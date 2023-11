PP y Vox derogarán la Ley de Memoria aragonesa antes de febrero y sin debate

Santiago Morón y Fernando Ledesma, portavoces de Vox y PP en las Cortes de Aragón.

Tal y como anunciaron la pasada semana, PP y Vox han comenzado este lunes, 20 de noviembre, los trámites para derogar la Ley de Memoria Democrática aragonesa. La intención del gobierno de derecha extrema y ultraderecha capitaneado por Jorge Azcón es cargarse esta norma antes de febrero. Y lo harán sin debate, mediante el procedimiento de lectura única en las Cortes.

Los encargados de informar sobre la derogación de la ley, aprobada el 8 de noviembre de 2018, han sido el portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, y su homólogo de Vox, Santiago Morón. "Es otro hito más" del Gobierno de Azcón, ha dicho Ledesma. "Hoy es un día de igualdad y libertad", ha zanjado el portavoz de la ultraderecha para definir la norma de "liberticida, más propia de un Estado totalitario que de un régimen democrático como el que construimos los españoles en la Transición". Tal cual.

Sobre la polémica generada por la fecha elegida para iniciar los trámites, el 20N, fecha en la que en 1975 murió en su cama el dictador Francisco Franco, un día marcado por el antifascismo y por la memoria contra el olvido, Ledesma y Morón han salido al paso afirmando que "hoy es un día de trabajo como cualquier otro".

Ataque a la memoria: "Un paso más en la ideologización derechista"

La respuesta contra la derogación de la Ley de Memoria aragonesa está siendo muy amplia. Desde las manifestaciones antifascistas celebradas este 20N en Zaragoza y Uesca, hasta las denuncias de las asociaciones memorialistas. "Jorge Azcón abraza los postulados de la extrema derecha con la que gobierna y se pone del lado de los victimarios abandonando a las víctimas", lamentaron desde la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón (PAMA), añadiendo: "Para la derecha ultra y reaccionaria la memoria democrática no existe. Ese gobierno legítimo republicano que fue 'derogado' por un golpe fascista, los tres años de salvaje guerra que siguieron, los 40 años de dictadura franquista, las miles y miles de personas asesinadas, torturadas, esclavizadas, exiliadas, expoliadas o los bebés robados, no forman parte de nuestra historia, no es una parte de nuestro pasado reciente que hay que conocer, explicar y proteger".

En otro comunicado, el sindicato CGT Aragón - La Rioja han denunciado que "lejos de escudarse en Vox, Jorge Azcón ha hecho alarde de una medida que considera propia al llevarla en su programa electoral", y han recordado que "la derogación de las leyes de recuperación de la memoria histórica es una reivindicación tanto del PP como de Vox y ha pasado a ser una realidad en los territorios gobernados por la derecha; y Aragón no podía ser una excepción". En el texto, critican al presidente aragonés por "dar cabida a reconocidos franquistas y revisionistas que no dudan en hacer alardes del franquismo en sus redes sociales". "Hoy Azcón ha dado un paso más en la ideologización derechista de su gabinete al tramitar la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, eligiendo para ello una fecha polémica como es el 20N, fecha en la que se celebra la desaparición de dictador por parte de la izquierda y de las asociaciones memorialistas".

El sindicato también ha recordado las más de 10.000 firmas de historiadores e historiadoras recogidas por los y las docentes del departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y el posicionamiento en contra de partidos, sindicatos y asociaciones de memoria histórica. A pesar de ello, "Jorge Azcón hace tabla rasa". En opinión de CGT, "la polémica medida esconde tras de sí el negacionismo de las barbaridades cometidas en la dictadura y busca un revisionismo político e histórico dejando de lado a las víctimas del franquismo y a la propia memoria democrática". "Es una muy, aunque esperada, mala noticia", concluyen animando a "trabajar en las aulas la memoria histórica denunciando las atrocidades del franquismo, amparados por la LOMLOE, y en la recuperación de la memoria libertaria de los y las aragonesas".

