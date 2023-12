Tu suscripción, nuestra resistencia. Este es el lema de la nueva campaña de suscripciones de AraInfo. Un mensaje que, creemos, define bien el estado actual de este Diario Libre d'Aragón. Un medio en las barricadas de la comunicación. Sin más financiación que el apoyo incondicional de cerca de 700 personas suscriptoras. Y es ahí donde nos hemos estancado desde el último “SOS” que lanzamos. En este año y medio han llegado nuevas altas, personas implicadas que nos han dado su apoyo. Pero otras, el 90% por razones económicas, se han bajado del carro. Lo comido por lo servido. Por eso, esta campaña se alargará un tiempo, con más propuestas que anunciaremos en su momento. Una campaña permanente hasta que consigamos el primer objetivo: superar las mil suscripciones. A partir de ahí, el límite está en el cielo.

En este llamamiento nos acompaña Marina Ginestà, obrera, antifascista, revolucionaria y también periodista. Es la imagen elegida para esta campaña, adaptada por nuestra querida amiga Eva Cortés. En sus manos, nuestras armas: la imagen y la palabra. Nuestro deseo, seguir haciendo periodismo libre, sin ataduras empresariales y que no dependa de la publicidad. Con una lírica afilada y de lenguas armadas. Pero para ello necesitamos que des el paso. Que te unas a esta resistencia, o que no salgas de ella. Eres la garantía y la fuerza para el futuro de este proyecto, que se escribe día a día. Suscríbete a AraInfo, por 6€, 10€ o 30€ al mes o 30€, 60€ o 100€ al año.

Las convicciones son esperanza. Y en AraInfo tenemos un propósito

“Cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad”, dejó escrito Bertolt Brecht. Mientras otros medios de comunicación bailan el agua al poder, este Diario Libre d’Aragón, con limitados recursos por el veto que sufrimos desde hace ya cinco largos años, pero con un alto grado de implicación y militancia, seguirá destapando lo que otros callan.

Sabéis de lo que hablamos. Corruptelas y chanchullos en el Pignatelli y en los despachos de ayuntamientos y comarcas. La avalancha descontrolada de las renovables que inundan los paisajes de este país, con el oligopolio de las eléctricas como único beneficiario. Revisionistas de la sanguinaria dictadura franquista, que echan sal sobre unas heridas que nunca nos dejaron cicatrizar. La versión más dura del capitalismo extractivista ya no es ‘sólo cosa del sur’, ahora también golpea nuestro país, reservando para Aragón el papel de territorio de sacrificio. O las sucesivas crisis que han enriquecido a las grandes empresas y empobrecido a la mayoría de la población. Discursos de odio, machismo, racismo, xenofobia, fascismo, negacionismo climático y fake news llenan las redes sociales y muchas cabeceras de los medios convencionales. PP y Vox, derecha extrema y ultraderecha, ocupan los sillones de las instituciones aragonesas, desde la DGA a los tres principales consistorios. Unas instituciones que los neofranquistas afirman querer destruir. Toca resistir, y en esta redacción sabemos cómo hacerlo: memoria colectiva, rigor informativo y periodismo comprometido.

Sin medios de comunicación libres muchos sucesos los leerías distorsionados o manipulados. Mirar hacia otro lado, agachar la cabeza, mantener el pico cerrado, equidistancia, olvidar, no son opciones que demos por válidas en esta redacción. Desde una voz común llamamos a las cosas por su nombre. Mientras unos hablan de “guerra en Gaza”, aquí denunciamos el “genocidio en Palestina”. Hablamos más allá de mordazas, y sus leyes, que ni protegen ni dan seguridad a la ciudadanía, ya que sabemos que quienes nos cuidan son nuestras amigas. Estamos del lado de la clase trabajadora que lucha por sus derechos, y reafirmamos que las huelgas y movilizaciones son una de las herramientas útiles para el conjunto de las clases populares. Denunciamos quién y por qué está detrás de la instalación de las macrogranjas que contaminan nuestros ríos, o con la misma valentía periodística buscamos las causas y focos de crisis sanitarias como la sufrida en la Comarca del Moncayo. Abrazamos la diversidad como propuesta para una educación libre y de cuidados. Defendemos las montañas, los parajes naturales, la biodiversidad, pese a quien niega la emergencia climática. “Queremos ríos sin presas, nuestros pueblos bien vivos”, cantaba el ‘abuelo’.

