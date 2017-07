Xnet denuncia operación circular como intento de avalar la Tasa Google/Canon AEDE

Tras el reciente cierre del primer acuerdo para cobrar la compensación a editores entre Cedro (El Centro Español de Derechos Reprográficos) y el agregador de noticias alemán Upday, Xnet señala que esto no es realmente un “acuerdo” entre gremios sino simplemente una operación de interés circular, una simulación que beneficia al mismo gremio. Una vez más, “los autores” y sus derechos poco tiene que ver.

Veamos.

La empresa Upday pertenece al grupo editor alemán Axel Springer que, a su vez, es beneficiario como editor de publicaciones de la “Tasa Google”. Así pues, no solo parte del dinero que pague Upday podría acabarar volviendo al mismo grupo Axel Springer, sino que el grupo tienen un interés evidente en poner en funcionamiento el cobro de dicha tasa sentando precedente con este primer pago.

No se conocen aún los detalles del acuerdo sobre las cuantías. El apartado 2 del artículo 32 del vigente texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en vigor desde el 1 de enero de 2015 no especificaba cantidades a pagar por los enlaces acompañados de “fragmentos no significativos de contenidos”. En julio de 2016, Cedro tasó en 0,05044854 € por usuario activo/día la cantidad a pagar por parte de los agragadores de noticias. Esta tarifa supondría, por ejemplo, 2,5 millones de euros al año a pagar por el agregador Menéame, cantidad totalmente desmesurada ya que en 2015 tuvo una facturación de 125.000€, lo cual le obligaría probablemente tener que cerrar. Sin embargo, es razonable pensar que Upday está dispuesta a pagar tasas más elevadas, teniendo en cuenta que esto supone una compensación para el grupo Axel Springer, ya que también recibiría ingresos de la tasa a los agregadores.

El director legal de Cedro, Díaz de Olarte, afirma que “somos optimistas, porque no hemos encontrado un rechazo frontal y porque se ha hecho un esfuerzo importante para que lo que se pueda ofrecer a estos agregadores no impida el desarrollo de su actividad, sino que busque un equilibrio entre ambas partes”. A esta afirmación Xnet respondemos que dicho equilibrio no existe cuando ambas partes son la misma. Un agregador de noticias propiedad de un medio editorial avalando una tasa a los agregadores en favor de los medios editoriales. El círculo de intereses se cierra alrededor del monopolio de los grandes medios editoriales con una ley a medida mientras empresas nativo digitales se ven abocadas al cierre (y no, no estamos hablando de Google, que sobrevivirá sin problemas, hablamos de tu pequeño blog de noticias o la nueva app social que está por venir y puede que jamás llegue).

Finalmente, cabe también destacar que la aplicación Upday se ha desarrollado en co-alianza entre Axel Springel y Samsung, y que teléfonos de está marca la llevarían pre-instalada de fábrica, otra práctica de dudosa en cuanto al respeto de la competitividad.

El acuerdo se produce también en un momento políticamente muy significado. Una tasa de compensación a editores se ha propuesto en el Artículo 11 de la reforma de directiva de copyright de la Unión Europea, a pesar de que este tipo de medidas han supuesto un fracaso en los Estados miembro donde se han implementado. En Alemania, los mismos medios renunciaron a la compensación, tras ver la pérdida de visitas después de que los agregadores decidieran desindexarlos para evitar así tener que pagar la tasa. En España, donde la tasa se hizo irrenunciable por ley, supuso en su entrada en vigor el cierre de varios agregadores de noticias ante la incertidumbre legal, entre ellos Google News, y cuyo resultado ha sido en balance negativo económicamente para los medios editoriales según el informe de la propia AEEPP. El reciente acuerdo de pago en España busca dar una falsa impresión y ejemplo de viabilidad de la tasa, cuando objetivamente ha sido un fracaso, justo antes de que los más importantes debates al respecto se lleven a cabo en las instituciones europeas en los próximos meses. El mismo Díaz de Olarte quiso remarcar que la futura nueva directiva europea en el ámbito digital “va por la línea del reconocimiento de los derechos de publicaciones periódicas”.

Una tasa al enlace a nivel europeo perjudicaría económicamente la diversidad del ecosistema de Internet. La pluralidad de noticias y opiniones, un amplio acceso a esas noticias y opiniones y la capacidad de compartirlas, es importante para el debate en una sociedad democrática modrena. Xnet y muchas otras organizaciones en defensa de la libertad de información y los derechos digitales mostramos nuestro rechazo a esta tasa, así como han opinado en su contra medios de la AEEPP y recientemente El País.