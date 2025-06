Manifestación este viernes en Zaragoza: ‘Aragón contra el genocidio. Palestina libre’

Un momento de la rueda de prensa de este miércoles en Casa Palestina

Zaragoza acogerá este viernes, 20 de junio, una "gran manifestación unitaria" bajo el lema ‘Aragón contra el genocidio. Palestina libre’. La marcha recorrerá el centro de la ciudad para denunciar el genocidio del pueblo palestino y exigir el fin del silencio institucional. La movilización partirá a las 18:30 desde la Glorieta Sasera y finalizará en la Plaza del Pilar.

La convocatoria, impulsada por la Casa Palestina de Aragón, cuenta con el apoyo de más de 25 organizaciones políticas, sindicales y sociales. Durante la marcha "se instalará un punto de homenaje a las víctimas, especialmente a los más de 15.000 niños y niñas asesinados, y se invita a la ciudadanía a llevar flores, juguetes o peluches como muestra simbólica", explica la organización.

“Aragón sigue siendo un ejemplo de solidaridad, de apoyo y de defensa de los derechos humanos. Como comunidad palestina en Aragón, mostramos nuestro más profundo agradecimiento a todas las organizaciones políticas, sindicales y de la sociedad civil que nos apoyan”, ha expresado Ibrahim Abiat, presidente de la Casa Palestina, acompañado por Mutassem Subuh, miembro de la Junta Directiva.

Abiat ha criticado la falta de apoyo de los partidos políticos que ocupan responsabilidades en la administración aragonesa y no han acudido a esta cita. “Nuestro reclamo va dirigido a unas instituciones que siguen guardando silencio ante las atrocidades que, desde hace 620 días presenciamos en directo (en referencia al bombardeo a la población civil de Gaza). No son solo crímenes contra el pueblo palestino, sino contra toda la humanidad, contra los principios y la ética que nos definen como seres humanos. Cuando nos movilizamos, lo hacemos más allá de nuestra identidad palestina: nos mueve la conciencia, nos mueve la ética, porque no podemos quedarnos callados ante semejantes imágenes de terror y barbarie. Nos movemos por principios, no podemos quedarnos callados ante semejantes imágenes de terror y atrocidades”, ha añadido.

Anabel Sánchez, en nombre de la campaña Yo Soy Palestina, ha destacado la importancia del acto: “En esta ocasión, la convocatoria cuenta con una amplia representación de organizaciones progresistas. A pesar del silencio cómplice de los máximos representantes de las instituciones aragonesas, Aragón dice basta al genocidio sobre Palestina”. Además, ha anunciado que la manifestación contará con la presencia del embajador de Palestina, que “representará la dignidad y la resiliencia de su pueblo”.

Entre las entidades que se han sumado a esta manifestación, según la nota de prensa remitida a AraInfo, se encuentran partidos políticos como PSOE, IU, Podemos, Zaragoza en Común, CHA, Sumar, PCE o PCTE. Sindicatos como CCOO, UGT, OSTA, CUT o ISTA. Y organizaciones vecinales, feministas, ecologistas, de solidaridad, de defensa de la sanidad pública o colectivos cristianos y laicos.

La organización ha pedido también la colaboración ciudadana para "tareas logísticas", como difusión o el servicio de orden, y ha animado a las personas asistentes a vestir de blanco o negro, colores de la kufiya, como gesto simbólico de unidad y paz; así como a llevar peluches o flores, para "rendir homenaje a los miles de niños asesinados".

Más información del genocidio en Palestina en este especial.