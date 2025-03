Una multitud se manifiesta en la capital aragonesa al grito de "Zaragoza no se vende"

La cabecera de la manifestación en la calle Alfonso. | Foto: Pablo Híjar, AraInfo

Aunque el día ha sido desapacible, con algo de viento y un chispeo de agua constante, esto no ha frenado una participación masiva en esta convocatoria frente al modelo de ciudad del gobierno municipal dirigido por Natalia Chueca, alcaldesa del Partido Popular que cuenta con el apoyo de Vox. Precisamente el final a la manifestación, cuando se procedía a la lectura del manifiesto, ha sido el momento de mayor precipitación aunque un mar de paraguas y la voluntad de manifestarse han sostenido la multitudinaria llegada a la Plaza del Pilar.

Más de 60 asociaciones, entidades y organizaciones de todo tipo componen la coordinadora ‘Zaragoza no se vende’ o han apoyado su manifiesto. Prueba de esta participación plural han sido las distintas columnas organizadas previamente y que han confluido en la marcha, entre ellas las de la Madalena, Rebolería, Picarral, Actur, San José, Torrero o la sectorial convocada por Acción Socioeducativa que cohesiona la lucha en defensa de las Zonas Jóvenes de Zaragoza. Todos han acudido con sus reivindicaciones y preocupaciones: desde los Pinares de Venecia, a la lucha contra la depuradora de Tereos, pasando por la defensa del Skatepark de Vía Hispanidad o la reclamación de una residencia pública de mayores para el Actur.

La marcha, encabezada por una pancarta con el lema "Zaragoza no se vende, otra ciudad es posible", ha transcurrido en un ambiente muy reivindicativo con constantes consignas. Las dos más coreadas hacían mención directa a la alcaldesa de la capital aragonesa. "Hola primavera, adiós Natalia Chueca" y "no es una alcaldesa, es una condesa" han sido dos de las más celebradas por la multitud, aunque han sido muchas más como "Zaragoza no se vende, se defiende", "más vivienda social, menos lujo artificial", "alcaldesa, escucha, Zaragoza está en la lucha", "la Romareda nos deja sin moneda" o "menos lucimiento y más equipamientos". La alcaldesa ha tenido que compartir protagonismo con el consejero de urbanismo, Víctor Serrano, y el director general de proyectos estratégicos y proyección exterior, José María Ruiz de Temiño. Ambos han estado muy presentes en diversos carteles que portaban los y las manifestantes.

Un modelo de ciudad de "colorinchis y lucecitas"

Durante la marcha se ha respirado un clima de fraternidad entre las distintas luchas y reivindicaciones que se dan en la ciudad frente a la política de pelotazos, privatizaciones y espectáculos vacuos que despliega el Ayuntamiento de Zaragoza. Josan Pérez, uno de los portavoces de la coordinadora, lo ha expresado con unas elocuentes declaraciones tildando la oferta política de Chueca como "una nueva versión del pan y circo, pero sin pan" y su modelo de ciudad como de "colorinchis y lucecitas".

Por primera vez desde la llegada de la derecha al gobierno municipal en 2019, primero bajo el mandato de Azcón y ahora con Chueca, se ha respirado con la sensación de que la Zaragoza rebelde, abierta y popular está de vuelta a las calles. Más allá de recuentos, la sensación reinante era que la movilización había desbordado las previsiones y eso en un día desagradable en el que la meteorología no acompañaba. En este sentido, Ángela Ezquerro, también portavoz del movimiento ‘Zaragoza no se vende’, ha declarado que "el primer paso es esta manifestación, lo importante es que nos hemos juntado y que vamos a seguir mientras las políticas de este Ayuntamiento sigan siendo así".

Un extenso y duro manifiesto

El manifiesto consensuado por los distintos colectivos advertía que Zaragoza tenía "un Ayuntamiento cuya única receta es volver a aplicar las viejas políticas de ladrillo y macro evento que nos condujeron a la crisis de 2008 con las ya sabidas consecuencias: desorbitados beneficios para constructoras y sector financiero a costa de lo público, mientras la población se ve abocada al desempleo, los desahucios y el inasumible encarecimiento del precio de la vivienda".

Para las entidades "estas políticas basadas en ‘el pelotazo’ implican la descapitalización del municipio mediante la venta de suelo público para el fomento del beneficio privado, mientras se desposee a la población de los equipamientos básicos y necesarios para la vida. Por desgracia, en Zaragoza, de sobra conocemos las consecuencias. La Expo 2008 representó un gasto de 1.500 millones de euros de dinero público, dejó una deuda de 600 millones que a día de hoy siguen saliendo de los bolsillos de los zaragozanos y las zaragozanas, suponiendo la congelación de la inversión en los barrios durante años".

"Clara muestra de esta apuesta política es la ‘Operación Romareda’, cuyo sobrecoste ya supera el 100%, pasando de los 80 millones de euros presupuestados a 169 millones, de momento. Se va dando paso y forma a un modelo de ciudad que conlleva este tipo de macro eventos, todos ellos deficitarios, que ocasionan pérdidas millonarias para el anfitrión y acaban pagándose desde lo público", lamentan. "La excusa de ser una de las sedes del mundial 2030 ya se ha cobrado su primera víctima: el vecindario de Vía Hispanidad-Romareda. El ayuntamiento pretende vender por 67 millones los terrenos del Skate park y el campo de fútbol García Traid para que se construya en ellos una torre de 470 viviendas de lujo".

El manifiesto da un extenso repaso por otros muchos de los asuntos que han protagonizado la actualidad municipal y que también han sacado a la calle a distintos colectivos de la ciudad. Entre ellos la ampliación del Parque de Atracciones y su importante afección a los Pinares de Venecia, una cuestión que ha tenido un gran protagonismo en la marcha ciudadana de este domingo. Pero también la ampliación del Parque Pignatelli sin rastro de los equipamientos o las vivienda sociales, el lento desarrollo de los barrios del sur, la depuradora de Tereos en el Picarral, los recortes de los servicios para jóvenes en los barrios y centros educativos, el denominado "bosque de los zaragozanos" o la política cultural de "fuegos de artificio".

"Esto va a seguir"

Lo que parece asegurado en la continuidad de este movimiento ciudadanos iniciado con la marcha de este domingo. "Esto va a seguir, esto sólo acaba de empezar. No nos vamos a quedar sentados, ni callados", advirtió Ezquerro al terminar sus declaraciones a los medios presentes en la marcha. "El equipo de gobierno tiene que parar ya, tiene que escuchar a la ciudadanía y si no la escucha nos tendrá en las calles", se sumaba Pérez.