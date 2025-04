A pesar del Gobierno PP, el Memorial de Torrero se llenará de flores en recuerdo a las víctimas del franquismo

Las flores en memoria de las víctimas del franquismo volverán este domingo al Memorial de Torrero, en el homenaje anual de ARMHA | Foto: Iker G. Izagirre / AraInfo

El domingo más cercano al 14 de abril, el Cementerio de Torrero en Zaragoza se convierte en el escenario de un emotivo homenaje a las víctimas del franquismo. Un acto organizado por ARMHA cada año que busca "recordar y honrar" a todas aquellas personas que sufrieron la represión del fascismo durante la guerra civil y la posterior dictadura franquista. 3.799 personas fueron asesinadas en la capital aragonesa entre 1936 y 1950, según una nueva investigación del historiador Herminio Lafoz, que amplía los datos conocidos hasta ahora.

El homenaje de este 2025 se llevará a cabo este domingo, 13 de abril, desde las 12:00 horas. El Memorial ubicado en el Cementerio de Torrero será de nuevo el escenario principal. La parte final del acto se realiza en la tapia del cementerio donde se produjeron los fusilamientos, y que fue declarada en 2021 Lugar de Memoria Democrática. Cada año, ARMHA pone el acento en uno de los colectivos que sufrió represión. Este año será el colectivo masón. La música, como en ediciones anteriores, cobrará vida con las voces de María Confussión y del Coro Libertario de Torrero. El objetivo principal es "mantener viva la memoria de las víctimas y exigir justicia y reparación para ellas y sus familias".

El Memorial de Torrero se construyó el 28 de octubre de 2010 tras una iniciativa presentada por ARMHA para "sustituir el viejo de 1980 por otro más digno y más adecuado a la gravedad de los sucesos rememorados", explica a AraInfo Enrique Gómez, presidente de la asociación memorialista. La propuesta fue aprobada en 2009 en el pleno municipal del Ayuntamiento de Zaragoza por unanimidad, con los votos de todos los grupos municipales. Desde el PSOE, CHA e IU hasta el PP y PAR.

"Todo el arco político municipal votó a favor de su construcción: no debía ser de otra manera. La conciencia de Zaragoza honraba así a sus miles de ciudadanos y ciudadanas inocentes masacrados tan injustamente. Nunca más", añade Enrique Gómez para recordar que el golpe de Estado militar fallido de julio de 1936 sumió a Aragón "en un baño de sangre perfectamente planificado". "Quisieron ahogar, para siempre, las aspiraciones democráticas del pueblo y lo harían de la única forma que ellos entendían: con muerte y represión. La cuota de horror para Zaragoza no fue pequeña, como atestiguan las placas que representan a 3.700 zaragozanos y zaragozanas recordados en el Memorial de Torrero".

Desde que se inauguró el Memorial el acto en recuerdo a las víctimas del franquismo ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza. El Consistorio se encargaba de proporcionar las 3.700 flores que cada año las personas que asisten al homenaje colocan en cada una de las placas que recuerdan a las personas, de 13 a 84 años, asesinadas por el fascismo. Sin embargo, el Gobierno municipal del PP zaragozano, al mando de la alcaldesa Natalia Chueca, decidió romper esta colaboración el pasado año. "Ayuntamientos de diferentes signos políticos quisieron siempre apoyar el homenaje anual que embellecía y daba utilidad y lustre a este monumento municipal... Siempre, hasta la llegada de la última corporación", denuncia el presidente de ARMHA.

En esta edición, el Gobierno de Natalia Chueca tampoco se ha prestado a colaborar. Ni flores, ni equipo de sonido, ni las sillas para que puedan sentarse las personas asistentes al homenaje, en su mayoría de avanzada edad. "Aunque el actual consistorio está muy volcado en los eventos florales, parece ser que este no es de su interés", critican desde ARMHA que lanzó hace una semanas un llamamiento a la ciudadanía para que en el acto del domingo "podamos colocar en cada una de las placas del Memorial de Torrero una flor". Según ha informado la entidad memorialista a este Diario Libre, ya han conseguido la colaboración de unos viveros de Zaragoza y "con ayuda de todas vosotras seguro que conseguimos llenar el Memorial de flores". Piden a todas las personas y entidades que quieran colaborar que aporten "lo que podáis" o "traigáis vuestras propias flores de casa".

La negativa del actual Gobierno municipal del PP a colaborar con los actos de memoria tampoco pilla de sorpresa a ARMHA. Su presidente subraya que "la derecha de hoy no es la del año 2009", la que votó a favor de la construcción del Memorial. Para Enrique Gómez, "las excresencias que han aparecido en su ala más ultra parece que ya se han extendido por todo ese espectro político. Los reivindicadores de los victimarios nada quieren saber de sus víctimas, para ellos están bien muertos y lo suyo es olvidarlos".

En este sentido, reconoce que "nos alegraba ver que nuestros políticos locales entendían que recordar a nuestros paisanos y paisanas asesinados era un acto de justicia que deberían apoyar". Sin embargo, "hoy los fastos van por otros derroteros". "No hay presupuesto para homenajear a los zaragozanos asesinados. Se ve que los espectáculos con lucecitas se llevan todo el presupuesto municipal por delante. Para los hijos, hijas, nietas y nietos de esas personas, ya muy mayores, no hay ni tan siquiera sillas, algo en lo que no tienen ni que gastar nada porque están ahí, será que solo se utilizan en colaboraciones 'público-privadas' como les gusta decir a los neoliberales. O que no pagan impuestos, no sabría deciros. Tampoco hay flores. Una vez al año el Memorial, con el trabajo de personas voluntarias, era engalanado con claveles. Eso ya no está previsto por el consistorio actual: embellecer un lugar de memoria no cabe en sus estrechas mentalidades, esa verdad oscura es mejor acallarla", alerta el presidente de ARMHA.

A pesar de las zancadillas del Gobierno Chueca el homenaje a las víctimas del franquismo se llevará a cabo este domingo. "Quizás no tengamos una flor para cada placa, aunque creo que todos se lo merecen, pero al menos, pondremos bonito este lugar que para tantas personas resulta tan importante. Por ellos: nunca más olvido. Por ellos siempre, el símbolo de la flor como un recuerdo, como un homenaje, como una dignificación", concluye Enrique Gómez.