Masiva movilización en Bilbo en apoyo a las 47 encausadas en el macrosumario 11/13, el último juicio del “todo es ETA”

Euskal Herria ha sido este sábado escenario de una nueva ola de solidaridad en favor de "la paz, la convivencia y un futuro mejor", una apuesta que cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de la sociedad vasca. 50.000 personas se han manifestado en las calles de Bilbo en apoyo a las 47 personas encausadas en el macrosumario 11/13 que a partir del lunes serán juzgadas en la Audiencia Nacional española, el último macrojuicio de la teoría del "todo es ETA", cuando ETA ya no existe.

Cabecera de la manifestación. Foto: @47akHerrian

Las 47 ciudadanas y ciudadanos vascos encausadas, en su mayoría abogados y abogadas, fueron detenidas en diferentes operaciones policiales y judiciales realizadas entre septiembre de 2013 y marzo de 2015, todas ellas ordenadas y dirigidas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Están acusadas de pertenencia a ETA por su trabajo en defensa de los derechos de los y las presas y exiliadas. La Fiscalía y la acusación popular ejercida por la AVT piden penas que oscilan entre ocho y 20 años y cinco meses de prisión (601 años en total).

La marcha de este sábado en Bilbo ha reunido a 50.000 personas, según los cálculos de Naiz, superando todas las previsiones iniciales. La movilización ha partido a las 17.30 horas desde La Casilla bajo el lema “Giza Eskubideak. Askatasuna. Etorkizuna: Herrian” (“Derechos Humanos, Libertad, Futuro. En el Pueblo”). Figuras conocidas del mundo de la cultura, la política, la educación y la sociedad vasca, como el bertsolari Jon Maia, el médico Jesús Perez de Viñaspre, el actor Aitor Merino, el profesor de la UPV Mario Zubiaga o los periodistas Beatrice Molle o Ion Telleria, entre otros, han sido las encargadas de portar la pancarta de cabecera.

La cabecera ha llegado poco antes de las 18.40 a las escaleras del Ayuntamiento, donde se ha leído el manifiesto titulado ‘Irtenbidera: liberar el futuro’ y redactado por Jon Maia, que ha reunido más de 11.000 firmas en dos meses, en el que se denuncia el proceso judicial. “La sociedad vasca ha vuelto a decir que este proceso judicial está fuera de tiempo, de lugar y de medida”, además de ser “injusto y absolutamente infundado”, han denunciado.

“Es tiempo de soluciones, de vaciar las cárceles, no de llenarlas”, han expresado las y los encausados. “Es necesario sanar, reparar y construir en base a las heridas del pasado, que siguen vigentes y que hay que restañarlas, pero que no se produzcan más, que no haya más atropellos e injusticias”, han añadido para desear que “el futuro transcurra por el camino que la sociedad vasca, afortunadamente, ya adoptó hace tiempo”.

En declaraciones recogidas por Naiz horas antes de la manifestación, Ibon Meñika y el periodista Beñat Zarrabeitia, dos de los encausados en el macrosumario 11/13, han valorado el amplio apoyo político y social recogido en los últimos meses y creen que el respaldo obtenido va más allá del rechazo al proceso a estas 47 personas para reivindicar “una agenda que traiga soluciones”.

Entienden que es urgente solucionar la cuestión de las personas presas y exiliadas, así como “curar las heridas provocadas en el pasado y en el presente”. Asimismo, han expresado su “esperanza” en que “las cosas salgan bien” en el juicio, pero, “sobre todo, que el trabajo de estos meses sirva, deje un poso y que las conversaciones mantenidas en público y en privado sirvan para engrasar, para avanzar y vayamos construyendo un futuro mejor”.

Entre las muchas muestras de solidaridad llegadas desde todos los rincones, encontramos al partido soberanista aragonés Puyalón de Cuchas que, en un tuit, expresaban: “Desde Aragón mostramos nuestro apoyo a las personas encausadas”.