, las desahuciadas. Es una guerra que se libra en todo el mundo: contra la infancia que pasa hambre en Gaza, contra la comunidad LGTBI perseguida en Hungría o Rusia, contra las que naufragan en el Mediterráneo, contra las trans deportadas en Estados Unidos, contra las gitanas sin luz en la Cañada Real, contra las madres lesbianas en Italia… Contra la gente común de todo el planeta abrasada por el cambio climático".

A juicio de la Plataforma 28J, "es una carrera destructiva en la que compiten y se utilizan los Partidos Populares y los Vox del mundo. Una guerra con la que buscan ahorrarse el trabajo de acabar con nosotras enfrentando a la de abajo con el de al lado: a las trans con el feminismo, a las pensionistas con la juventud, a quien vive en el campo con quien vive la ciudad. Nos quieren a todas peleando contra todas para que no nos enfrentemos a ricos y a poderosos, quieren acabar hoy con los derechos de unas para mañana cargarse todo derecho y toda democracia, quieren reventarlo todo antes que perder sus beneficios y privilegio".

Sin embargo, expresaron su convicción de que "no lo van a conseguir". "Somos mucha más gente quienes queremos respetarnos y cuidarnos como sociedad porque nos va la felicidad, la misma democracia y al final la vida en ello". Así, han llamado "a toda la población" a "mostrarlo cada día" y "en particular este 28 de junio en la manifestación en Zaragoza y cada vez en más localidades de Aragón".

