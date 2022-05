Polonia mantendrá en prisión provisional tres meses más al periodista Pablo González

Cartel de la campaña por la libertad de Pablo González. Fuente: @FreePabloGonz

El tribunal polaco de Przemsyl ha decidido prorrogar durante tres meses la prisión provisional del periodista vasco Pablo González, como pedía la fiscalía. El abogado polaco de Pablo González ha anunciado la presentación de un recurso contra la decisión del tribunal en un plazo de siete días.

"La decisión de la corte de hoy no es definitiva pero es ejecutable, lo que significa que el señor González permanece detenido", ha informado el abogado polaco, que también ha señalado que, de cara a esta audiencia, no ha podido ver nueva documentación del caso porque la fiscalía no le ha permitido acceder a esos informes, según informa Público.

La noticia ha sido recibida como un "mazazo" por los familiares y personas allegadas de Pablo González. Desde la cuenta de Twitter #FreePabloGonzález han denunciado que "la Justicia polaca mantiene a Pablo González tres meses más en prisión provisional. Sin pruebas ni explicaciones. Tres meses más. En la UE. Y el Gobierno español sigue callado". "No tenemos palabras para expresar nuestro malestar", añaden.

La semana pasada, la Fiscalía polaca presentó un recurso para prorrogar la prisión incondicional de Pablo González, que finalizaba el 28 de mayo, al menos, durante tres meses más. Dicho y hecho.

Pablo González, colaborador habitual de medios como Naiz, Público o La Sexta, fue detenido en Polonia el pasado 28 de febrero cuando cubría como freelance la crisis de personas refugiadas. Desde entonces, se encuentra incomunicado.

#FreePabloGonzález, cuenta gestionada por familiares y amigos del reportero vasco y que desde entonces viene denunciando el caso, lanzó hace unos días una campaña de recogida de firmas con la que exigen que se respeten los derechos básicos del periodista. Hasta ahora son más de 37.000 las personas que se han sumado a la petición.