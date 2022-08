Subportada Nagasaki, la hermana segundona en el holocausto Casi todo el mundo recuerda Hiroshima, el horror nuclear del uranio, el “Enola Gay”, la bomba bautizada como “Little Boy”, y el descorche de champán del piloto, un coronel llamado Paul Tibbets que nunca se arrepintió de ser mensajero de la hecatombe. Al contrario, brindó e, incluso, en 1.976, recreó en Texas ante 40.000 americanos, la mayoría ancestros de Trump, el bombardeo a Hiroshima, feliz y contento. CARLOS TUNDIDOR DIAUS 9 agosto, 2022, 09:03 A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

"Bockscar" upon delivery to Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, in 1961. The nose art was added sometime after the raid against Nagasaki. (U.S. Air Force photo)