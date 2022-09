El independentismo catalán vuelve a salir a las calles con el punto de mira en las elecciones

Como cada 11 de septiembre, la manifestación por la Diada Nacional de Catalunya ha comenzado a las 17.14, hora simbólica que evoca el año 1714. Este año la movilización se ha centralizado en la ciudad de Barcelona, desde la avenida del Paral·lel fins hasta Marquès de l’Argentera, delante de la Estación de Francia. Según la ANC han asistido 700.000 personas a la manifestación. Según la Guardia Urbana, 150.000.

Este acto, organizado por la ANC y con el apoyo de Òmnium Cultural y del AMI, ha sido el acto más importante de este día. Este año, a diferencia de los anteriores, no han acudido ni president de la Generalitat Pere Aragonès ni ninguno de los consejeros y consejeras de ERC.

Según ERC la Assemblea Nacional de Catalunya ha articulado la movilización de forma “excluyente”. El argumento de Aragonés y de Oriol Junqueras para no ir es que ha formulado la manifestación contra el Govern y los partidos y no contra el Estado español.

Durante la rueda de prensa, la Assemblea insistió en que la movilización sería una herramienta de presión a los partidos: “Hemos tocado fondo. Si la independencia no la hacen los partidos, la haremos nosotros”, dijo Esther Güell, miembro del secretariado de la ANC, en referencia a la sociedad civil.

Además, esta celebración se produce pocos días después de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminase que el Estado español “violó los derechos políticos de exmiembros del Gobierno y el Parlamento de Catalunya".

Al finalizar la manifestación, durante su discurso, la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha hablado abiertamente de la creación de una lista cívica en las próximas elecciones al Parlament.

"La mayoría del Parlament, un 52%, es independentista. O hacéis la independencia, o convocad elecciones", ha reclamado la presidenta: "No más elecciones con proclamas y sin proyectos de independencia. Pedimos a los gobernantes sinceridad, garantía y decisión para hacer la independencia. Y, si no lo hacen ellos, estamos determinados a hacerlo nosotros".

⬛️⬜️🔴 @DolorsFeliu 🗣 Intenten que no ens manifestem, que siguem pocs i que no parlem del que ens importa. Que no se senti i que no es vegi que som tants. Que ho mantinguem amagat en un racó de la nostra ment o del nostre cor. No ens faran callar! Volem la independència! pic.twitter.com/qoAl87dS1v

— Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) September 11, 2022