Zaragoza recuerda a las víctimas del franquismo y del fascismo exigiendo justicia y reparación‬

Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

Este sábado, en el cementerio municipal de Torrero y organizado por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA), más de un centenar de personas han recordado a las víctimas del franquismo y del fascismo y han reivindicado, para ellas, justicia y reparación.

Todo ello “en memoria de todas aquellas personas asesinadas, desaparecidas, exiliadas, represaliadas y esquilmadas como consecuencia del golpe militar, la guerra civil y posterior dictadura franquista”.

La presentación del acto ha corrido a cargo de Enrique Gómez Arnas, presidente de ARMHA, y ha contado con la presencia del consejero de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, Josefina Musulén, Presidenta de la Asociación Amparo Poch, la asociación aragonesa Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) y diversos representantes de IU Aragón, CHA y Podemos.

Rivarés, que ha acudido al evento en su condición de “ciudadano, gay, republicano y rojo”, ha señalado que el acto no era un homenaje, “es la exigencia de justicia y reparación”. “Una reivindicación básica de los derechos fundamentales”, ha subrayado, destacando por encima de todo cuatro conceptos fundamentales y democráticos, que son: “justicia, memoria, reparación y libertad”. “Vale como homenaje, es verdad, porque hay mucha gente todavía que no ha sido éticamente reparada”, ha matizado.

“Se hizo tanto daño, pagó la mitad de este país como mínimo, que nunca nunca después nadie pidió perdón y nadie ha sido justo con las víctimas, con aquellas personas que fueron represaliadas por sus ideas, por su actitud, por su condición sexual, por su género o por su actividad política democrática, y esto es esencial en un ayuntamiento democrático como el nuestro, ojalá se hubiera hecho mucho antes”, ha aseverado Rivarés.

“El ayuntamiento no puede faltar a este tipo de convocatorias, me parece esencial, porque cualquiera que no esté del lado de la libertad y de la reparación lo que está haciendo es estar al lado del dolor, y no tiene que ver con el odio o con levantar viejos estigmas, es que nunca se repararon. O estás con el dolor o estás con la libertad”, manifestaba.

La siguiente persona en intervenir ha sido Josefina Musulén, Presidenta de la Asociación Amparo Poch, representante de CHA en la Mesa de Trabajo para la redacción del proyecto de Ley de Memoria Democrática de Aragón, y miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA). “Porque fuimos, somos, porque somos, serán”, ha sentenciado Musulén.

Durante el acto se ha dado lectura a diferentes poemas de Gloria Fuertes y Antonio Machado, y además de sonar la música de José Antonio Labordeta, del Coro Libertario de Torrero y de los Alumnos y Alumnas de la Escuela de Música y Danza, también han sonado las dulzainas y las gaitas mientras se llevaba a cabo un homenaje floral en la tapia trasera del cementerio. Un lugar donde, desde 1936 y hasta 1946, se ejecutaron a numerosos reos procedentes de la cercana y entonces nueva cárcel de Torrero, inaugurada por el dictador Primo de Rivera en octubre de 1928.

Los reos eran trasladados hasta esta tapia de madrugada en una camioneta e iban acompañados por un sacerdote. Allí eran colocados, atados, en fila y mirando hacia la tapia y tras ser derribados por los tiros del pelotón de fusilamiento, el sacerdote les daba la absolución y la extremaunción, antes de que el teniente de turno se acercara y les descargara el tiro de gracia.

El recuerdo a las víctimas ha concluido con la actuación del Coro Libertario de Torrero, quienes han entonado la canción símbolo de la República ‘A las barricadas’, acompañados por todas las personas asistentes al acto con el puño en alto reivindicando la recuperación de la dignidad, de la memoria y de la justicia de quienes defendieron la República y los valores republicanos.