Teruel Existe presenta una Proposición de Ley en las Cortes para crear una empresa pública de Transporte Sanitario Urgente

Manolo Gimeno | Foto: Teruel Existe.

El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha presentado a la Mesa de las Cortes de Aragón una Proposición de Ley que plantea la ordenación del servicio del Transporte Sanitario Urgente (TSU) como una prestación básica del sistema sanitario aragonés, para que se gestione a través de la creación de una empresa pública. Su tramitación deberá desarrollarse mediante la fórmula de Iniciativa legislativa popular, de tal forma que si la Mesa la aprueba, se iniciará una recogida de firmas en todo Aragón.

El portavoz del Movimiento ciudadano, Manolo Gimeno, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha explicado la iniciativa, aportando explicaciones y argumentos fundamentados en su amplia experiencia profesional en el sector, así como en las múltiples reuniones mantenidas con los colectivos implicados.

Plantean la internalización de este servicio con el objetivo de blindar la disposición de un servicio de transporte sanitario urgente las 24 horas, todos los días del año, en todo el territorio de Aragón (tanto de las ambulancias de Soporte Vital Básico, como en las de Soporte Vital Avanzado), con un tiempo de respuesta de 15 minutos en área urbana y 30 minutos en el medio rural, y la dotación garantizada del servicio médico en las UVIs.

Su propuesta supone la integración del personal de transporte sanitario urgente en la empresa pública, con formación continuada reglada y obligatoria tanto para técnicos como para sanitarios, y también para los profesionales de la Atención Primaria, “quien primero atiende estas urgencias”.

Piden la dotación de los medios materiales necesarios para atender la urgencia y emergencia en todos los Centros de Salud, “sobre todo en los consultorios locales y a los propios sanitarios, dado que los médicos y enfermeros rurales utilizan su vehículo particular en estas actuaciones y deberían llevar los medios que permitan hacer, al menos, la estabilización, oxigenoterapia y desfibrilación”.

El sistema se activa a través de los teléfonos de atención ya existentes, el 061 y el 112, para lo que es preciso que todo el territorio tenga garantizada la cobertura de telefonía e internet, como mínimo 4G. Además, insisten en la habilitación de helisuperficies para la utilización de helicópteros de emergencias con vuelo nocturno.

Piden considerar la centralidad de hospitales, conectividad y carreteras en Aragón

Teruel Existe valora que la gran superficie de Aragón, 47.720 Km2, y el desequilibrio territorial que supone la elevada concentración de la población en una gran ciudad, así como la disposición de la red hospitalaria, con una importante concentración de los hospitales y centros de atención sanitaria, condiciona la prestación del servicio sanitario de manera determinante.

Manolo Gimeno ha explicado que la distribución de la red hospitalaria implica que una ambulancia puede tener un desplazamiento con un periodo de tiempo muy prolongado (hasta 2 horas) desde la recogida del paciente hasta su transferencia en el centro hospitalario, y del mismo modo, un periodo de retorno a su base original muy dilatado, privando de la disponibilidad de su servicio durante este tiempo a su base.

A todo esto, tal y como exponen en su argumentación, se suma la orografía y el mal estado de buena parte de las carreteras en el ámbito rural, lo que limita la velocidad, incrementando considerablemente el tiempo de desplazamiento.

Desde el Movimiento ciudadano también hacen referencia al estudio de conectividad en carretera que llevaron a cabo junto al Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Aragón, por el que comprobaron cómo la conectividad de telefonía móvil e internet sufre grandes deficiencias, “con un 30% de vías de transporte sin cobertura e incluso en algunas comarcas turolenses, como en el transcurso de la carretera A-1702, la conocida Silent Rute, o un tramo de la autovía Mudéjar en el Jiloca donde no hay capacidad siquiera para efectuar una llamada de voz”.

Teruel Existe defiende que todas estas circunstancias deben ser consideradas para optimizar la disponibilidad de este importante servicio en la cadena asistencial, “garantizando su asistencia a toda la población en todo momento”.

El Movimiento ciudadano transmite que en Aragón y en el Estado español el transporte sanitario terrestre urgente, ha funcionado en régimen concesional mediante adjudicación en concurso público a empresas privadas, “un sistema que está ofreciendo una paulatina disminución en la calidad del servicio y numerosas incidencias y conflictos de las empresas, laborales y con las administraciones”.

Denuncian que no se atiende “con rigor” a un proceso de control de calidad y mejora continua, ni tampoco a la formación del personal. Añaden que “su conexión con la red de centros de salud es muy mejorable, no garantiza la cobertura del territorio las 24 horas al día, los 365 días del año, no aplica metodologías innovadoras en la gestión logística, ni tampoco incorpora los criterios de movilidad sostenible”. Gimeno ha señalado que ya hay territorios que han internalizado el servicio, como Balears y La Rioja, y otras han iniciado procesos en esa dirección, como Nafarroa, Cantabria, Catalunya y Euskadi.