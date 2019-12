La Marcha por el Clima reúne a más de medio millón de personas durante la celebración de la COP25

Durante la tarde de este pasado viernes, Madrid se ha visto colapsada por cientos de miles de personas llegadas de diferentes partes del mundo. Una masiva manifestación que ha dejado bien a las claras que la sociedad civil ha despertado, que la emergencia climática y ecológica ya no se puede negar, y que es tiempo de actuar para afrontar la crisis medioambiental y sus consecuencias.

Foto: @ecologistas

Más de 500.000 personas –según Ecologistas en Acción- recorrieron este pasado viernes las calles de Madrid en la Marcha por el Clima, convocada por las plataformas Fridays for Future, Alianza por el Clima, Alianza por la Emergencia Climática y 2020 Rebelión por el Clima, Cumbre de los Pueblos, Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) y Minga Indígena.

Durante la tarde, Madrid se ha visto colapsada por cientos de miles de personas llegadas de diferentes partes del mundo que han coreado lemas como “El planeta no se vende, el planeta se defiende”; “Change the system, not the climate”; “Los océanos se alzan, nosotrxs también”; o “El buen vivir no es consumir”.

La movilización ha contado con la presencia de indígenas, jóvenes, mujeres, familias y organizaciones ecofeministas y ecologistas, quienes abrían el paso de esta multitudinaria manifestación tras la pancarta con el lema “Desde Santiago a Madrid, el mundo despertó”.

Para Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, «Madrid se ha convertido en el grito de todas las luchas climáticas del mundo. En la manifestación, 500.000 personas de todos los países han reclamado a los Gobiernos que participan en la COP25 más ambición en la lucha contra el cambio climático. Necesitamos Gobiernos que se comprometan a acciones concretas para evitar que el calentamiento global supere el punto de no retorno».

Por su parte, Ricardo Bosshard, secretario general de WWF Chile, ha expresado su agradecimiento a «todas las personas que hoy se manifiestan por el planeta, para lanzar el imprescindible mensaje de que tenemos que actuar ya, de manera que los negociadores adopten las decisiones que la ciencia nos dice que necesita el planeta y toda la Humanidad».

En definitiva, una masiva manifestación que ha dejado bien a las claras que la sociedad civil ha despertado, que la emergencia climática y ecológica ya no se puede negar, y que es tiempo de actuar para afrontar la crisis medioambiental y sus consecuencias.

Una movilización que pone el broche de oro a un año de protestas masivas y que marca el inicio de la Cumbre Social por el Clima, la conocida como la Cumbre de los Pueblos, que reunirá a cientos de colectivos de los Sures y Nortes globales desde este sábado y hasta el próximo viernes en la Universidad Complutense de Madrid y en el Espacio de Convergencia de Hortaleza 88.