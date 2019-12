Ken Loach celebra en Mirambel el 25 aniversario de “Tierra y libertad”

El cineasta regresa un cuarto de siglo después al municipio del Mayestrato en el que llevó a cabo la grabación de una de sus películas más reconocidas en la que plasmó su visión de la guerra tras el levantamiento fascista y el proceso revolucionario de las colectividades libertarias aragonesas, el Consello d'Aragón. En su visita ha estado acompañado por la actriz que protagonizó el film, Rosana Pastor, y de Rebeca O’Brien, productora de la cinta. La localidad le ha sorprendido concediéndole su nombre a una calle.

Pastor y Hart durante el rodaje de 'Tierra y Libertad'.

El director de cine inglés ha vuelto este sábado a la localidad del Mayestrato, coincidiendo con el 25 aniversario de la grabación de ‘Tierra y libertad’. Aunque no es la única, esta película retrata de manera extraordinaria el papel crucial que tuvieron las miles de mujeres que combatieron contra el fascismo en las trincheras. Ken Loach ha estado acompañado por la actriz que protagonizó el film, Rosana Pastor, encarnando el papel de Blanca -miliciana del POUM-, y de Rebeca O’Brien, productora de la cinta, así como por otros actores del reparto. La visita estaba prevista para el pasado mes de abril pero tuvo que aplazarse por motivos de salud de Loach.

La cinta se grabó en la comarca del Mayestrato entre los meses de mayo y junio de 1994. Tras buscar escenarios reales del frente de Aragón en el Alto Aragón y otras zonas, Loach llegó al Mayestrato y quiso filmar en Morella. Pero finalmente se decidió por Mirambel. «Buscábamos una localidad pequeña, sin muchas marcas de modernidad que tuviéramos que disimular para el rodaje. Visualmente, Mirambel era el lugar adecuado. Los espacios, la arquitectura y la construcción de su casco urbano eran perfectos», explicó Loach durante la grabación. También filmó algunas escenas de su película en Teruel, Barcelona y Liverpool, pero el 80% de la acción de ‘Tierra y Libertad’ tiene por escenario Mirambel y sus alrededores.

‘Tierra y Libertad’, con guión de Jim Allen basado libremente en el libro “Homenaje a Cataluña” de George Orwell, se estrenó el 7 de abril de 1995 en Aragón. Fue el undécimo largometraje de Loach y narra las aventuras de un grupo de milicianos del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) en el frente de Aragón. Un relato que a día de hoy permanece como una de las más prestigiosas recreaciones del conflicto que se han llevado al cine. La película fue uno de los mayores éxitos de crítica y público del cineasta. Fue galardonada con el Premio Internacional de la Crítica de la FIPRESCI y el premio del Jurado Ecuménico en Cannes. También recibió el Premio Sant Jordi a la mejor película estatal.

«Al principio la gente se resistía a hablar. Decían: “No removamos el pasado es muy doloroso, no quiero hablar”. Pero cuando empezaron a hablar no podían parar», recuerda Ken Loach. Para utilizar sus recuerdos en la preparación de la película, Loach y su equipo acudió a las y los más jóvenes que trabajaban en el rodaje. «En cuanto empezaron a reunir datos y a pensar en el argumento se apasionaron tanto, como las personas que lucharon de verdad en la guerra contra el fascismo. Y esa actitud resultó muy útil», añade el director que destaca el «compromiso» de todos los actores y actrices que participaron, entre los que encontramos a Ian Hart, Icíar Bollaín, Jordi Dauder, Tom Gilroy, Marc Martínez o Fréderic Pierrot, a los que define como personas sensibles y concienciadas.

Sobre la historia que cuenta en “Tierra y Libertad”, Loach pone en valor «la posibilidad de que la gente se hiciera cargo de su propia vida por primera vez en la historia». Y esta posibilidad se dio en el Estado español, «lo mismo que en Rusia en 1917 y posteriormente en otros países». «Existió la posibilidad de que la gente tomara las riendas de su destino… pero no ocurrió. La razón de que no ocurriera es importante, la posibilidad es importante y la causa del fracaso es importante. Así que intentamos devolver a la gente la confianza de que todo esto es posible, que la vida puede ser rica y agradable, y explicar porqué acabó mal, para aprender de ello. La revolución de 1936 nos hace recuperar la esperanza», añade.

