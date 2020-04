Sánchez consigue sacar adelante la tercera prórroga del estado de alarma, hasta el 9 de mayo, pero le crecen las críticas

Foto: @Congreso_Es

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles ante el Pleno del Congreso para solicitar a la Cámara la autorización de la prórroga del estado de alarma e informar de las Conclusiones del Consejo Europeo sobre la ampliación y el Proceso de Estabilización y Asociación adoptadas por el Consejo el 25 de marzo de 2020 y la Declaración conjunta de los y las integrantes del Consejo Europeo del 26 de marzo de 2020.

El debate ha comenzado con la comparecencia del presidente para informar, a petición propia, de los Consejos Europeos celebrados los días 20 y 21 de febrero y 26 y 27 de marzo de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del Congreso español.

Al mismo tiempo, se ha debatido una nueva solicitud de autorización de prórroga del estado de alarma, que fue declarado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, y prorrogado en dos ocasiones, con la autorización del Congreso español, por los Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, y 487/2020, de 10 de abril.

En el escrito de solicitud de autorización para la prórroga, el Gobierno ha argumentado que "se estima imprescindible prorrogar de nuevo el estado de alarma" hasta las 0.00 horas del 10 de mayo, con el fin de que "la tendencia decreciente en la notificación de nuevos casos diarios de contagios, de pacientes hospitalizados y de decesos se mantenga y conduzca progresivamente al control de la epidemia".

El Ejecutivo español ha añadido que "a la luz de la experiencia comparada y de la evidencia científica disponible", en el momento actual de evolución de la epidemia en el Estado español "es posible alcanzar los objetivos de la prórroga solicitada si se permite que los menores de 14 años puedan acompañar a los adultos responsables de su cuidado en los desplazamientos que éstos puedan realizar con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto del 14 de marzo, siempre de acuerdo con las orientaciones que especifique el Ministerio de Sanidad".

Sánchez ha asegurado que "la crisis mundial de salud pública no se acabará del todo hasta que la ciencia no encuentre una vacuna. Los gobiernos debemos seguir trabajando para la contención del virus y prepararnos para adentrarnos en una nueva normalidad". Y ha recordado que la cifra de personas recuperadas del Covid-19 "es esperanzadora, pero no podemos bajar la guardia".

Finalmente, la prórroga ha salido adelante con 269 votos a favor, 60 en contra y 16 abstenciones. Vox, JxCAT, y la CUP han votado en contra; ERC y EH Bildu se han abstenido; y los demás grupos parlamentarios han votado a favor de la misma.

La incoherencia de Casado y cómo se puede ser tan miserable

"Ha llegado la hora de que la política esté a la altura", remarcaba el presidente del Gobierno español antes de retirarse de la tribuna. Sin embargo, la intervención del líder de la oposición y del Partido Popular, Pablo Casado, tiraba por tierra el deseo de Sánchez. "Esto no es una guerra, como le gusta decir al Gobierno, sino una hecatombe", apuntaba Casado.

Unos minutos después, y siendo víctima de su propia incoherencia, afirmaba: "Ha habido jornadas en España en las que han muerto más víctimas que cinco atentados del 11-M. En España, han muerto por coronavirus más personas que soldados aliados en el desembarco de Normandía". Tal cual. Un comentario miserable que refleja la bajeza del líder del PP ante una situación de extrema gravedad como la crisis sanitaria, económica y social a la que se está enfrentado la sociedad.

"Abandone ya el NODO de los fines de semana. Estamos hartos de tener cinco ruedas de prensa retransmitidas por todas las televisiones para que no digan nada, no ofrezcan ninguna solución, más que mítines", apostillaba Casado. "Dice usted que el Covid-19 es un iceberg, en eso tiene razón. Y su Gobierno, es el Titanic. Pero no pretenda que nosotros seamos su orquesta. Coja el timón, gestione de una vez o por lo menos gestione los botes salvavidas, capitán Sánchez", aseveraba en tono épico el líder de un partido en el que alrededor de 1.000 personas han sido, hasta el momento, imputadas por diversos delitos de corrupción.