Sanz (IU): "La Memoria Democrática no tiene intención de revancha. Al contrario, mira hacia el futuro incorporando los ideales de libertad y democracia"

Nada más conocer la noticia también mostraron su rechazo frontal cuatro de los cinco partidos de la oposición, los cuatro que en 2018 votaron a favor de la ley: IU, CHA, Podemos y PSOE. En un contundente comunicado, recogido por AraInfo este lunes, el coordinador de Izquierda Unida en Aragón, Álvaro Sanz, ha advertido del "carácter franquista" del Gobierno de Azcón" que "homenajea al dictador" iniciando la derogación de la Ley de Memoria el 20N. Sanz ha exigido a Jorge Azcón que cese en sus actitudes "reaccionarias, ultras y franquistas". "La Memoria Democrática es la única vía posible para que, todos y todas, tengamos las garantías de la no repetición tan necesarias para construir un futuro democrático y en paz. No tiene intención de revancha. Al contrario, mira hacia el futuro apostando por incorporar los ideales de libertad y democracia en la actividad pública, política, educativa y social", añadía Sanz en un artículo de opinión publicado en AraInfo. Desde Teruel, Ganar - IU ha denunciado "el insulto a la democracia" que "supone que el gobierno PP-Vox derogue la Ley de Memoria Democrática de Aragón".

Soro (CHA): "El PP ha demostrado hoy que es lo mismo que Vox, quieren imponernos el relato oficial del franquismo"

Desde Chunta Aragonesista, su portavoz José Luis Soro, compareció este lunes antes los medios en la Aljafería para mostrar su "indignación" y el rechazo a la iniciativa presentada por PP y Vox. "Hay que ser muy facha para anunciar la derogación de la Ley de Memoria Democrática justo el día en el que murió el dictador Franco. Tenían otros 364 días para hacerlo. Pero han elegido este día, el día más franquista del año, porque son franquistas. No hay otra explicación. Esto no es casual", apuntó Soro para añadir: "El PP ha demostrado hoy que es lo mismo que Vox. Ya vale de decir que Vox le obliga al PP a tragarse determinadas cosas. No. Son lo mismo, tan franquista es el PP como Vox". En opinión de CHA, derogan la Ley "porque están en un bando: en el de los que ganaron la guerra". "Durante los tres años que duró la Guerra Civil hubo víctimas en los dos bandos. Y la Ley reconoce a todas ellas. Pero durante los 40 años de la Dictadura franquista, esa que hoy demuestran que tanto añoran, solo hubo víctimas en un lado: unos fueron los verdugos y otros las víctimas. Y eso es lo que quieren borrar. Quieren arrebatarnos el derecho a conocer nuestro pasado, quieren imponernos el relato oficial del franquismo", zanjó Soro.

Corrales (Podemos): "Que se anuncie hoy, precisamente 20 de noviembre, es toda una declaración de intenciones y expresión de oda al franquismo y a la Falange"

Por su parte, Podemos registró este lunes una batería de iniciativas en las Cortes solicitando "la reflexión" para "tratar de evitar" la derogación de la Ley de Memoria y exigir "la justificación necesaria de tamaño atentado contra los valores democráticos que supone esta derogación legislativa". "Que se anuncie hoy, precisamente 20 de noviembre, es toda una declaración de intenciones y expresión de oda al franquismo y a la Falange", ha denunciado el diputado Andoni Corrales. "Este recorte ideológico, sumado a los recortes económicos del proyecto de presupuestos del gobierno de Azcón, forma parte de la cruzada de las derechas contra todo aquello que detestan por puro sectarismo", remarca el diputado.

Aragón - Teruel Existe: "Lo único que hace el equipo de Gobierno PP-Vox es usar como arma arrojadiza una ley que es necesaria para avanzar como sociedad"

Tarde y más tibia ha sido la respuesta de Aragón - Teruel Existe, el quinto partido de la oposición. En una nota de prensa hecha público este lunes, sostienen que la Ley de Memoria Democrática de Aragón que se va a derogar "nació con la voluntad de ser inclusiva, de reconocer a todos y cerrar las heridas de nuestro pasado", y consideran que es una ley que "busca el consenso y el reconocimiento de las víctimas y no enfrenta bandos como nos hacen creer". "Es una ley que se enmarca en el conjunto de principios redactados por la Organización de las Naciones Unidas para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante el derecho a conocer la verdad", afirman en la nota, recordando que "es un hecho probado, no es una opinión, que la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 39 de 12 de diciembre de 1946 condenó al Estado franquista por fascista, y en ese momento hacía más de siete años que había finalizado la Guerra Civil. Y es otro hecho que los profesores de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza han pedido que se mantenga en vigor la Ley de Memoria Democrática de Aragón, 'aprobada por una amplia mayoría en las Cortes, y considerada un texto legal moderado y razonable que busca cerrar las heridas del pasado no mediante su negación u olvido". Con esta derogación, concluye Aragón - Teruel Existe "lo único que hace el equipo de Gobierno PP-Vox es usar como arma arrojadiza una ley que es necesaria para avanzar como sociedad".