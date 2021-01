Si en toda Europa reina la picaresca, en el sur la inventaron: vacunas para el general, el obispo y el alcalde

Más allá del genero literario, por picaresca se entiende comúnmente un comportamiento tramposo y malicioso para obtener un beneficio en perjuicio de un tercero. Estrictamente, se consideraba protagonistas de la ‘picaresca literaria’ -originaria de las españas del siglo XVI- a personajes de baja condición, astutos, ingeniosos y de mal vivir, que con engaños satisfacían sus necesidades básicas -alimentación, cobijo...- aun causando daños a otros. Sin embargo, los pícaros del siglo XXI no son desarrapados luchando entre sí por la supervivencia, son privilegiados ejerciendo su poder sobre el resto de la sociedad.

En el estado español, su jefe máximo del ejército -JEMAD- y una corte de generales, obispos -como el de Mallorca-, consejeros ¡de Sanidad! -como los de Murcia o Ceuta-, fiscales -como el fiscal jefe de Castellón-, y alcaldes y concejales -distribuidos por todo el territorio- han ejercido de nuevos pícaros del siglo XXI colándose, gracias a su cargo, rango, y poder, para la colocación de la vacuna de COVID-19. Así, se cumple la máxima de que en todos sitios cuecen habas, ya sea en Europa: Vacunas, picaresca, y una UE ausente en Europa y en el mundo, en el Estado español, o en nuestra casa -Aragón- a calderadas.

El Chusticia investigará el Plan de vacunación COVID-19 tras descubrirse irregularidades en Asín, Luesia, Castejón de Sos, el Hospital de Teruel, y un centro de educación especial de Zaragoza

El Chusticia d’Aragón ha decidido “abrir un expediente de oficio sobre el plan de vacunación que se está desarrollando” en Aragón frente a el COVID-19. Ángel Dolado lo anunciaba explicando que “en estos últimos días, los medios de comunicación social están dando cuenta de diferentes casos en los que se habrían cometido posibles irregularidades en la aplicación del mismo”. En referencia a los casos de denuncias públicas sobre irregularidades en la campaña de vacunación por COVID-19 que han permitido conocer que los alcaldes de Asín, Rogelio Garcés -PSOE-; Luesia, Jaime Lacosta -PP-; o Castejón de Sos, José Manuel Abad -PAR-; se han saltado los protocolos y han sido vacunados sin pertenecer a ninguno de los grupos de riesgo.

“Tanto es así, que en la jornada de ayer incluso se realizó una denuncia pública por parte de un sanitario respecto a esta implantación en un hospital del Servicio Aragonés de Salud”, señalan desde el Chustiziazgo, en referencia a las declaraciones en la televisión aragonesa concertada del jefe de la UCI del Hospital de Teruel, el Doctor Montón, que denunciaba que “algunos administrativos se han vacunado en los centros de salud antes que algunos profesionales de los hospitales que atienden en la primera línea contra el COVID-19”. Aunque, cabe destacar, que el doctor Montón posteriormente matizaba “no tener constancia” de que esto estuviera ocurriendo “en su hospital, sino que había ocurrido en los centros de Atención Primaria”.

“Desde la Institución -El Chusticia d’Aragón-, se entiende que de ser veraces dichas denuncias, se estarían incumpliendo derechos fundamentales, esencialmente el derecho a la salud”.

Asimismo, recordaba que “la prioridad establecida desde el Gobierno de Aragón es que sean nuestros mayores y discapacitados institucionalizados quienes ocupen los primeros grupos en la administración de la vacuna, junto a las personas que trabajan para ellos y a los sanitarios situados en primera línea de actuación”, y que por ello “que personas o colectivos estén siendo inoculados al margen de estas acertadas prioridades, puede suponer una indebida actuación que hace necesaria la apertura de este expediente para delimitar posibles responsabilidades”.

El caso del Centro de Educación Especial Jean Piaget de Zaragoza

Como ya publicó AraInfo este pasado martes, el sindicato CCOO Aragón “ha conocido y podido contrastar que unas 18 personas que trabajan en el centro de educación especial Jean Piaget de Zaragoza han sido vacunadas pese a que otros centros con las mismas características no han sido incluidos en esta fase de vacunación”. Por ello, CCOO se ha dirigido al Departamento de Educación para “interesarse por los criterios que se han seguido para iniciar esta campaña de vacunación”. El centro de educación especial Jean Piaget de Zaragoza cuenta con una residencia abierta para alumnado hasta 21 años con necesidades especiales en días lectivos. Centros como la “La Alegría” de Monzón y la “Arboleda” de Teruel con las mismas características “no han sido incluidos en esta fase de vacunación”. Y añadian, que “los centros y residencias de educación especial recogen alumnado mayor de 16 años, para quienes sería válida también la vacuna”. Sin embargo, “no se ha procedido a su vacunación, a pesar de que este alumnado vuelve a casa los fines de semana. Sin embargo, parece que sí han sido vacunados profesionales que tienen su destino en el centro Jean Piaget y prestan servicio en otros centros y no al alumnado”.

Exigen la dimisión de Rogelio Garcés, alcalde de Asín, por colarse en la vacunación por COVID-19

La Agrupación de Electores, Partido Asinense, que cuenta con la representación de una edil en el Ayuntamiento de la localidad de Asín -Cinco Villas- “manifiesta su más absoluta condena a los hechos ocurridos alrededor de la vacunación en la Residencia municipal de Mayores Virgen del Campo”.

Su concejala electa, Andrea Soteras, califica de “vergonzoso” el hecho de que el alcalde del municipio de Asín fuese vacunado de COVID-19, “justificando para ello que acudía a la residencia habitualmente, alegando funciones que no le competen. Algo totalmente reprobable, ya que no está permitido el acceso a las residencias de mayores desde el comienzo de la pandemia a ninguna persona que no sea profesional laboral de la misma”.

“Las labores a las que hace alusión el señor alcalde del municipio, como la reparación de desperfectos que pudiesen producirse en la residencia las realiza el alguacil, el suministro de los medicamentos recaen en el farmacéutico, así como el suministro de alimentación es realizado por otra persona contratada para tal efecto. Por estos motivos, no es justificable que apareciese en esa lista de vacunación”, aclara Soteras.

“Las serias dudas acerca de lo ocurrido y la posible existencia de un trato de favor por su condición de regidor del municipio, hacen que nos veamos obligados a exigir la dimisión de su cargo en el Ayuntamiento de Asín. Se trata de una actuación muy grave por parte de un cargo público que, según las sospechas generales, parece evidente que no ha respetado los turnos y cauces aplicados al resto de la población de Asín y de la ciudadanía en general”, asevera Soteras.

La edil de la agrupación de electores, Partido Asinense, afirma también que la formación a la que representa, enviará “una misiva a la consejera de Sanidad, Sira Repollés y un escrito al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, solicitando que lleven a cabo las medidas necesarias para que Rogelio Garcés, dimita de sus cargos públicos y abandone el Ayuntamiento de la localidad de Asín lo antes posible”.

“Los cargos públicos deben ejercer ejemplaridad absoluta ante situaciones de grave emergencia como lo es la pandemia COVID-19, pero, además, en su condición de servidores de la ciudadanía, deben ser escrupulosamente estrictos con el ejercicio de sus labores como tal, mostrando transparencia en sus gestiones y justificando con escrupulosa minucia cada una de sus acciones. Este tipo de noticias ponen en evidencia que las personas servidoras de lo público deben ser ejemplo de rectitud y honestidad y deben tomarse medidas inmediatas con aquellas que se creen con derecho de tener a su servicio los recursos públicos”, concluye Soteras.