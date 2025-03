Litera Meat: finaliza una huelga sin acuerdos, continúa la determinación de la plantilla ante el éxito del paro

Huelga en Litera Meat | Foto: CNT Uesca

La huelga en el macromatadero de Litera Meat en Binéfar ha terminado. Han sido cuatro intensas jornadas de paro en el mayor matadero de Europa que han conseguido traspasar las fronteras de Aragón, en un ejemplo de rasmia y dignidad de la clase obrera para denunciar el "incumplimiento sistemático de los derechos laborales" de las y los trabajadores.

"La huelga ha conseguido romper el miedo imperante en Litera Meat, exponiendo ante gran parte de la opinión pública la explotación laboral existente tras sus muros y aumentando los ánimos, la organización y la determinación de la sección sindical de CNT y gran parte de la plantilla para seguir luchando frente a una empresa que no atiende y se niega a negociar y proponer cualquier tipo de acuerdo ante las reivindicaciones más básicas", afirma el sindicato convocante en una nota de prensa.

"Tras años intentando entablar un diálogo con la empresa en torno a las cuestiones de dignidad laboral más básicas imaginables, decenas —casi cientos— de recursos y reclamaciones, conciliaciones laborales y, en los últimos meses, dos demandas —una de ellas por vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical y otra por incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales—, la sección sindical de CNT se decidió a convocar una huelga", recuerda el sindicato.

"Contrariamente a lo afirmado por la empresa en su intento por emponzoñar a la opinión pública, la sección sindical de CNT en Litera Meat existe desde hace más de cuatro años. Es la sección sindical de mayor implantación en la empresa y su legalidad y legitimidad son innegables. Cualquiera que tenga unas mínimas nociones de Derecho Laboral sabe que no estar en el comité de empresa —la CNT no se presenta a las elecciones sindicales por voluntad propia— no es un impedimento para poder hacer sindicalismo. Muy al contrario, los únicos impedimentos en este caso han sido la omisión permanente de las incesantes demandas promovidas por la sección sindical y la persecución de sus miembros. El entendimiento total de la empresa con el comité en el que siempre se refugia Litera Meat no ha revertido en una realidad laboral vivible y digna, motivo principal de la huelga y de la consolidación de la sección sindical de CNT como la única herramienta válida para la defensa de los derechos de la plantilla. Que en 2024 se deba acudir a un paro de cuatro días para que se permita ir al servicio cuando se necesita da buena cuenta de ello", añaden en la nota.

Según la sección sindical de CNT, las cotas de seguimiento de la huelga han sido "elevadísimas" todos los días, entre el 50 y el 85%, y eso "pese a la constante obstrucción, por parte de la empresa, de la actuación del comité de huelga que desde el inicio tuvo muy fundadas sospechas de que se estaban dando prácticas de esquirolaje". "Estas cuestiones se pusieron en conocimiento tanto de la Inspección de Trabajo como de la Guardia Civil de Binéfar, que acompañó durante dos días y medio a sus miembros hasta los tornos de la entrada y fue testigo de todas estas negativas hasta que, el miércoles, la Inspección de Trabajo requirió a la empresa para que dejase entrar al comité de huelga, entrada que no se produjo hasta el jueves a media mañana", denuncian en la nota.

"Lo verificado por el comité de huelga al acceder al matadero fue, también, trasladado a la Inspección de Trabajo, que el viernes visitó por segunda vez las instalaciones junto con dicho comité para poder constatar, por sus propios medios, tanto el elevado seguimiento de la huelga —frente a la versión aportada por la empresa acerca de la total normalidad, líneas enteras estaban vacías y aproximadamente un 50% de los puestos de trabajo estaban desiertos, según el comité de huelga— como a lo que al criterio del comité de huelga son claros y numerosos indicios de esquirolaje", critican desde la sección sindical de CNT.

El último piquete informativo "ha sido masivo y emocionante" y "sin la tensión existente en anteriores días", asegura CNT. "Un número significativo de la plantilla se ha quedado en casa, mientras que los y las huelguistas han recibido autobuses medio vacíos en un clima de compañerismo y lucha obrera que, tras un merecido receso de fin de semana, deben continuar y continuarán hasta que las reivindicaciones que abrieron esta huelga se consigan", detallan en la nota.

La sección sindical de CNT también denuncia la "intoxicación llevada a cabo por Litera Meat estos días". "Pese a ello, la realidad se ha impuesto", remarcan. "Lo vivido por el comité de huelga y todos los y las huelguistas estos días está documentado y ha servido para demostrar que el sindicalismo de implantación y de acción directa ha sido la única fórmula capaz de unir a la plantilla, animarla a defender sus derechos y actuar frente a la realidad laboral de la empresa y el colaboracionismo entre el comité de empresa y la directiva", aseveran en la nota.

La sección sindical de CNT en Litera Meat, que se ha visto muy fortalecida estos días de huelga, anuncia que "seguirá siempre abierta a negociar" pero "determinada a luchar por la consecución de las mejoras planteadas en este paro". Un paro que, aseguran, es "la antesala de otras muchas luchas que quedan por venir, ahora que el apoyo mutuo es el clima reinante entre muchos trabajadores y trabajadoras de Litera Meat, quienes han ganado en organización y determinación frente a una empresa totalmente hostil".