Comienza la cuarta semana de huelga en parques y jardines de Zaragoza “con la negativa de FCC a negociar”

La empresa FCC sigue sin querer escuchar las reivindicaciones de la plantilla, y se niega en rotundo a valorar ni tan siquiera las propuestas del comité de huelga. “Está semana podría acabar el conflicto que encara su cuarta semana de huelga, si la empresa se aviniera a firma un convenio con los representantes de la plantilla”, afirman desde el Comité de empresa.

Concentración plantilla FCC. Foto: Pablo Ibáñez.

La plantilla de Parques y Jardines de Zaragoza comienza la cuarta semana de Huelga “con el objetivo de que la empresa FCC se siente en la mesa de negociación para firmar un convenio colectivo. El pacto laboral que regula las condiciones laborales caducó hace ya dos años, y los trabajadores y las trabajadoras quieren que se actualicen y se adecuen a los nuevos tiempos de una vez por todas”. Entre las principales reivindicaciones que exige la plantilla para incluirlas en el nuevo convenio colectivo destacan un incremento salarial que garantice el poder adquisitivo de los y las jardineras, la creación de una bolsa de empleo basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad, un plan de formación para mejorar las profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras, y mejorar así la calidad de los parques, y un plan integral de igualdad y conciliación de la vida familiar y laboral.

“Solo queremos trabajar con unas condiciones dignas. Llevamos 2 años con el Pacto Laboral caducado, y con 3 semanas de huelga a las espaldas, y la empresa sigue negándose ni tan si quiera a escuchar las propuestas del comité de huelga”, explican algunos de los trabajadores y trabajadoras de una plantilla que “tiene muy claro que si la empresa FCC se sienta a negociar y firma un nuevo convenio colectivo, acabaría con el conflicto esta misma semana, no se entiende esa postura intransigente y que solo perjudica a los trabajadores de la contrata y los ciudadanos usuarios de los parques”.

Por ello, añaden que “con un Pacto Laboral que caducó en diciembre de 2017, y con mas de 21 días de huelga, no es comprensible que la empresa FCC no entre a valorar las propuestas de la plantilla. La postura intransigente de la multinacional no solo está provocando daño en las 250 familias, si no que también está afectando directamente en la calidad del servicio, por lo que pedimos que el gobierno de la ciudad obligue a la empresa FCC, de una vez por todas, a sentarse a negociar con los representantes de la plantilla, y firmar un convenio colectivo que actualice las condiciones laborales y sirva con punto final a un conflicto que encara ya su cuarta semana de huelga”.

“Recordamos al gobierno que desde 2018, al no prorrogarse el Pliego de Condiciones y regularse las relaciones del Ayuntamiento de Zaragoza y FCC a través del régimen jurídico del reconocimiento de obligaciones, el servicio se ha encarecido en 4 millones de euros. Además se ha incrementado en 5 millones de euros la partida presupuestaria del servicio de parques y jardines para el 2020”, inciden desde el Comité, que anuncia los próximos actos reivindicativos:.

Continúan las movilizaciones

Este lunes, a las 7.30 horas, las y los jardineros se concentrarán en las instalaciones de FCC. A las 10.00 horas, saldrán en manifestación desde la rotonda Los Enlaces, intersección Vía Hispanidad/Av. Madrid.

La movilización más destacada de esta semana es la manifestación convocada el jueves, 13 de febrero, a las 19.30 horas, contra «las políticas antisociales» de la dirección de FCC en Zaragoza. La plantilla de FCC parques y jardines hace un llamamiento a toda la ciudadanía y a todas las organizaciones y colectivos sociales de la ciudad a sumarse a esta marcha.

