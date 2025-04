Una concurrida manifestación en Zaragoza exige acabar con el negocio de la vivienda

La cabecera de la manifestación en el Coso. | Foto: Pablo Híjar, AraInfo

Una manifestación, bajo el lema "Acabemos con el negocio de la vivienda", ha recorrido las calles de Zaragoza este sábado. La manifestación convocada en la capital aragonesa por el Sindicato de Inquilinas y la PAH Zaragoza ha partido desde la plaza San Miguel para finalizar en la plaza Santo Domingo.

Al comienzo de la manifestación se ha instalado una mesa en la plaza San Miguel desde la cual han intervenido portavoces de ambas entidades y de la ‘Plataforma de bomberxs contra los desahucios’.

El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza sostenía en la lectura de este comunicado previo que "tan sólo en Zaragoza hay más de 15.700 viviendas vacías mientras miles de personas no pueden acceder a un techo. Sin embargo, no son pocas las nuevas promociones de lujo que están empezando a gentrificar nuestros barrios. El problema no está en la falta de viviendas, sino en la falta de acceso a las viviendas ya existentes. El problema no está en el exceso de demanda, sino en el exceso de ganancias que extraen de nuestro salario".

La PAH Zaragoza ha puesto el foco en los procesos judiciales auspiciados por Caixabank en respuesta a una campaña de denuncia y movilización auspiciada por la organización. En uno de estos procedimientos penales se solicitan, según la plataforma, "45.000 euros en multas y tres años prisión para cada una de las 19 personas que están encausadas".

El portavoz de la ‘Plataforma de bomberxs contra los desahucios’ ha trasladado su "negativa a participar y ser cómplices o ejecutores en esos desahucios que dejan a familias en la calle". Con su presencia en la manifestación de este sábado han querido reivindicar que "su labor profesional es la defensa y el rescate, la asistencia de personas, animales y bienes, en ese orden, y que por lo tanto cualquier tipo de intervención por nuestra parte que expulse de su hogar a una familia y que la deje fuera de su casa va directamente en contra de los principios más básicos de nuestra profesión".

Movilización estatal

Además de la manifestación en la capital aragonesa más de 40 ciudades vivieron manifestaciones, una buena parte de ellas de carácter masivo. Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Granada, Cádiz, Jerez, Almería, Ourense, Vigo, Tarifa, A Coruña, Santiago, Gijón, Santander, Donostia, Logroño, Salamanca, Valladolid, Burgos, Palma, Ibiza, Guadalajara, Cuenca, Murcia, Cáceres, Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria o El Puerto de Santa María, han sido algunas de las localidades donde se han reclamado soluciones para las restricciones al derecho de acceso a una vivienda digna.