El poder nos lee, nos consta. Y también que no le gustamos, porque nuestros titulares le ponen frente al espejo. Somos conscientes de que estamos creando agenda política, de la mano de las luchas sociales y de la economía feminista y solidaria. Nos lo decís quienes leéis AraInfo, y las estadísticas lo corroboran. En marzo de 2024 cumpliremos 14 años. En este tiempo no hemos dejado de crecer. 850.000 visitas mensuales en la web, a lo que se suma el impacto de nuestras redes sociales. Os sentimos cerca. Por eso seguimos. Por eso no dejamos de escribir. Pero, os volvemos a necesitar.

La realidad de AraInfo la conocéis algunas personas. Para las que no, os la resumimos. En esta redacción trabajan a diario tres personas, al límite de sus fuerzas. Una cuarta en tareas de administración, uno de los grandes aciertos de este 2023. Otro de los aciertos de este año ha sido sumar a la asamblea de este Diario Libre a otras dos personas, que poniendo mente y cuerpo, complementan las labores de redacción y coordinación. Gracias a nuestras colaboradoras y colaboradores puntuales podemos llegar a algunos de esos temas que no podríamos tocar sin su imprescindible participación. Además, completan el equipo un grupo de incondicionales militantes, que acuden a una mani y escriben una crónica o se van a un concierto y hacen una entrevista. Otras muy válidas, y a las que echamos mucho de menos, han tenido que buscarse la vida en otros espacios. Las que nos conocéis, cuando proponéis algún tema, nos habréis oído eso de: “Nos encantaría pero no llegamos”. Y nos sentimos fatal. ¿Os imagináis lo que podríamos hacer con más personas contratadas? Un equipo de investigación, otro de gráficos, optimizar y ampliar las redes sociales, impulsar más actos y eventos que nos acerquen a la comunidad AraInfo... Nos gusta soñar. Pero tenemos ganas de despertar. De poder poner en práctica todas esas ideas que se nos agolpan en la cabeza y que por cuestiones de logística vital no podemos llevar a cabo.

¿Nos encontramos?

Como arranque de esta campaña estaremos presentes este fin de semana en Artieda y en Zaragoza. El sábado, en el primer encuentro social y político Tronada Aragón; y el domingo, durante todo el día en la Feria del Mercado Social y Comercio Local del barrio de las Fuentes, y por la mañana en el acto del XXVI Aniversario de la proclamación de la República Independiente de Torrero. En estos eventos nos podrás encontrar, y también a las nuevas camisetas recién salidas de la serigrafía de Simbiosis. Tu suscripción es nuestra resistencia.

A tuya suscripción, a nuestra resistencia

Este ye lo lema d'a nueva campanya de suscripcions d’AraInfo. Un mensache que, creyemos, define bien lo estau actual d'este Diario Libre d'Aragón. Un meyo en as barricadas d'a comunicación. Sin mas financiamiento que l'emparo incondicional d'amán de 700 personas suscriptoras. Y ye astí an nos hemos estancau dende lo zaguer “SOS” que lanzamos. En este anyo y meyo han plegau nuevas altas, personas implicadas que nos han dau lo suya emparo. Pero atras, lo 90% per razons economicas, s'han baixau d'o carro. Lo minchau per lo serviu. Per ixo, esta campanya se prolargará un tiempo, con mas propuestas que anunciaremos en o suyo momento. Una campanya permanent dica que aconsigamos lo primer obchectivo: superar las mil suscripcions. A partir d'astí, lo limite ye en o ciel.

En este clamamiento nos acompanya Marina Ginestà, obrera, antifaixista, revolucionaria y tamién periodista. Ye la imachen triada pa esta campanya, adaptada per la nuestra querida amiga Eva Cortés. En as suyas mans, nuestras armas: la imachen y la parola. Lo nuestro deseyo, seguir fendo periodismo libre, sin ataduras empresarials y que no dependa d'a publicidat. Con una lirica esmolada y de luengas armadas. Pero pa ixo, amenestemos que des lo paso. Que t'unas a esta resistencia, u que no salgas d'ella. Yes la guarencia y la fuerza pa lo futuro d'este prochecto, que s'escribe día a día. Suscríbete a AraInfo, per 6€, 10€ u 30€ a lo mes u 30€, 60€ u 100€ a l'anyo.

