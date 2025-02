El alumnado del CPI Hilarión Gimeno de Zaragoza “¡Ha encontrado un tornillo en la comida!”

Foto: CNT Teruel

Desde la Plataforma aragonesa por unos Comedores Escolares Públicos de Calidad, no sin indignación tiran de somarderia: “Camarero tengo una mosca en mi sopa, es el inicio de un chiste popular muy conocido, pero esto no se trata de ningún chiste ni de un caso aislado desafortunadamente”. “Hace un par de semanas varios colegios de Zaragoza se quedaron sin primer plato tras su retirada a última hora por un sabor metálico. Esta semana nos enteramos que alumnos del CPI Hilarión Gimeno se encuentran un tornillo en su comida. Este tipo de incidentes ocurren en colegios sin cocina (Lineas Frias/Precocinados/Ultraprocesados) gestionado por empresas de catering. En el primer caso era Serunión la empresa adjudicataria y en este caso es Gastronomía Vaska la empresa que está en el ojo del huracán”, recalcan.

Desde el AMPA del colegio han reportado e la Plataforma que: “El pasado viernes varios papás comentan que en la bandeja de un niño aparece un tornillo en las judías. El niño se lo enseña y es informado el equipo directivo. Cuando esto llega a oídos de las familias representantes en consejo escolar, se ponen en contacto con el centro para corroborar lo ocurrido poniendo a AMPA como destinatario”. Entonces “se encienden todas nuestras alarmas cuando recibimos este email. Las familias también informan de que esa misma semana también aparece en el puré un trozo de plástico, que no es la primera vez que se encuentran los alumnos este elemento”.

“El centro verifica que efectivamente así se ha producido y que han procedido a avisar de la incidencia a la empresa (Gastronomía Vaska), al Departamento de Educación y a Sanidad de la DGA, para que se revisen tanto los protocolos como las instalaciones. Consideramos que se debería de actuar de manera contundente ante este suceso que consideramos grave porque ya no solo se trata de las numerosas incidencias que estamos sufriendo en los comedores en los últimos años de falta de calidad y un largo etc, sino que ya pasamos a la propia seguridad de los niños. Esto debería ser sancionado para que no vuelva a ocurrir en ningún colegio, porque hasta ahora no ha pasado nada hasta que pase. Nuestra pregunta es ¿es necesario esperar a que pase?”, se cuestionan desde el AMPA.

“A raíz de esta información, desde el AMPA del CPI Puerta Sancho que gestiona Aramark, también nos informan que los alumnos han encontrado en varias ocasiones trozos de plástico en su comida”, señalan desde la Plataforma aragonesa por unos Comedores Escolares Públicos de Calidad. “Varios alumnos nos han contado a los padres que se han encontrado trozos de plástico duro en la comida” afirma Ismael, padre y miembro del AMPA del colegio.

El pasado 13 de febrero en las Cortes de Aragón “se ha aprobó por unanimidad una PNL para mejorar los controles nutricionales, sin embargo, este tipo de situaciones en las líneas frías seguirá existiendo si nunca tienen consecuencias. ¿Qué es necesario para que se considere una incidencia suficiente para tomar acciones administrativas desde los pliegos? ¿Se ha iniciado algún proceso para valorar posibles sanciones? ¿Hay un registro de las incidencias en este sector?”, se cuestionan tanto la Plataforma como las AMPAs.

Además, desde otros colegios “como el CPI Juan Pablo Bonet que también gestiona Gastronomía Vaska, nos recuerdan que las familias observamos como ante el cambio de licitación inminente, la empresa descuida sustancialmente el servicio e incluso obligaciones básicas como por ejemplo reponer vasos y cubiertos”, asegura Silvia desde el AMPA.

“Los cambios de empresa, en este modelo de licitaciones, genera un momento de tierra sin ley, en los que esta y otras empresas suelen descuidar el servicio”, aseveran desde la Plataforma “Come Pública”, que esta “en conversaciones con el actual Gobierno de Aragón para hacer los preparativos necesarios para que esta sea la ultima licitación en este sistema, y se avance hacia un modelo de Acuerdo Marco”, concluyen.