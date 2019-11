Marruecos encarcela a una activista saharaui tras protestar por la falta de imparcialidad de la justicia

Un juez marroquí en El Aaiún ocupado ha decretado la entrada en prisión de la activista saharaui y defensora de los derechos humanos Mahfouda Bamba Lefkir quien, en la vista oral del juicio a su familiar y preso político, Mansur Otman El Mousaoui, protestó por la falta de un juicio con un mínimo de garantías de justicia, imparcialidad y presunción de inocencia. La represión de Marruecos sobre la población saharaui se acentúa en las prisiones donde medio centenar de presos y presas sobreviven a condiciones infrahumanas.

Mahfouda Bamba Lefkir. Foto: Equipe Media

Según informa Equipe Media, fuentes cercanas a la activista que monitorizaban de cerca el juicio aseguran que Bamba fue detenida en la misma sala donde se celebraba la vista, interrogada por el propio juez y trasladada después a una sala contigua para continuar con el interrogatorio, esta vez a manos de oficiales de la policía marroquí. Inmediatamente después, la activista saharaui fue llevada a una celda en la jefatura de la policía marroquí en la capital del Sáhara ocupado, El Aaiún.

Bamba entra así en un proceso judicial en el que se le acusa de «obstaculización de la justicia y agresión a un funcionario durante la realización de sus labores», según han subrayado las mismas fuentes. Hasta el momento y según denuncia la familia, Mahfouda permanece en dichas instalaciones aislada, incomunicada y sin que se le haya informado, ni a ella ni a su defensa, de los cargos formales de los que se lo acusa.

Equipe Media recuerda que la activista ha sido víctima de reiteradas detenciones arbitrarias, de torturas y de malos tratos físicos y psicológicos, sin olvidar la congelación de su salario durante varios meses como represalia a su activismo y su sobradamente conocida postura política favorable al Frente Polisario y a la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática.

Medio centenar de presos y presas saharauis sobreviven a condiciones infrahumanas en cárceles marroquíes

La represión de Marruecos sobre la población saharaui se acentúa en las prisiones donde medio centenar de presos y presas sobreviven a condiciones infrahumanas. «Están presos por sus convicciones políticas -por su defensa del derecho de autodeterminación del Sahara Occidental ocupado por Marruecos- tras juicios farsa sin ninguna garantía», denuncian desde el Movimiento por las y los presos políticos saharauis.

«Les maltratan sistemáticamente. Les humillan. El aislamiento al que les someten dura años. No se les reconoce el estatus de preso político. La comida es insalubre. No hay higiene. Duermen sobre el suelo. Pasan frío. No reciben atención médica. Les restringen derechos elementales. Están dispersos. No pueden ser visitados por sus abogados que tienen vetado el acceso a los presos. Están encerrados en cárceles en territorio marroquí a 1.200 km. de su tierra y de su familia de manera que las visitas, cuando no hay aislamiento, son difíciles y muy escasas; en ocasiones, imposibles. Pero, sobre todo, se les tortura», subrayan.

En este contexto, Marruecos desoye las decisiones de la ONU para que deje a varios presos y presas en libertad. «La única posibilidad de protesta que tienen para reclamar sus derechos es la huelga de hambre. Ante esta medida, las autoridades marroquíes responden con una mayor represión que ejercen contra hombres debilitados por las torturas, los continuos castigos y las enfermedades que padecen. Y mientras, la Cruz Roja Internacional sigue sin visitar a estos presos», denuncian.

Ante esta situación, el Movimiento por las y los presos políticos saharauis manifiesta que «hay que dar visibilidad permanente a una situación tan extrema ante la falta de información mediática». Para ello han adoptado el lazo negro y verde: «colores que reflejan el sufrimiento y la esperanza de las y los presos» e invitan a usarlo en pancartas, en portadas de lugares públicos, en la esquina de un documento, para «reivindicar así a estos presos y presas que son un emblema de la lucha por la liberación del pueblo saharaui».