Las conviccions son esperanza. Y en AraInfo tenemos un proposito. “Cuan la hipocresía prencipia a estar de muita mala calidat, ye hora de prencipiar a decir la verdat”, deixó escrito Bertolt Brecht. Entre que atros meyos de comunicación bailan l'augua a lo poder, este Diario Libre d’Aragón, con limitaus recursos per lo veto que sufrimos dende fa ya cinco largos anyos, pero con un alto grau d'implicación y militancia, seguirá destapando lo que atros callan.

Sabez d'o que charramos. Corruptelas y chanchullos en o Pignatelli y en os despachos de concellos y comarcas. La avalancha descontrolada d'as renovables que inundan los paisaches d'este país, con o oligopolio d'as electricas como solo beneficiario. Revisionistas d'a sanguinaria dictadura franquista, que chitan sal sobre unas feridas que nunca nos deixoron cicatrizar. La versión mas dura d'o capitalismo extractivista ya no ye ‘nomás coseta d'o sud’, agora tamién truca lo nuestro país, reservando pa Aragón lo papel de territorio de sacrificio. U las succesivas crisi que han enriquiu a las grans interpresas y empobriu a la mayoría d'a población. Discursos d'odio, machismo, racismo, xenofobia, faixismo, negacionismo climatico y fake news implen los rez socials y muitos capiters d'os meyos convencionals. PP y Vox, dreita extrema y ultradreita, ocupan as cadieras d'as institucions aragonesas, dende la DGA a los tres prencipals consistorios. Unas institucions que los neofranquistas afirman querer destruyir. Toca resistir, y en esta redacción sabemos cómo fer-lo: memoria colectiva, rigor informativo y periodismo compromeso.

Sin meyos de comunicación libres muitos sucesos los leyerías distorsionatos u manipulaus. Mirar enta unatro costau, acochar la cabeza, mantener lo pico zarrau, equidistancia, ixuplidar, no son opcions que demos per validas en esta redacción. Dende una voz común clamamos a las cosetas per lo suyo nombre. Mientres uns charran de “guerra en Gaza”, aquí denunciamos lo “genocidio en Palestina”. Charramos dillá de mordazas, y las suyas leis, que ni protechen ni dan seguranza a la ciudadanía, ya que sabemos que qui nos cudian son as nuestras amigas. Somos d'o costau d'a clase treballadera que luita per los suyos dreitos, y reafirmamos que las huelgas y mobilizacions son una d'as ferramientas útils pa lo conchunto d'as clases populars. Denunciamos quí y per qué ye dezaga d'a instalación d'as macrogranjas que contaminan los nuestros ríos, u con a mesma valentía periodistica buscamos las causas y focos de crisis sanitarias como la sufierta en a Comarca d'o Moncayo. Abrazamos la diversidat como propuesta pa una educación libre y de cudiaus. Esfendemos las montanyas, os parajes naturals, la biodiversidat, tot y con qui niega la emerchencia climatica. “Queremos ríos sin presas, los nuestros lugars bien vivos”, cantaba o ‘lalo’.

Lo poder nos leye, nos consta. Y tamién que no le femos goyo, perque los nuestros titulars le meten frent a lo espiello. Somos conscients que somos creando achenda politica, d'a man de las luitas socials y d'a economía feminista y solidaria. Nos lo deciz qui leyez AraInfo, y las estatisticas lo corroboran. En marzo de 2024 compliremos 14 anyos. En este tiempo no hemos deixau de creixer. 850.000 visitas mensuals en a web, a lo que se suma lo impacto d'os nuestros rez socials. Tos sentimos cerca. Per ixo seguimos. Per ixo no deixamos d'escribir. Pero, tos tornamos a amenester.

