La defensa de la memoria vence a la censura en Alhama de Aragón

Proyección del documental "España Una, Portugal Cero: memorias de un prisionero de guerra", este sábado en la Taberna Libertaria Kañamón | Foto: Alto Jalón

Vecinos y vecinas de Alhama de Aragón y de otras localidades de la comarca, arropadas por representantes políticos de diversas instituciones, dieron este sábado una respuesta contundente en defensa de la memoria democrática con la proyección del documental "España una, Portugal cero. Memorias de un prisionero de guerra", del realizador jarabeño Santi Ric.

Este documental, que narra los recuerdos del militante antifascista de 102 años José Ric Darné —combatiente en la Guerra Civil, exiliado y prisionero en un campo nazi durante la Segunda Guerra Mundial—, fue vetado por el consistorio de Alhama de Aragón el pasado verano con la vaga excusa de que "podía herir sensibilidades". Sin embargo, el mismo Gobierno municipal autorizó el pasado 15 de febrero la cesión de un espacio público del municipio al ultraderechista Falange Española y de las JONS —organización históricamente ligada a la represión franquista—.

El acto del sábado, organizado en la Taberna Libertaria Kañamón con el lema "por la libertad, la democracia y la memoria histórica", en el que se proyectó el documental "España una, Portugal cero", sirvió para "honrar a las victimas del golpe militar y reivindicar la verdad". Según recoge el periódico Alto Jalón, al acto asistieron vecinas y vecinos de Alhama de Aragón, así como de Morata de Jalón, Ariza, Jaraba, Cetina, Pozuel de Ariza, Ateca, Ibdes y Torralba de Ribota, y contó con la participación del diputado del PSOE por Zaragoza, Víctor Ruiz de Diego; la diputada delegada de Memoria Democrática de la DPZ, Nerea Marín (Izquierda Unida); Miguel Ángel Basanta y Javier García Florez, en representación de Chunta Aragonesista.

"La democracia está en juego"

Tras su polémica decisión, las críticas al Gobierno de Pilar Marco han sido muchas. La alcaldesa terminó reconociendo que el Ayuntamiento dio los permisos el 7 de enero amparándose en la "legalidad" de la Falange varios días después de asegurar que el acto franquista fue "una sorpresa". Mientras tanto, el partido ultraderechista amenaza con volver a Alhama de Aragón.

Ante esta situación son muchas las voces que denuncian la "permisividad con este tipo de actos" que "pueden abrir una peligrosa puerta a la normalización del discurso franquista". Así lo dijo Nerea Marín en declaraciones a Alto Jalón, para advertir que "la democracia está en juego, y el Ayuntamiento de Alhama de Aragón debería dejar claro que no permitirá a nadie volver a promulgar mensajes totalitaristas en un espacio público". Sobre el documental vetado, la diputada delegada de Memoria Democrática de la DPZ, manifestó que "cuenta la historia de la vida de este señor sin ningún tipo de acritud hacia nadie, solo relatando sus vivencias". "No se puede entender que esto no se haya podido emitir en un espacio público, pero sí se les conceda un espacio público a la Falange, causante de tanto dolor durante cuarenta años en este país", subrayó Marín.

Por su parte, Víctor Ruiz de Diego alertó a Alto Jalón: "No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras en un espacio público se lanza propaganda que atenta contra los principios constitucionales. La alcaldesa debe explicar por qué permitió un acto de Falange en la plaza del pueblo y no la emisión de un documental histórico que no hace otra cosa que reflejar un testimonio real". "Es incomprensible que no se permita proyectar este documental, que simplemente recoge el testimonio de una víctima de la guerra sin acritud ni revanchismo, y en cambio sí se permita a la Falange lanzar proclamas anticonstitucionales en la plaza del pueblo, dañando la memoria de las víctimas del franquismo", remarcó el diputado del PSOE.

Tanto Izquierda Unida como el PSOE han exigido una rectificación pública y el compromiso de no permitir nuevas exhibiciones de grupos que atacan los valores democráticos. También desde Chunta Aragonesista han criticado al Ayuntamiento de Alhama de Aragón calificando de "gravísimo error" permitir que "una organización históricamente ligada a la represión franquista y al ataque contra los valores democráticos" instale una carpa informativa y celebre un acto en la localidad y se vete un acto de memoria democrática. "No se puede permitir que los herederos ideológicos de una dictadura sigan teniendo espacios de impunidad", lamentó Mamen Castillo Pinilla, secretaría de Memoria Democrática de CHA.