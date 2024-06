El Gobierno de Aragón, PP-Vox-PAR, e Ibercaja castigan a la FEDME por su apoyo a la Canal Roya

Foto: Asamblea Canal Roya

La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) se posicionó desde el principio en contra de la construcción del telesilla que pretendía unir las estaciones de esquí de Astún y Formigal destrozando a su paso la Canal Roya.

El 17 de enero de este año la FEDME anunciaba la suspensión de los campeonatos estatales de esquí de montaña en la especialidad de esprint y relevo mixto “ante la negativa de Aramón Formigal y Aramón Panticosa a permitir la celebración de dichos campeonatos en estas estaciones de esquí. La explicación que daba la empresa Aramón a dicha negativa era que se debía a motivos empresariales”, explican desde la Asamblea de Canal Roya.

“No se nos escapa que la oportunidad de semejante decisión obedeció a motivos poco claros por parte de la empresa gestora de esos centros invernales. Las estaciones de esquí de Aragón están administradas por grupos empresariales ajenos a los intereses de la montaña que controlan sus consejos de administración y que en cuanto pueden utilizan su poder para ajustar cuentas con quien no piensa como ellos. Tal vez eso no sería tan escandaloso si no fuera porque en el caso de Aramón, se trata de una empresa semipública participada al 50% por Ibercaja y el otro 50% por la DGA”, aseguran desde la Asamblea de Canal Roya.

“Hablamos de ética, de principios, de coherencia algo que, desgraciadamente, falta en algunos sectores con poder de decisión que encajan mal la diversidad de opiniones. Se trata de deporte, de promoción, de jóvenes deportistas y de respeto por el medio natural, palabras que no pesan nada en la balanza en la que el otro de los brazos está colmado de especulación inmobiliaria y codicia por el dinero de todos”, enfatizan desde la Asamblea, y añaden que “sin duda también, hablamos de negocio y empleo, términos que a menudo utiliza Aramón y su entorno en sus argumentos, cuando de lo que se trata es de conseguir dinero público para ampliar estaciones de esquí y construir complejos urbanísticos. Todos estos aspectos no dudan en sacrificarlos cuando hay que ajustar cuentas con sus oponentes”.

La celebración de estos campeonatos “hubiera supuesto para la economía de la Val de Tena y del Valle del Aragón un beneficio nada despreciable y, por otra parte, la negativa de Aramón a celebrar estos campeonatos estatales por parte de la FEDME, se contrapone a la visión de hacer del Pirineo Aragonés y sus estaciones de esquí un ámbito de competiciones internacionales; argumento cansino que también utilizan recurrentemente para justificar sus planes de expansión e inversión”, recalcan. “Desgraciadamente para el Alto Aragón, la FEDME tuvo que buscar otra ubicación para sus competiciones”.

“Frente a estos grupos poderosos que cuentan con el apoyo de algunos grupos políticos, fuimos muchas las que nos opusimos al proyecto que pretendía unir Astún y Formigal por la Canal Roya. Numerosos científicos, meteorólogas, montañeras, empresas de aventuras, educadores y federaciones, la sociedad entera, con la ausencia clamorosa de la Federación Aragonesa de Montañismo, unimos nuestras fuerzas y conseguimos frenar en primera instancia, el despilfarro de unos fondos Next Generation cuyo destino hubiera significado la destrucción de un precioso paisaje y el enriquecimiento de unos pocos.”, recuerdan desde la Asamblea de Canal Roya, “aun así, el nuevo proyecto anunciado por el Gobierno de Aragón denominado ‘Plan Pirineos’, vuelve a blandir la espada de la destrucción sobre estos valles con una serie de proyectos extraordinariamente caros y agresivos con el medio natural”.

La Asamblea Canal Roya se hace eco “de esa inmensa mayoría de la gente que vive en este territorio y que desea un futuro sostenible y respetuoso con su entorno y quiere agradecer, mediante estas líneas, la coherencia y el valor que la FEDME ha venido demostrando oponiéndose a la unión de las estaciones de Astún y Formigal por la Canal Roya y cuyo precio todavía está pagando”, concluyen.