La realidat d’AraInfo la conoixez cualques personas. Pa las cualas no, tos la resumimos. En esta redacción treballan a diario tres personas, a lo limite d'as suyas fuerzas. Una cuarta en fayenas d'administración, un d'os grans aciertos d'este 2023. Unatro d'os aciertos d'este anyo ha estau sumar a l'asembleya d'este Diario Libre a atras dos personas, que metendo mente y cuerpo, complementan las labors de redacción y coordinación. Gracias a las nuestras colaboradoras y colaboradors puntuals podemos plegar a beluns d'ixes temas que no podríanos tocar sin la suya imprescindible participación. Amás, completan l'equipo un grupo d'incondicionals militantes, que acuden a una mani y s'escriben una cronica u se van a un concierto y fan una entrevista. Atras muito validas, y a las cualas chitamos muito de menos, han habiu de buscar-se la vida en atros espacios. Las que nos conoixez, cuan proposaz bel tema, nos habrez sentiu ixo de: “Nos cuacaría a sabelo pero no alcanzamos”. Y nos sentimos fatal. Tos imachinaz lo que podríanos fer con mas personas contratadas? Una colla d'investigación, unatra de graficos, optimizar y enamplar los rez socials, empentar mas actos y eventos que nos amanen a la comunidat AraInfo... Nos fa goyo soniar. Pero tenemos ganas de dispertar. De poder meter en practica totas ixas ideyas que se nos agolpan en a cabeza y que per cuestions de lochistica vital no podemos levar a cabo.

Nos trobamos?

Como ranque d'esta campanya seremos presents este cabo de semana en Artieda y en Zaragoza. Lo sabado, en a primera trobada social y politica Tronada Aragón, y lo domingo, entre tot lo día en a Feria d'o Mercau Social y Comercio Local d'o vico d'as Fuents, y per lo maitín en l'acto d'o XXVI Aniversario d'a proclamación d'a Republica Independient de Torrero. En estes eventos nos podrás trobar, y tamién a las nuevas camisetas recientment salidas d'a serigrafía de Simbiosis. A tuya suscripción ye a nuestra resistencia.

La teva subscripció, la nostra resistència

Aquest és el lema de la nova campanya de subscripcions de AraInfo. Un missatge que, creiem, defineix bé l'estat actual d'aquest Diario Libre d'Aragón. Un mitjà en les barricades de la comunicació. Sense més finançament que el suport incondicional de prop de 700 persones subscriptores. I és aquí on ens hem estancat des de l'últim “SOS” que llancem. En aquest any i mig han arribat noves altes, persones implicades que ens han donat el seu suport. Però unes altres, el 90% per raons econòmiques, s'han baixat del carro. El menjat pel servit. Per això, aquesta campanya s'allargarà un temps, amb més propostes que anunciarem en el seu moment. Una campanya permanent fins que aconseguim el primer objectiu: superar les mil subscripcions. A partir d'aquí, el límit està en el cel.

En aquesta crida ens acompanya Marina Ginestà, obrera, antifeixista, revolucionària i també periodista. És la imatge triada per a aquesta campanya, adaptada per la nostra benvolguda amiga Eva Cortés. A les seves mans, les nostres armes: la imatge i la paraula. El nostre desig, continuar fent periodisme lliure, sense lligams empresarials i que no depengui de la publicitat. Amb una lírica afilada i de llengües armades. Però per a això, necessitem que facis el pas. Que t'uneixis a aquesta resistència, o que no surtis d'ella. Ets la garantia i la força per al futur d'aquest projecte, que s'escriu dia a dia. Subscriu-te a AraInfo, per 6€, 10€ o 30€ al mes o 30€, 60€ o 100€ a l'any.

Les conviccions són esperança. I en AraInfo tenim un propòsit. “Quan la hipocresia comença a ser de molt mala qualitat, és hora de començar a dir la veritat”, va deixar escrit Bertolt Brecht. Mentre altres mitjans de comunicació ballen l'aigua al poder, aquest Diario Libre d'Aragón, amb limitats recursos pel veto que sofrim des de fa ja cinc llargs anys, però amb un alt grau d'implicació i militància, continuarà destapant el que uns altres callen.

Sabeu del que parlem. Corrupteles i tripijocs en el Pignatelli i en els despatxos d'ajuntaments i comarques. El devessall descontrolat de les renovables que inunden els paisatges d'aquest país, amb l'oligopoli de les elèctriques com a únic beneficiari. Revisionistes de la sanguinària dictadura franquista, que tiren sal sobre unes ferides que mai ens van deixar cicatritzar. La versió més dura del capitalisme extractivista ja no és ‘només cosa del sud’, ara també colpeja el nostre país, reservant per a Aragó el paper de territori de sacrifici. O les successives crisis que han enriquit a les grans empreses i empobrit a la majoria de la població. Discursos d'odi, masclisme, racisme, xenofòbia, feixisme, negacionismo climàtic i fake news omplen les xarxes socials i moltes capçaleres dels mitjans convencionals. PP i Vox, dreta extrema i ultradreta, ocupen les butaques de les institucions aragoneses, des de la DGA als tres principals consistoris. Unes institucions que els neofranquistas afirmen voler destruir. Toca resistir, i en aquesta redacció sabem com fer-ho: memòria col·lectiva, rigor informatiu i periodisme compromès.