La ultraderecha y su obsesión con Venezuela

Tras Casado llegaba el turno del ultraderechista, Santiago Abascal, quien una vez más pedía la dimisión de Sánchez como presidente del Gobierno español. Un hecho que ya comienza a ser algo habitual en sus intervenciones, al igual que el lamentable nivel de oratoria que ofrece desde la tribuna. "No van a poder enterrar la memoria de las víctimas, su recuerdo, aunque se nieguen a darle el luto que merecen. Señor Sánchez, señor Iglesias, paguen las nóminas y váyanse", subrayaba el de Vox.

Y como no podía ser menos, para no defraudar a sus votantes, Abascal ha vuelto a hacer referencia a Venezuela. Otro mantra que el ultraderechista repite constantemente en sus "discursos" y que al igual que sus 'no propuestas' carecen de aportación alguna. "Algunos parece que se sienten muy capaces de convertir a España en una gigantesca cárcel chavista que funcione con cartillas de racionamiento", afirmaba sin rubor Abascal, para alardear posteriormente de que no tiene miedo ni a Pedro Sánchez ni a Pablo Iglesias, a diferencia de "muchos españoles" que, según él, sí tienen miedo. Fin de la cita.

"Que los costes de esta crisis económica no lo paguen los de siempre"

el Covid-19-

Echenique no ha dudado en poner en valor el "escudo social" que, en su opinión, el Gobierno español "está levantando", y ha pedido "no dejar a nadie atrás, que los costes de esta crisis económica no lo paguen los de siempre y que el rebote de nuestra economía sea lo más potente y rápido posible".

"La recentralización agrava la situación"

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, quien ha advertido de la abstención de su grupo parlamentario en la posterior votación, ha criticado el "centralismo" del Gobierno español en esta crisis provocada por la pandemia. "La recentralización agrava la situación. No es nacionalismo, es pura y simple eficiencia", matizaba, y ha pedido al Ejecutivo que sean los territorios los que hagan una "gestión territorial asimétrica" de la lucha contra el Covid-19.

“No tiene ningún sentido que no se pueda ir a un velatorio, pero sí se pueda ir al trabajo en metro. Que un adulto pueda ir a por tabaco, pero que un niño no pueda salir a jugar”, remarcaba. “Con una mano dirige los datos del virus y con la otra el teléfono de la patronal”, le espetaba a Sánchez. Y respecto al cambio de opinión del Gobierno español en su decisión de permitir salir a pasear a los y las menores de 14 años, El diputado de ERC aseveraba: "Ustedes anuncian y rectifican y eso no es comunicar sino alarmar y confundir. Le recuerdo que Churchill ganó la guerra y dos meses después perdió las elecciones simplemente porque no lo supo comunicar".

"Invasión de competencias"

Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Congreso español, Mertxe Aizpurua, ha confirmado en el transcurso del pleno que su grupo parlamentario se volvería a abstener en esta nueva votación del estado de alarma, al igual que hizo en las anteriores. Asimismo, Aizpurua ha lamentado que el decreto de alarma alberga "su lado oscuro" con la "invasión de competencias de las comunidades y el derribo de un trabajo que ha durado más de cuarenta años".

La portavoz de EH Bildu ha reclamado que cada territorio tenga la capacidad de diseñar un plan para "el desconfinamiento que comprenda las medidas sobre la limitación de la libertad de circulación de las personas y la reanudación de la actividad económica y productiva". De igual forma, su grupo parlamentario también ha planteado una mayor "coordinación" y tener en cuenta "la realidad social diferenciada y específica de cada territorio".

Teruel Existe reclama medidas particulares para el confinamiento en "los pequeños pueblos"

Así lo ha asegurado el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte. “Los pequeños pueblos han estado honradamente cumpliendo una normativa hecha por y para las ciudades y es el momento de que se atienda a las particularidades de las zonas donde se puede salir a pasear con unas sencillas normas”, ha reconocido.