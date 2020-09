Sobre lo esencial, lo invisible y la amnesia colectiva

Que somos un país desmemoriado no es ninguna novedad. Tenemos querencia a barrer bajo la alfombra las miserias que arrastramos sin recapacitar sobre las causas que las provocaron. Más que memoria histórica, lo que nos va a los carpetovetones es la "memoria histriónica". A priori puede no parecer una dolencia grave. Sin embargo, olvidar dónde está la piedra, para tropezar una y otra vez con ella, no parece cosa de seres muy evolucionados. Con ese bichejo que pulula ahora en el planeta pasa un poco lo mismo. No es la primera vez que la humanidad se enfrenta a una pandemia. …