Sense mitjans de comunicació lliures molts successos els llegiries distorsionats o manipulats. Mirar cap a un altre costat, ajupir el cap, mantenir el pic tancat, equidistància, oblidar, no són opcions que donem per vàlides en aquesta redacció. Des d'una veu comuna cridem a les coses pel seu nom. Mentre uns parlen de “guerra a Gaza”, aquí denunciem el “genocidi en Palestina”. Parlem més enllà de mordasses, i les seves lleis, que ni protegeixen ni donen seguretat a la ciutadania, ja que sabem que els qui ens cuiden són les nostres amigues. Estem del costat de la classe treballadora que lluita pels seus drets, i reafirmem que les vagues i mobilitzacions són una de les eines útils per al conjunt de les classes populars. Denunciem qui i per què està darrere de la instal·lació de les macrogranjas que contaminen els nostres rius, o amb la mateixa valentia periodística busquem les causes i focus de crisis sanitàries com la soferta a la Comarca del Moncayo. Abracem la diversitat com a proposta per a una educació lliure i de cures. Defensem les muntanyes, els paratges naturals, la biodiversitat, malgrat qui nega l'emergència climàtica. “Volem rius sense preses, els nostres pobles ben vius”, cantava el ‘avi’.

El poder ens llegeix, ens consta. I també que no li agradem, perquè els nostres titulars li posen enfront del mirall. Som conscients que estem creant agenda política, de la mà de les lluites socials i de l'economia feminista i solidària. Ens ho dieu els qui llegiu AraInfo, i les estadístiques ho corroboren. Al març de 2024 complirem 14 anys. En aquest temps no hem deixat de créixer. 850.000 visites mensuals en la web, al que se suma l'impacte de les nostres xarxes socials. Us sentim a prop. Per això seguim. Per això no deixem d'escriure. Però, us tornem a necessitar.

La realitat de AraInfo la coneixeu algunes persones. Per a les quals no, us la resumim. En aquesta redacció treballen diàriament tres persones, al límit de les seves forces. Una quarta en tasques d'administració, un dels grans encerts d'aquest 2023. Un altre dels encerts d'enguany ha estat sumar a l'assemblea d'aquest Diario Libre a altres dues persones, que posant ment i cos, complementen les labors de redacció i coordinació. Gràcies a les nostres col·laboradores i col·laboradors puntuals podem arribar a alguns d'aquests temes que no podríem tocar sense la seva imprescindible participació. A més, completen l'equip un grup d'incondicionals militants, que acudeixen a una mani i s'escriuen una crònica o es van a un concert i fan una entrevista. Unes altres molt vàlides, i a les quals tirem molt de menys, han hagut de buscarse la vida en altres espais. Les que ens coneixeu, quan proposeu algun tema, ens haureu sentit això de: “Ens encantaria però no arribem”. I ens sentim fatal. Us imagineu el que podríem fer amb més persones contractades? Un equip de recerca, un altre de gràfics, optimitzar i ampliar les xarxes socials, impulsar més actes i esdeveniments que ens acostin a la comunitat AraInfo... Ens agrada somiar. Però tenim ganes de despertar. De poder posar en pràctica totes aquestes idees que se'ns amunteguen al cap i que per qüestions de logística vital no podem dur a terme.

Ens trobem?

Com a arrencada d'aquesta campanya estarem presents aquest cap de setmana en Artieda i a Zaragoza. El dissabte, en la primera trobada social i polític Tronada Aragón, i el diumenge, durant tot el dia en la Fira del Mercat Social i Comerç Local del barri de Las Fuentes, i al matí en l'acte del XXVI Aniversari de la proclamació de la República Independent de Torrero. En aquests esdeveniments ens podràs trobar, i també a les noves samarretes acabades de sortir de la serigrafia de Simbiosis. La teva subscripció és la nostra resistència.