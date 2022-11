Turquía bombardea otra vez a la población civil kurda de Rojava bajo acusaciones infundadas

A medianoche de este domingo, 20 de noviembre, aviones de combate turcos comenzaron a bombardear hospitales, escuelas y otros objetivos civiles en Kobanê y sus alrededores, incluida la aldea de Belûniyê en Shahba, al suroeste de la ciudad, que ahora está poblada por población kurda desplazada de Afrin, así como la aldea de Teqil Beqil cerca de Qerecox en Dêrik en la parte oriental de Rojava, la Región Autónoma del Norte y Este de Siria que se hizo mundialmente famosa por su heroica resistencia contra el ISIS. Las fuerzas turcas también atacaron el depósito de trigo en la región de Dahir al-Arab cerca de Zirgan y áreas en las montañas Qendil y Asos en el sur de Kurdistán (norte de Irak).

Los bombardeos turcos, que continúan de forma intermitente, han acabado con la vida de al menos 29 personas, según han informado las Fuerzas Democráticas Sirias (FSD). El portavoz kurdosirio Farhad Shami ha detallado que once de las víctimas mortales son civiles, incluido un periodista de la agencia de noticias kurda (Hawar News) que quería documentar los ataques, y otras 15 pertenecen a las filas de las fuerzas gubernamentales sirias, mientras que las FSD sufrieron una baja y dos guardias de seguridad perecieron mientras custodiaban unos silos.

[ON THE GROUND]

In Teqil Beqil, Derik, Turkey's 'double-tap' strike last night killed 9 civilians, including 1 journalist, and injured 3. RIC visited the site to record the impact of the bombing. pic.twitter.com/OLydEvZYgM

— Rojava Information Center (@RojavaIC) November 20, 2022