Uesca reclama a su ayuntamiento una apuesta “clara y rotunda” por la prevención de las agresiones sexuales

Concentración de este miércoles tras la detención de los presuntos autores de varias violaciones grupales. Foto: Asamblea 8M Huesca.

La Asamblea 8M y el Colectivo de Mujeres Feministas de Huesca han pedido al Ayuntamiento de la ciudad que apueste claramente por políticas públicas de igualdad y que vele por la coordinación permanente y efectiva de todas las entidades encargadas de la atención y prevención de las agresiones sexuales en nuestra ciudad.

Lo han hecho durante la concentración celebrada este miércoles en la plaza de Zaragoza, en la que han manifestado su condena y repulsa ante las violaciones producidas, conocidas por los medios de comunicación, a raíz de la detención de nueve varones jóvenes, e ingreso posterior en prisión de tres de ellos, por su presunta implicación en los hechos. Así mismo han manifestado su apoyo y solidaridad con las víctimas.

Durante la concentración, representantes de ambos colectivos feministas han señalado su preocupación por el, “hasta ahora, caso más grave conocido de agresiones sexuales en nuestra ciudad”. “Nos preocupa que siga habiendo casos de violencia sexual, y más que se produzcan violaciones en grupo, las cuales además han sido prolongadas en el tiempo. Pero nos preocupa también muchísimo qué atención y cuidado están recibiendo las supervivientes y esperamos que el proceso judicial se desarrolle de manera rigurosa, cuidadosa y aplicando máxima protección de la intimidad de las mujeres y que no produzcan revictimizaciones por parte de las distintas instancias del procedimiento”, afirman desde los colectivos.

Recuerdan, en ese sentido, el Informe que en su día elaboró Amnistía Internacional señalando todos los obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de agresiones sexuales en el Estado español, cuyas propuestas han quedado recogidas en la nueva Ley de Libertad Sexual.

En el manifiesto han pedido al Ayuntamiento que se trabaje en un acuerdo político de consenso y efectivo en la lucha contra las violencias machistas. “Los minutos de silencio y las declaraciones que se producen después de una agresión de estas características son insuficientes” si no van acompañadas de un análisis de las causas que las propician y de una revisión de los planes de prevención, detección y acompañamiento y dichos planes son imposibles de llevarse a cabo si no tienen dotación económica y recursos permanentes y suficientes.

Han incidido en la responsabilidad que como institución pública tiene en el avance real hacia una sociedad libre de violencias machistas. “La violencia sexual, como el resto de violencias machistas, se combaten implicando a toda la sociedad: agentes sociales y económicos, madres, padres, docentes, sanitarios, agentes de policía, la justicia, medios de comunicación, y es el gobierno municipal quien debe liderar una estrategia que nos implique a todas y a todos”.

“Hay que abordar de manera integral la prevención de violencias sexuales, y de otras violencias machistas. Esto no puede volver a suceder. No podemos llegar tarde. Es fundamental que se empiece a trabajar de verdad para que tengamos la información y las herramientas necesarias para enseñar a no reproducir actitudes violentas, educación sexual para que no se produzcan agresiones sexuales o cualquier otro tipo de violencia machista. Pero necesitamos también educación y formación para saber cómo debemos actuar ante una agresión sexual”, apuntan desde el movimiento feminista de Uesca.

Desde los colectivos se ha señalado el momento “de enorme crispación política” que se vive en la actualidad y cómo “el discurso negacionista, propio hasta ahora de la ultraderecha, está normalizando actitudes xenófobas, racistas y machistas en la sociedad española, negando la existencia de la violencia de género; y se expande entre las formaciones políticas de derechas a las que se les suponía del lado de las mujeres que sufren violencias machistas”.

Ambos colectivos han manifestado su perplejidad con las informaciones filtradas por la Fiscalía a los medios de comunicación y le han exigido que se ciñan a su trabajo y deber procedimental. También han apelado a los medios de comunicación y a quienes se dedican al periodismo, recordándoles “la responsabilidad que tienen en la protección de las víctimas, haciendo un tratamiento de la información riguroso que evite revelar datos que podrían ahondar en la revictimización y estigmatización de las supervivientes”.

También es su deber analizar el fenómeno del negacionismo de la ultraderecha desde parámetros con responsabilidad y objetividad, “ofreciendo información precisa y veraz que sirva para informar y no para generar miedo e inseguridad. Es vuestra obligación no dar voz a quienes niegan la violencia machista, a quienes niegan la violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo”.

Este escenario, han manifestado “ahora mismo no se da, es complejo y de gran incertidumbre, y somos las mujeres quienes más vamos a sufrir esta falta de consenso pero, queremos trasladar a la ciudadanía que juntas vamos a seguir trabajando para recuperar nuestras vidas y derechos”.