La inolvidable interpretación de Rosana Pastor, que le valió un premio Goya como mejor actriz revelación, nos dejó grabados algunos de los momentos más emocionantes de la cinta de Loach. «Vamos a dejarlos en la tierra. Pero esta tierra ahora nos pertenece compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. ¡El mañana es nuestro compañeros!», proclamaba la miliciana, interpretada por Pastor, durante el entierro de sus camaradas, con “La Internacional” poniendo los acordes revolucionarios como colofón.

También inolvidable la escena de la asamblea de casi 10 minutos en la que se mezclan actrices y actores profesionales y no profesionales, con otra frase que pasó a la historia: «La revolución es como una vaca que va a parir, si no la asistimos enseguida se perderá la vaca y el becerro». Esa escena no tenía guión, reconoce Loach, pero «había una estructura muy clara porque todos los actores sabían cual era su postura».

La cantidad de gente que se agolpaba en Mirambel para saludarlo ha obligado a cambiar la agenda prevista y Loach ha correspondido al cariño de la gente parándose y fotografiándose con las decenas de personas que le esperaban bajo un enorme cartel que apuntaba «Bienvenido Míster Loach», el nombre del libro escrito para conmemorar las dos décadas de esta cinta. «Estoy sobrecogido por la recepción –ha reconocido el director-, no me esperaba esto. Agradezco tanto cariño y espero que, hoy más que nunca, se escuche el mensaje de la película, que se centra en la lucha contra el fascismo».

No era la única sorpresa que le esperaba al productor inglés en este retorno a Mirambel, ya que la localidad le ha reconocido poniendo su nombre a una calle, una noticia que se ha guardado hasta última hora y que ha sido celebrada por los vecinos, vecinas y el elenco de “Tierra y libertad” que lo ha acompañado durante la jornada. Por su parte, la alcaldesa, Mari Carmen Soler, ha revelado la puesta en marcha de una audioguía, en inglés y castellano, con la que las personas visitantes podrán recorrer la ruta que discurre por los lugares donde se filmó esta cinta, y que ayudará a comprender mejor el contexto y la riqueza de la zona.

A este respecto, el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón Felipe Faci ha calificado la jornada como «muy importante», ya que supone otra manera de dinamizar Aragón y de hacerlo a través de la cultura. «Aragón es tierra de grandes directores como Saura, Buñuel, Forqué o Borau, pero también un escenario ideal de rodaje. Gracias a esta visita, volvemos a dar a conocer al mundo estos espacios privilegiados donde se rodó, impulsando su conocimiento y ayudando a vertebrar el territorio, una de las prioridades del Gobierno de Aragón», ha manifestado el consejero.

Durante la visita, Ken Loach ha podido también disfrutar de la exposición que ha inspirado su trabajo y que puede verse en el Convento de las Agustinas de Mirambel, además de mantener un encuentro con las y los que hicieron de milicianos en la película y de ser espectador de excepción del filme, en un pase especial en el polideportivo para celebrar esta efeméride.

En 2015, coincidiendo con el 20º aniversario de su estreno, se publicó el libro “Bienvenido Mister Loach. Historia del rodaje de “Tierra y Libertad… o de como la revolución llegó a Mirambel”, escrito por Mario Ornat, que reconstruye la historia y el rodaje de la película. Y en 2017 se inauguró en la localidad una ruta turístico/cultural que recorre y rememora los lugares de Mirambel en los que Ken Loach filmó su historia. Ahora, con motivo de este 25 aniversario, el Ayuntamiento de Mirambel y el Gobierno de Aragón, han invitado a volver a recorrer las calles del pueblo que el comprometido cineasta revolucionó durante el rodaje.