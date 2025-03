Un quirófano en la Selva Lacandona: campaña de solidaridad con la salud autónoma zapatista

Clínica La Guadalupana en Chiapas | Foto: Red Europa Zapatista

La campaña ‘Un quirófano en la Selva Lacandona’, lanzada por la Red Europa Zapatista, en la que participa la aragonesa Caracoleras de Olba, plantea tres objetivos principales: conseguir lo necesario para el equipamiento de quirófanos en clínicas y hospitales zapatistas. Difundir la lucha zapatista por una salud integral para los pueblos indígenas de Chiapas. Y dar a conocer en Europa, las realidades, dificultades y logros de los pueblos zapatistas en la construcción de la salud autónoma “independiente de los gobiernos, de su dinero y de sus políticas”, recalcan desde la Red.

El 1 de enero de 1994, los pueblos indígenas del sureste mexicano, se levantaron contra siglos de represión, racismo y violencia ejercidos contra ellos por los distintos gobiernos del país. Desde ese momento, los diferentes gobiernos que han ido cambiando cada seis años, han mantenido en la zona una guerra implacable de acoso y desgaste, mal llamada “de baja intensidad”, intentando que los rebeldes se den por vencidos Tienen en contra, no solo a los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, sino también al ejército federal mexicano, las numerosas bandas de paramilitares y de narcotraficantes, los finqueros y las multinacionales que intentan despojar las riquezas naturales de Chiapas, uno de los territorios más ricos de México.

“Esto no es cosa del pasado, a día de hoy, la guerra sigue sin cesar. Los megaproyectos que ha impuesto el gobierno del ya expresidente López Obrador, que tienen su continuidad en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, en las tierras indígenas y sobre todo el megaproyecto ‘Sembrando Vida’, han llevado a Chiapas al borde de una guerra civil”, explican desde la Red Europa Zapatista.

En el mismo sentido, aseguran que “organizaciones cercanas al gobierno, por un lado, y grupos ligados al narcotráfico por otro, intentan despojar y apropiarse de las tierras recuperadas por los rebeldes en 1994, tierras que hoy se cultivan colectivamente, lo que ha conducido a conflictos muy graves, solo como muestra, ahí está el permanente acoso a la comunidad de Moisés Gandhi o a la de Seis de Octubre”.

Frente a todo esto, las comunidades zapatistas en rebeldía llevan más de 30 años luchando por construir su vida cotidiana según sus principios y valores, con respeto a la naturaleza, la madre tierra, a la vida, al ser humano. “Contra la guerra, están construyendo una cultura de resistencia a la barbarie capitalista. Contra la guerra, están construyendo cotidianamente su sistema de producción, su sistema de cultivar y distribuir sus productos, su sistema de educación y su sistema de salud”, destacan desde la Red.

¿Por qué en la Selva Lacandona y no en otro lugar?

La Red Europa Zapatista “no es una asociación humanitaria. No ayuda a los pobres, indígenas o no indígenas, con las sobras de los ricos a cambio de la expiación de sus culpas. No es un grupo cultural que intenta ayudar en la conservación de las tradiciones de los indígenas cuando a ellos mismos les resulta imposible mantenerse con vida”, enfatizan.

La Red Europa Zapatista se solidariza y apoya a los pueblos rebeldes zapatistas de Chiapas “porque esos pueblos se han rebelado. Porque gritaron ¡Ya basta! a la miseria, la humillación y la represión. Porque intentan la realización de su visión colectiva ‘aquí y ahora’. Porque se atreven a tener esperanza y porque saben escuchar el silencio mientras resisten y construyen. Porque tienen la fuerza de esperar sin ceder, de aprender de sus errores, de cuestionar incluso sus tradiciones aunque desean la conservación de su memoria colectiva”.

“Porque los pueblos originarios en rebeldía de las montañas del sureste mexicano, nos han enseñado lo que significa dignidad: luchar por la vida. Nos han inspirado y siguen inspirándonos para intentar construir también aquí, en nuestras geografías un nosotros”, aseveran desde la Red Europa Zapatista.

“A esta forma de acción, a esta forma de apoyo mutuo, la llamamos: política de la solidaridad llevada a la práctica. Esa es nuestra respuesta, como Red Europa Zapatista, a la pregunta ¿por qué en la Selva Lacandona?”, apostillan.

La salud autónoma zapatista

En el momento del levantamiento armado zapatista de 1994, la muerte y la pobreza tenían una presencia devastadora en la infancia de las comunidades indígenas chiapanecas. Las llamadas ‘enfermedades de la pobreza’, infecciones intestinales, respiratorias y epidémicas, desnutrición infantil, fiebres y diarreas, predominaban en niños y niñas, a pesar de ser enfermedades perfectamente curables, se producían un alto número de muertes por falta de atención médica, y medicinas, lo que hacía que las cifras de esperanza de vida al nacer, en la zona, eran de las más bajas del país.

“Por entonces, no se tenía certeza del número de los nacimientos y de muertes de niños y niñas ya que las instituciones de gobierno basaban sus estadísticas en las actas de nacimiento y defunción, documentos oficiales inexistentes para la población indígena de la mayoría de los municipios, considerados de alta y muy alta marginación”, detallan desde la Red Europa Zapatista, y añaden que “y es por eso que decidieron levantarse en armas, para construir una vida para sus niños y niñas, para sus ancianos y ancianas, para sus mujeres y para sus hombres, bases de apoyo zapatistas, y construir una salud, una educación y una vida digna para todos, para todas”.

Es estos treinta años, han logrado crear un sistema de salud autónomo, a cargo de las y los promotores de salud, que poniendo especial atención en la prevención, ha ido construyendo farmacias, dispensarios y clínicas en las comunidades, aún en las más alejadas, y clínicas más grandes, que incluso permiten la hospitalización, como pueden ser “La Guadalupana” en Oventik o la “Clínica de la Mujer, Comandanta Ramona” en la Garrucha “con capacidad para hacer análisis y estudios clínicos, y con servicios de oftalmología y odontología. En esas clínicas se tratan a los pacientes, zapatistas y no zapatistas, sin diferencia, con una sabia mezcla de conocimientos tradicionales y medicina moderna alopática. Hoy en día, la mortalidad infantil y la de las madres al momento del parto, es ya cosa del pasado”, explican desde la Red.

¿Cómo participar en la campaña ‘Un quirófano en la Selva Lacandona’?

“Ahora, los y las compas han decidido dar un paso más en la práctica de la autonomía en la salud”, explican desde la Red Europa Zapatista, para ello “necesitamos equipar varias salas de quirófano. Están los ‘mete cuchillo’ fraternales puestos, están los candidatos a cirugía, están los lugares para construirlos, están las y los jóvenes dispuestos a aprender. Ya sólo faltan los equipos. Y la capacitación para su uso y cuidado, claro”, recalcan, “y eso es lo que queremos apoyar”.

Para apoyar esta campaña por la Salud Autónoma Zapatista se pueden organizar actos y presentaciones públicas en tu bario, pueblo o ciudad. También informar de este proyecto a personas y colectividades que puedan estar interesados en participar, o difundir los eventos y las actividades de la Red Europa Zapatista.

También se puede contribuir económicamente con un apoyo solidario o contactando directamente con la Red Europa Zapatista por email para coordinar y divulgar cuantos actos de apoyo se organicen.